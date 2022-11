Alejandro Sanz reveló estar atravesando un mal momento y sorprendió a sus fans: “Entregado a la nada”

Con muchos años de carrera, Alejandro Sanz es uno de los cantantes melódicos más importantes de la musica hispana. Ayer su éxito “Corazón partío” cumplió 25 años y sus fanáticos festejaron pero él no estaba en la misma sintonía.

Sanz comenzó su carrera en los años 90, y siete años después su canción “Corazón partío” ya era reconocida en miles de rincores alrededor del mundo. Muchas de sus canciones son compuestar por él mismo, y el miedo de quedarse sin inspiración siempre estuvo presente tanto para el como para cualquier otro compositor.

El día de hoy, Alejandro Sanz hizo referencia a este tema y se sinceró con todo su público. Lo que el cantante comunicó fue una gran sorpresa para sus seguidores ya que no había dado ningún indicio de ello.

Alejandro Sanz y su pequeño hilo de Twitter.

“He pasado tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada”, comenzó expresando el cantautor en un pequeño hilo que publicó en Twitter.

Así fue como encendió las alarmas en sus seguidores. Luego prosiguió: “De repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mí de nuevo. Solo quería compartirlo”.

En paralelo a esto, en la misma aplicación el artista hizo referencia a la creatividad: “La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”.

Sus fanáticos no dejaron pasar las oportunidades y usaron el mismo medio para darle ánimos a su ídolo. “Qué grande te hacen estas palabras. No es malo reconocer que a veces no estamos en nuestro mejor momento. Eres mucho. Leyenda”, le escribió un usuario muy conmovido.

A 25 años del estreno de “Corazón partío” de Alejandro Sanz

Corazón Partío es una de las canciones más emblemáticas del cantante español. Al cumplir 25 años, el festejo debió realizarse y así se conmemoró.

En el mismo disco “Más”, se hicieron conocidas varias canciones que se convirtieron en himnos. “Y ¿si fuera ella?”, “Amiga mía” y “Aquello que me diste”, son algunas de ellas.

En su cuenta de Instagram, Alejandro Sanz posteó un video en el que interpreta la canción en 25 conciertos diferentes. La publicación superó los 80 mil likes con muchos comentarios de fanáticos que se enorgullecieron por su gran carrera.

“Ya lo veis que no hay dos sin tres… y así hasta 25. Hemos ido y venido, sin detenernos. Celebrando juntos este viaje de tantos años, mientras planeamos todos los que nos quedan”, escribió Alejandro Sanz en el posteo.