A 13 años del ACV, Verónica Perdomo está embarazada de gemelos a los 44 años

A 13 años de haber tenido un ACV que la obligó a aprender todo de nuevo, Verónica Perdomo será mama por primera vez a los 44 años de gemelos. Verónica lleva 7 meses de embarazo y lo dio a conocer recién hoy, porque prefería que no se sepa. Así se lo a contó Nancy Duré, la nueva panelista de ‘Intrusos’, quien además dijo que los médicos le recomendaron que no quede embarazada por su edad, pero a ella no le importo.

Nancy Duré, nueva periodista en ‘Intrusos’, contó detalles del embarazo de Verónica Perdomo a los 44 años. “Tendrá gemelos. Muchos médicos le recomendaron que no se insemine por la edad y porque no sabían si su cuerpo iba a resistir el embarazo” empezó diciendo Nancy. La bailarina está casada con Adrian Gaddi, contador, con quien tendrá los gemelos que nacerán en mayo.

La bailarina logró a sus 44 años cumplir el deseo de ser mamá

Los hijos de Verónica nacerán en mayo

A pesar de la advertencia de los doctores, la periodista narró que el deseo de Verónica de ser mamá era muy grande y eligió correr el riesgo. “Ella deseaba mucho este embarazo, mucho, a tal punto que le dijo a los médicos que no le importa morir por el embarazo porque ella quiere ser mamá” explicó Nancy.

EL ACV QUE SUFRIÓ VERÓNICA

En 2009, Perdomo sufrió un accidente cerebrovascular durante un viaje en avión. Años despues, Verónica recordó como fue el fatídico hecho. “Estuve un mes en coma por un derrame y tres meses internada. En Chile me dolía la cabeza y me vine a Argentina, me subí al avión, me dormí y no me acordé más nada” contó la bailarina.

Lo más difícil fue la recuperación y volver a aprender todo desde cero: “No sabía ni una palabra, tenía que aprender todo despacito. Viví con un casco puesto durante un año”. Además, agregó: “Es muy difícil decirle al cerebro que esta es la comida, y que no tiene que ir a los pulmones. Tuve que aprender a deglutir. Y hasta a tomar mate. Tuve que aprender todo. Pero todo, todo, todo…”.

“Del estado de coma no me acuerdo nada. Después me contaron que uno de los médicos un día dijo: qué pena tan joven. Y se fue. Ya estaba. Cuando tuve trombosis en los pulmones que dejé de respirar me tuvieron que reanimar dos veces. Yo me vi muerta en un sueño” explicó Perdomo.

“Me subí a un avión y en mi cabeza se terminó, nada. Y de repente me conectaba, no entendía nada, me volvía a desconectar” expresó Verónica.