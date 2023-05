A los 42 años se animó a concretar una cita por Tinder, pero la reaación del hombre la devastó

Las apps de citas son herramientas frecuentemente utilizadas para conocer a alguien con quien salir. Pero su desventaja es que no es lo mismo chatear que verse con una persona cara a cara, por eso la primera cita es importantísima para saber toda la verdad sobre la otra persona. Esta vez, una mujer de 42 años compartió su experiencia en TikTok, en el que se la ve angustiada luego de su primer encuentro con un hombre que conoció por Tinder, ya que la trató de “vieja”.

Kate Sumers se hizo viral en TikTok luego de compartir un video donde explica todo lo que pasó en su primera cita con el hombre y por qué le cuesta creer la posibilidad de concretar una relación estable con alguien: “Fui a mi cita de Tinder en la que el chico me ha dicho que parezco mayor. Me da miedo volver a tener citas, los 42 años es el final para mí”, comenzó explicando.

Luego siguió abrazada al volarte de su auto: “No hay más vida después de los 42 años para mi”. El video solo dura pocos segundos, cuenta con millones de reproducciones y más de 150 mil comentarios.

Luego la Kate al ver la repercusión que tuvo su video, compartió otro en el que se mostró mucho mejor de ánimo y agradeció por los “hermosos mensajes llenos de cariño” que recibió. Incluso comentó que todo lo que pasó después de publicar ese video la hizo volver a tener la esperanza de encontrar un nuevo amor: “me hace volver a creer en el amor. Gracias TikTok” concluyó.

Algunos de los comentarios que destacaron en la publicación fueron: “Esta chica es hermosa, ella es la que puede elegir”, “Eres hermosa, no hagas caso del hombre inmaduro que te tocó conocer”, Me parece estupendo el apoyo que habéis tenido con ella. Este es el día a día de nosotros, los hombres de 42 en adelante, pero lo padecemos en silencio”, “Eres muy hermosa y no deberían haberte tratado así”.