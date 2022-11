Tras la polémica con Canelo Álvarez, apareció un emotivo video de Messi con el hijo del capitán de México

La camiseta de la polémica, que desencadenó la furia del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez con Lionel Messi, pertenece a Andrés Guardado, el capitán de los aztecas, que en el partido ante Argentina se unió al selecto grupo de futbolistas con participación en cinco mundiales.

Messi y Guardado mantienen una longeva relación, esto debido a que coincidieron en sus respectivas selecciones desde Alemania 2006, cuando ambos participaron del recordado partido que Argentina se impuso 2-1 en los octavos de final del Mundial con el gol de Maxi Rodríguez. También estuvieron ambos en el cruce de 2010 y repitieron este sábado en Doha.

Pero su relación viene del fútbol español, ya que el mexicano llegó al Deportivo La Coruña en 2007, luego jugó en el Valencia y por último recaló en el Betis en 2017. Precisamente en el club sevillano se produjo un encuentro entre Guardado y Messi, con Máximo, el hijo del mexicano, como gran protagonista.

Ell jugador del Betis fue con su hijo al vestuario del Barcelona, donde Messi salió a recibirlo. Guardado sacó su teléfono celular y les tomó una fotografía, que se coronó con un emotivo abrazo entre los tres. Ahora, el capitán mexicano está indirectamente ligado a una polémica a causa de su camiseta, que intercambió con el astro del fútbol para llevarse un souvenir legendario.

La bronca de Canelo Álvarez

Messi y la absurda e insólita amenaza del boxeador Canelo: ¿realmente el 10 pisó la camiseta de México? Fuente: Twitter @Canelo

Canelo criticó un video que se difundió de la Selección Argentina en donde Lionel Messi se estaba sacando los botines y cantaba junto al resto del plantel, pero con el detalle de que había una camiseta de México en el suelo, algo que se interpretó como que el astro la estaba pisoteando.

“Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, escribió en la red social. Y arremetió: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, acusó.