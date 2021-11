Víctor Fayad: “Parte de la obra pública de 2022 depende de que renegociemos deudas con la Nación”

En los primeros días de diciembre el gobierno de Mendoza tendrá otro ministro de Hacienda, por la asunción de Lisandro Nieri como diputado nacional en reemplazo de Alfredo Cornejo -que será senador-. El elegido es Víctor Fayad, actual subsecretario de Finanzas, que ha tenido una interesante trayectoria en la gestión radical desde el 2015.

En una entrevista con Los Andes, habló sobre los objetivos de mantener las cuentas ordenadas de la provincia, criticó la gestión de Alberto Fernández y dijo ser “poco optimista” en torno a lo que vendrá en términos macroeconómicos si no hay reformas. También sostuvo que la renegociación de la deuda del 2022 será clave para la generación de obra pública y que se está pensando en algún tipo de financiamiento o crédito para antes de fin de año.

- Ha trabajado desde el 2015 en Hacienda en puestos diferentes, ¿qué significa ser ministro?

-Es una muestra de confianza no solo a mí sino al equipo. Creo que implica una ratificación a los objetivos que tiene este ministerio desde hace 6 años y lo más importante es que podemos mostrar que el objetivo de consolidación fiscal, orden de las cuentas públicas, y que las finanzas de la provincia sean sostenibles y previsibles, se ha producido en Mendoza.

- ¿Cuáles son los principales desafíos?

- El primero es seguir manteniendo las cuentas ordenadas a pesar de la macroeconomía. No somos muy optimistas de cuáles serán los motores de crecimiento del país, y en el contexto que se espera, de una magra recuperación y una inflación alta, es complejo el manejo de las cuentas públicas. El desafío es mantener el Estado funcionando y eso no es poca cosa en este contexto.

- ¿Cómo se encuentra hoy la Provincia en términos económicos?

-Hay que separar dos universos: uno el fiscal, con su recaudación y gasto; y otro el económico, aunque se relacionan. Ahora, cómo está la Provincia no puede ser muy distinto de cómo está la macroeconomía. Ahí juega mucho el rol de eficiencia en el gasto, porque si decimos que se demandarán más servicios públicos, salud y educación, etcétera, con menos impuestos y además la actividad económica no crecerá, la respuesta es ser eficientes. Por eso nos apoyamos con el resto de los ministros, con un objetivo de atacar los bolsones de ineficiencia en el Estado.

-Pero no hay riesgos de que la provincia deje de pagar sueldos si las cosas no van bien?

-De ninguna manera. Hemos sido prudentes en el manejo fiscal y tenemos mecanismos para que eso suceda si las cosas no van bien. Los números hoy están ordenados y aún en escenarios pesimistas estamos preparados para mantener el orden de las cuentas.

- ¿Cómo cree que maneja la Nación en términos económicos?

-Hay que juzgar por los resultados, y los resultados son muy malos. Son malos en términos de que la inflación no cede, en que los empleos y las pymes se destruyen, y también en inversión. Sin inversión no hay crecimiento, productividad ni generación de empleo. Además la inversión se mueve por expectativas, y con un gobierno que no se pone de acuerdo en que hay que defender la actividad privada, en que los controles de precios no funcionan, en que a veces las rigideces laborales terminan perjudicando más a los empleados que un marco normativo un poco más flexible, y en que la carga impositiva que hay es insostenible para cualquier proyecto de inversión que tengan las empresas, difícilmente se verán resultados.

Victor Fayad futuro Ministro de Hacienda

- ¿Evalúan tomar financiamiento o colocar algún bono?

- Tendremos probablemente una operación antes que cierre el año, estamos ultimando detalles en medio de proceso de autorización por parte de la Nación. Quizás tratemos conseguir fondos para destinar al plan de inversión publica que se aprobó este año y que tiene continuidad el año que viene.

Pero nuestro foco el año que viene es en refinanciar deudas con la Nación, que ocupa más del 75% de nuestros vencimientos. Ya hicimos las solicitudes de refinanciación correspondientes y aspiramos a resolverlo lo antes posible porque nos va a definir si el año que viene podremos ejecutar nuestro plan de obra pública como esperamos.

- ¿Las obras publicas previstas del año que viene dependen de la renegociación?

-Absolutamente.

- ¿De qué se trata la autorización que piden a Nación?

-A mediados de este año se venció un título de deuda de $5.200 millones. En febrero pedimos autorización para refinanciarlo, pero no llegó y lo levantamos con una letra. Con esta operación nos queremos asegurar fondos para pagar la letra y refinanciar deuda en mejores condiciones.

- ¿Cómo está la negociación con el Banco Nación?

-Queremos lograr un buen contrato y que sea una fuente de financiamiento para el funcionamiento de la provincia, fundamentalmente obra pública. Todo indica que va por buen camino, pero estamos negociando el contrato.

- ¿Mendoza debe tener mayores beneficios?

-Sí, claro, aspiramos a modificar las condiciones del préstamo, desde lo financiero sin dudas, pero también otros aspectos no financieros que queremos mantener y mejorar.

- ¿Hay buena relación con las autoridades?

-Hay una relación institucional fluida. Si es buena o mala se juzgará por los resultados que consigamos tanto en financiamiento del banco como en el contrato.

- Pero meses atrás sí hubo problemas…

-Hubo demoras, a nuestro entender excesivas, pero aspiramos a que la relación fluya de otra manera.

- ¿Qué pasó con la creación del banco provincial?

-Tenemos que preguntarnos para qué queremos un banco. A nuestro entender debería ser para el financiamiento del sector productivo. Luego ver cómo se logra ese objetivo, que puede ser con un banco, con un acuerdo con uno, o utilizando las herramientas que ya tiene la provincia. Creo que es más importante resolver el problema que comprometernos con un instrumento para resolver ese problema. En su momento lo trabajamos mucho, pero hace rato que pensamos en fortalecer estas 3 entidades (Cuyo Aval, Fondo para la Transformación y Mendoza Fiduciaria), que podrían ser el antecedente de un banco.

-Pero ya no se piensa en la creación de un banco provincial al menos en el corto plazo?

- No

-Se prevé un 2022 más amable para el pago de vencimientos, ¿cómo se enfrentará el 2023?

-Por cómo están los préstamos vigentes hoy no es tanto más amable el ‘22 que el ‘23, aunque es cierto que el 2023 comienza a amortizar el bono en dólares. Nosotros tenemos previsiones y estamos empezando a juntar los recursos para afrontar los pagos de la deuda. Si no se logran refinanciaciones, la recaudación no anda como esperamos, o los gastos se nos escapan de las manos, siempre hay variables para ajustar. Lo ideal es apuntar a conseguir financiamiento en pesos para renegociar esa deuda en dólares.

¿Es complicado el 2023? sí, pero en un contexto donde sobran pesos y los inversores quieren prestarnos, no debería ser un problema.

-Standard & Poor’s lanzó un informe en el que provincias podrían tener problemas para afrontar pagos si no ahorran…

-Si ahorran y además se puede refinanciar con el mercado local, la probabilidad de que no se pague es muy baja. Nosotros creemos que habrá liquidez en el mercado para refinanciar las deudas.

- ¿Ven un buen panorama?

-Ese buen panorama deriva en una mala forma de financiar el déficit por parte de la Nación. Los pesos sobran porque se emiten y nadie los quiere agarrar.

-Ha habido una subejecución presupuestaria en obras públicas de un 23% en este 2021 acumulado a agosto. ¿Por qué se ha dado?

-Creo que el ministro del área (Mario Isgró) ha dado explicaciones del caso. Ha sido un año muy difícil y complejo con renegociaciones de los contratos de obra por la pandemia, y el Ministerio está tratando de generar nuevos proyectos y adecuarse a la nueva realidad.

-Para el 2022 se habla de seguir fortaleciendo la inversión pública, ¿se podrá conseguir?

-La gente tiene una visión de cuánto se gasta y no cómo se gasta. A veces es importante ver en qué obra se está invirtiendo. Con Infraestructura hemos creado un banco de proyectos y lo que tratamos es que el gasto en inversión publica esté apuntado a necesidades y prioridades. En ese reacomodamiento de prioridades puede haber momentos de subejecución por demoras.

- ¿Liderará el proceso de litigio por discriminación contra la Nación en recursos discrecionales?

-La palabra litigio conlleva una densidad administrativa que en algunos procesos lo tenemos, pero en el que estamos pensando aspiramos a una vía más diplomática. En transferencias automáticas por coparticipación, Mendoza está penúltima en el reparto per cápita; y en las discrecionales, estamos últimos. En Argentina se da provincias que per cápita reciben 10 veces más que Mendoza y la verdad es que no tenemos realidades tan distintas a otras provincias, pero sin embargo recibimos muchísimo menos. Confiamos en nuestro poder de negociación y en la voluntad de Nación de atender a las disparidades.

-Al menos en los discrecionales...

-Sí, pero una cosa es ser discrecional y otra cosa es ser infundado. Los fondos de los ATN se crearon para atender desequilibrios y no se están usando los criterios que la ley dice, o al menos no se está teniendo en cuenta para esa discrecionalidad. Que puedas asistir a una provincia no quita la responsabilidad de fundar la decisión.

- ¿Cómo ve el futuro de Mendoza en el contexto dentro del país, con la pandemia y la macroeconomía actual?

-Argentina es incertidumbre. Nadie tiene la bola de cristal. Yo soy más optimista a nivel provincial que nacional. El esfuerzo que está haciendo la provincia para generar otro clima de negocios, mantener cuentas fiscales ordenadas y reactivar motores de crecimiento darán sus frutos a pesar de la macroeconomía nacional, a la que no le veo, al menos en el corto plazo y salvo a algunas reformas, posibilidades de mejora.