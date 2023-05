Quiso viajar en avión con su pitbull sin bozal pero la aerolínea no lo dejó y abrió un debate en redes

Un joven perdió un vuelo a la Ciudad de México por no ponerle un bozal a su mascota. El pasajero compartió un video en TikTok donde le pidió a la aerolínea Viva Aerobus que lo ayudara a solucionar el inconveniente.

Ocurre que el perro en cuestión es un pitbull y en muchos lugares del mundo se considera una raza peligrosa. Debido a la determinación de la empresa, el pasajero acusó a la aerolínea de discriminación y pidió ayuda a sus seguidores para solucionar el problema.

“Estoy aquí en el aeropuerto de Cancún, voy con destino a Ciudad de México, acabo de ser víctima de discriminación. Acabo de perder mi vuelo, un vuelo de urgencia, mi papá se acaba de accidentar, estoy viendo si me hacen una solución”, explicó.

El joven aseguró que su perro es de “asistencia emocional” y que por tal motivo no necesita usar bozal. Además, mostró una carpeta donde presuntamente guardaba una carta de “Buen Ciudadano”.

“Por favor, Viva Aerobus capacita a tus integrantes, por favor. Me pidieron una carta de buen ciudadano, tengo una carta de buen ciudadano y aun así me están pidiendo el bozal y es el motivo por el cual no me están dejando subir a mi perro”, agregó.

El video tuvo más de 150 mil reproducciones y en la sección de comentarios se armó un interesante debate acerca de la situación del joven y su mascota. Muchos cargaron contra la aerolínea y otros opinaron que hubiera sido más sencillo llevar el bozal.

“Las reglas de la aerolínea dicen que si lleva la carta de buen ciudadano el perro está exento del bozal. Así que al chico le asiste la razón”; “Pues al menos yo si llevo una emergencia me preparo para cualquier cosa y en este caso le pondría bozal ( aunque no lo necesite ) y agilizar el proceso”; “Si mi papá se accidentó dejo a mi perrito en un hotel en lo que voy y vuelvo, pero creo que la gente se inventa cada cosa”, fueron algunos de los comentarios.