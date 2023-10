El candidato a vicepresidente Luis Petri, representando a la coalición Juntos por el Cambio, emitió su voto en la escuela Simón Bolívar del departamento de San Martín. Tras su voto, se dirigió a los medios presentes en la puerta del colegio y expresó su agradecimiento a la ciudadanía.

“Contento, emocionado por el cariño de la gente de todos los mendocinos. Quiero agradecerle a los argentinos, con Patricia recorrimos todo el país. Agradecerles a todos los que nos extendieron la mano, nos abrazaron, los que nos dijeron que no aflojáramos, que siguiéramos adelante porque por ellos estamos acá”, comenzó.

Luego expresó su orgullo de acompañar a Patricia Bulrrich en la fórmula: “Imaginate lo que es para una persona del interior del interior que nació en Alto Salvador, estar con Patricia Bulrrich acompañándola en esta patreada que está haciendo por transformar la Argentina, por cambiarla, por poner orden, la verdad para mí es un orgullo”.

Votó el candidato a vicepresidente Luis Petri: “Se vio mucha campaña sucia”. Foto: Gentileza.

Sobre el desarrollo de la campaña, Petri reconoció que no fue tan limpia como hubiera deseado: “No fueron limpias, no tuvo el fair play que a uno le hubiese gustado. Los argentinos esperan de sus dirigentes políticos discusiones con altura y por ahí se vio muchas fake news, mucha campaña sucia, pero bueno, nosotros pudimos decirle a los argentinos qué es lo que queremos hacer”.

Finalmente, el mendocino hizo un llamado a todos los argentinos a ejercer su derecho al voto y a participar en el proceso democrático: “Les pido a todos los argentinos que voten, esta decisión la tenemos que tomar entre todos”.

