Qué dice la psicología sobre las personas que necesitan bajar la música del auto para poder estacionar

Bajar el volumen de la música al momento de estacionar es una costumbre compartida por millones de personas. Aunque pueda parecer una simple manía o una conducta sin fundamento, especialistas en psicología y neurociencia sostienen que este comportamiento tiene una explicación relacionada con el funcionamiento del cerebro y la forma en que administra la atención durante tareas complejas.

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Las maniobras de estacionamiento exigen calcular distancias, controlar movimientos del vehículo y prestar atención a múltiples estímulos al mismo tiempo . Frente a esa demanda, el cerebro tiende a reducir elementos que podrían interferir con la concentración, incluso cuando se trata de algo tan habitual como escuchar música.

La ciencia explica los motivos de bajar el volumen o apagar la radio al estacionar.

La ciencia explica los motivos de bajar el volumen o apagar la radio al estacionar

Los expertos explican que la atención humana funciona a través de distintos mecanismos . Algunas acciones se realizan de forma voluntaria, mientras que otras responden a estímulos que captan el interés de manera automática.

La música comparte parte de los circuitos cerebrales utilizados por el lenguaje . Por ese motivo, aunque una persona no esté escuchando conscientemente una canción, el cerebro continúa procesando información sonora.

Esa actividad consume recursos mentales que podrían destinarse a otras tareas cuando la situación requiere un nivel mayor de precisión.

¿Qué significa dejar el volante girado hacia la vereda al estacionar (2)

La diferencia entre conducir y estacionar

Para muchas personas, circular por rutas o calles conocidas se transforma en una actividad prácticamente automática. La experiencia acumulada permite realizar numerosas acciones sin necesidad de analizar cada movimiento de manera consciente.

Sin embargo, estacionar representa un desafío distinto. La maniobra obliga a evaluar espacios reducidos, controlar los espejos, calcular distancias y coordinar movimientos precisos del volante, el acelerador y el freno.

Ante ese aumento de exigencia cognitiva, muchas personas reducen el volumen de la música de forma casi instintiva para concentrarse mejor en la tarea.

¿Qué significa dejar el volante girado hacia la vereda al estacionar (3)

El papel de los sistemas de pensamiento

La explicación también encuentra respaldo en las investigaciones del psicólogo Daniel Kahneman, quien desarrolló un modelo basado en dos formas principales de procesamiento mental.

Por un lado, existe un sistema rápido, automático e intuitivo que permite reaccionar con poca demanda de esfuerzo. Por otro, funciona un sistema más lento, analítico y consciente que entra en acción cuando una situación requiere mayor atención.