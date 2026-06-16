Las cortinas pesadas empiezan a perder protagonismo en hogares modernos, sobre todo en livings, comedores y departamentos chicos. En su lugar, crecen alternativas más limpias como estores enrollables , paneles japoneses o textiles livianos que dejan pasar luz natural sin saturar visualmente el ambiente.

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En su lugar, cada vez más personas optan por estores enrollables, paneles japoneses o simplemente vidrios tratados que permiten regular la luz sin necesidad de cortinas tradicionales.

Esta tendencia , muy popular en países escandinavos y en el diseño minimalista japonés, responde a una idea central: menos es más .

Los hogares modernos priorizan la entrada de luz natural , el aprovechamiento del espacio y la creación de atmósferas limpias, donde los materiales y las texturas sean los verdaderos protagonistas.

Las cortinas ya no son tendencia en las casas a la moda la alternativa que cada vez se impone más es elegante y minimalista (3)

En ese contexto, las cortinas pesadas —con pliegues o estampados— tienden a verse anticuadas o recargadas.

Los estores de lino, bambú o tejidos naturales son una de las alternativas más elegantes. Aportan calidez, pero sin saturar visualmente.

También se popularizan los vidrios polarizados o espejados, que bloquean los rayos UV y garantizan privacidad sin interrumpir la vista hacia el exterior.

Este tipo de soluciones tecnológicas no solo son estéticas, sino también funcionales y fáciles de mantener.

Diferencia entre cortina pesada, estor y panel japonés

La cortina pesada aporta abrigo visual y privacidad, pero puede oscurecer y recargar ambientes chicos. El estor funciona mejor cuando se busca una solución limpia, práctica y fácil de subir o bajar. En cambio, el panel japonés es ideal para ventanales grandes, porque cubre superficies amplias con una estética más ordenada y minimalista.

Qué elegir según el ambiente

En cocinas, escritorios o espacios de uso diario, los estores suelen ser más prácticos porque ocupan poco lugar y regulan bien la luz. Para livings con ventanales grandes, los paneles japoneses ayudan a mantener una imagen moderna y prolija. En dormitorios o rincones más cálidos, las telas livianas siguen siendo una buena opción si se busca privacidad sin perder luminosidad.

Los distintos beneficios para el hogar

Los interioristas coinciden en que eliminar las cortinas puede dar la sensación de un espacio más amplio y ordenado, algo muy valorado en departamentos pequeños o ambientes integrados.

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Además, las nuevas tendencias de decoración apuntan a un estilo más natural y luminoso, donde los muros claros, las plantas y la iluminación juegan un rol central.

Así, el hogar del futuro se aleja de los tejidos pesados y los estampados tradicionales, apostando por una estética más pura, serena y armónica.

Las cortinas, poco a poco, dejan de ser un requisito para convertirse en una elección opcional en los espacios más modernos.