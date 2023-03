A Piqué le preguntaron por la canción de Shakira y se victimizó: “Quiero que mis hijos estén bien”

La expareja de Shakira, Gerard Piqué, rompió el silencio acerca del escándalo de infidelidad y, en una entrevista brindada al programa “El món a Rac1″, reaccionó a la “BZRP Music Sessions, Vol. 53″, el hit con que la cantante colombiana ventiló el affaire del padre de sus hijos con Clara Chía Marti.

Tras varias semanas de esquivar la prensa, el empresario catalán y exfigura de Barcelona se refirió a su situación personal marcada por la ruptura con la madre de sus hijos, Milan y Sasha, con la que en diciembre pasado firmó un acuerdo para que ella se quede a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos), algo que todavía queda pendiente por la salud de William Mebarak, el papá de Shakira.

Al ser consultado por el famoso tema que la artista grabó con el productor argentino Bizarrap, Piqué se limitó a decir: “No quiero hablar del tema, no creo que toque”.

Y dejó una indirecta para su ex, quien el viernes pasado llevó a sus pequeños al show de Jimmy Fallon donde interpretó la canción de la discordia.

“Creo que las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, expresó el exfutbolista del Barça.

Reapareció Piqué y habló del exitoso tema que Shakira le dedicó

Piqué también justificó que su hijo Milan esté presente en los programas de la Kings League, el campeonato de fútbol virtual que él creó y que comparte con streamers como Ibai Llanos.

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibís una lección de cómo podés ser mejor o peor padre”, reflexionó Piqué en la entrevista.

También aseguró que está “bien” en lo personal, tras su retiro del fútbol profesional meses atrás. Por último, defendió al club catalán: “Pondría la mano en el fuego en que el Barça no ha comprado árbitros”.