Qué le pasó a Alejandro Sanz en Viña del Mar y por qué tenía los dedos vendados

En la apertura de la primera noche del Festival de Viña del Mar 2024, Alejandro Sanz deslumbró al público con su presentación, pero un detalle no pasó desapercibido: el cantante lucía parches blancos en sus dedos. Esta peculiaridad generó especulaciones sobre si el artista había sufrido alguna lesión antes de subir al escenario de la Quinta Vergara, pero la realidad es diferente.

Por qué Alejandro Sanz usa vendas en los dedos

Según reveló Sanz en una entrevista anterior con el programa español El Hormiguero, el uso de los parches blancos no se debe a una lesión reciente, sino que es parte de una especie de “cábala” que adoptó por razones prácticas y supersticiosas.

En sus propias palabras, el cantante explicó: “Me pongo esparadrapo blanco porque hubo una gira en la que tocaba el cajón y me hacía daño con él, por lo que no me venía bien luego para tocar”. La medida la tomó como un intento de proteger sus dedos durante ciertos actos en vivo.

Alejandro Sanz en el Festival de Viña.

Sin embargo, con el tiempo, la costumbre de usar los parches blancos adquirió un significado más profundo para el cantante español: “De repente, sentí como que me daba suerte y que no me los quería quitar”. Así, lo que comenzó como una solución práctica se convirtió en un ritual que el cantante considera esencial antes de salir al escenario.

Alejandro Sanz se presentó en Viña del Mar por quinta vez en 2024, recordando sus anteriores participaciones en 1994, 2001, 2011 y 2016. El artista aprovechó su visita a Chile y se acercó a las zonas afectadas por los incendios en la Región de Valparaíso antes de su actuación para mostrar su apoyo a los damnificados.

QUÉ LE PASÓ EN LA VOZ A ALEJANDRO SANZ

Luego de cantar su éxito “No es lo mismo” en las redes se quejaron con la producción porque el audio era muy malo: “Los instrumentos están muy fuertes, no se escucha la voz de Alejandro Sanz, arreglen el micrófono”, comentó una usuaria de X. Al mismo tiempo decían que la voz de las coristas se escuchaba más que la del propio cantante.

A su vez, hubo quienes opinaron que el problema es la voz del cantante que no llega en su mejor momento: “Alejandro Sanz definitivamente ya no canta, se fue su voz”, señalaron.