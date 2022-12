Agustín asegura que planificó su eliminación de Gran Hermano: “Ser pedante y baboso fue un plan”

Agustín Guardis es el último eliminado de Gran Hermano y su salida de la casa es de las más polémicas del ciclo. El joven pasó a ser el “mimado” del público al menos querido, incluso sus declaraciones fueron repudiadas y hasta pidieron cancelarlo, pero él asegura que todo fue un plan y parte de su juego.

Desde que ingresó al reality se definió como el “gran estratega”. Como se vio todas las ediciones de GH y estudió a los mejores jugadores de cada ciclo, quiso marcar la diferecia y pasar a la historia del programa, pero le salió mal.

Según él contó en un mano a mano con Santiago del Moro, planificó caer mal adentro y afuera de la casa para ser nominado y luego eliminado por el público. Todo porque su idea, según él reveló, era salir a recaudar información para luego volver a la casa y arrasar, como fue el caso de Cristian U.

“Tenía planeado salir esta semana o la otra en todo caso. La salida de mi casa fue la parte uno de mi jugada, hoy acá con ustedes y con la gente es la parte dos. Y pronto se viene la parte número tres”, dijo Agustín con la firme esperanza de que la gente lo elija para entrar a la casa.

“Lo que pasó es que el juego no es perfecto y todas las jugadas no salen como uno quiere, aunque el efecto es el deseado que es estar acá. No es como yo pensaba salir”, se lo escuchó decir arrepentido.

Agustín Guardis aseguró que “craneó”todo sobre su salida de Gran Hermano

“Hace tres semanas empecé a cranear mi salida de acá porque necesitaba, por mi estilo de juego y por como soy yo, como un estratega, alguien que se alimenta todo el tiempo del juego, necesitaba tener un termómetro más”, agregó.

“¿Vos decís que tu salida para esta semana o para la próxima estaba programada de alguna manera?”, le preguntó asombrado Del Moro.

“Sí, jugué tres semanas a cambiar mi comportamiento, que me costó muchísimo porque no es algo propio de mi que me puse más pedante, me puse un poco más baboso por no decir ‘paj...’”, se excusó y aseguró que todo por lo que fue juzgado fue parte del juego.

“Sentí que necesitaba salir de la casa para buscar información y que estaba muy próximo de un repechaje”, dijo sobre cada una de sus actitudes que fueron cuestionadas en el debate del programa y en las redes.