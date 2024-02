Mendoza perdió 10% de recursos en enero y aumenta la preocupación por el ajuste: “La caída es tremenda”

Mendoza transita momentos complejos en términos de recaudación y llegada de recursos, tanto de origen provincial como también nacional. Según información oficial del ministerio de Hacienda, en enero la provincia recibió 10% menos de recursos en términos reales, lo que significa que se mantiene la situación crítica de los últimos meses; y que no parece verse un repunte, al menos en los primeros meses del 2024.

Precisamente Mendoza recibió unos $18.944 millones menos en enero para hacer frente a sus gastos. Desde el Gobierno informaron que este monto “equivale al pago de un tercio de una masa salarial a la Administración Pública de Mendoza”, es decir, el pago de salarios de trabajadores públicos, docentes, médicos, policías y enfermeros, entre otros.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, señaló a Los Andes que “la caída es tremenda” para la provincia, y comparó esta situación con el proyecto del Fondo Anticíclico (que está para analizarse en la Legislatura), que establece una autorización para utilizarlo cuando se evidencien 3 meses de caída consecutivas del 5%.

“Nosotros sabíamos que el escenario era complejo, pero venimos de un fin de año muy complicado, con una caída también en diciembre del 10%”, comentó el Ministro.

En este sentido, manifestó que están “depurando” las causas de la magnitud de la caída. “Es importante marcar que este tipo de caídas en términos de recursos es muy fuerte. Impacta de lleno con la recaudación provincial, lo que viene de coparticipación nacional y también de los programas que se han cortado”, sostuvo.

Para Fayad, enero y también diciembre fueron “atípicos”, ya que la ciudadanía “se anticipó a las compras y el consumo en los meses de octubre y noviembre, por los saltos de precios y la devaluación que iba a impactar de lleno”.

En este sentido, indicó que las caídas en Mendoza se explican particularmente con Ingresos Brutos, donde se registró una baja del consumo significativa “¿Hay razones para pensar que continuará? Quisiéramos saberlo, pero no hacemos proyecciones. Esperamos que se normalicen estos comportamientos que no han sido habituales en los consumidores. Probablemente la caída en febrero no será tan grande”, evaluó Fayad.

De igual forma, en Casa de Gobierno prefieren no apostar a futuro, y hay indicadores a nivel nacional que permiten pensar que Mendoza seguirá cayendo en recaudación local y recepción de recursos nacional, en números “superiores al 5%”, al menos en este primer semestre.

Por el momento, Fayad marcó también que el Gobierno tiene garantizados tanto los pagos de salarios de la Administración Pública, como también el mantenimiento de los servicios que brinda el Estado. No obstante, avanzarán en ajustes a una buena parte de acciones que lleva adelante el Ejecutivo, donde el mayor recorte hoy por hoy se está viendo en obras públicas, en el cual solamente se están llevando a cabo obras “de continuidad”.

A la baja

Según informaron desde Hacienda, la Administración Pública Provincial recaudó un total de $144.859 millones en enero, en concepto de ingresos tributarios de origen nacional y provincial.

De la coparticipación nacional, por un lado, se recibieron $90.063 millones en concepto de recaudación de impuestos como IVA, Ganancias (donde se mantienen los recortes) y combustibles, entre otros.

En este caso, la caída fue del 12% en términos reales, que ha sido explicada principalmente por una “fuerte disminución en la recaudación de Impuesto a las Ganancias, impulsada en el último trimestre de 2023 por el gobierno anterior”; aunque también se suma una menor recaudación de IVA impositivo.

Para Mendoza, registró entonces una merma de $12.022 millones en sus ingresos mensuales.

En tanto, respecto a la recaudación de impuestos locales, Mendoza recibió $54.145 millones, de los cuales se desprenden $47.346 millones de Ingresos Brutos, $3.907 millones del Impuesto a los Sellos, $2.005 millones de impuesto Automotor y $887 millones de Inmobiliario.

En este sentido, en la caída de los impuestos provinciales se destaca la de Ingresos Brutos -principal tributo local-, en un 9% negativo en términos reales, “que equivalen a una disminución de los ingresos provinciales de $4.663 millones mensuales respecto a enero de 2023″.

Por su parte, la recaudación de Sellos se redujo 37%, equivalente a una pérdida de $2.336 millones en el mes.

En tanto, el Ministro evitó hablar de los impuestos patrimoniales, ya que “tienen vencimientos diferentes” (Inmobiliario a fines de mes y Automotor a fines de marzo).

No obstante, como adelanto, han notado que los pagos anuales son por ahora menores que lo que fue el año pasado, en el cual entre enero y febrero del 2023 entre el 15 y 20% de los contribuyentes ya había abonado el importe anual. “Hoy no estamos viendo eso, pero no implica una mora porque todavía estamos en plazo”, acotaron.

En tanto, el único ítem provincial que viene creciendo es el de las regalías hidrocarburíferas, que tiene su explicación con la devaluación de diciembre.

“Regalías viene creciendo por el tipo de cambio. La liquidacion de noviembre entró al dolar oficial, que rondaba los $370 por dólar. En ese momento fueron unos $6.000 millones; pero en diciembre se liquidó con un dólar a $800, lo que representó para Mendoza recibir unos $11.000 millones; casi el doble en términos nominales”, expresaron.

No obstante, agregaron que, con el tipo de cambio “más estable”, regalías “viene cayendo en enero contra diciembre” en términos reales sobre todo por el efecto inflacionario; ya que la producción “está estable”, pero la inflación ha estado en un 20% cuando el tipo de cambio sólo creció en un 2%. .

Sin embargo, si se compara enero de este 2024 contra enero del 2023 “Mendoza está mucho mejor en términos reales”.

Malas perspectivas

Los Andes consultó a Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza y asesor del Partido Justicialista, quien marcó que “era de esperar que los recursos empiecen a caer, principalmente los que están atados a la actividad” y agregó que “el impacto del ajuste del gasto público y también de la transferencia sobre las provincias tienen siempre un impacto negativo sobre la economía y la actividad económica”.

Para Aroma, se está transitando un momento en el cual “los recursos empiezan a caer a un ritmo mayor que lo que podés ajustar el gasto, porque en gran parte, incluso en la provincia, el gasto público es muy inflexible”, expresó, y agregó que si bien se corta o se disminuye la obra pública, “queda un alto nivel de gasto inflexible que corre a un ritmo mayor y los recursos se desploman”.

En este sentido, auguró que esta situación “se va a seguir profundizando por lo menos 2 o 3 meses más de manera muy fuerte”, y añadió que el Gobierno “deberá tener bien calculado cuándo va a empezar a repuntar la actividad, que no parece ser este año; porque la inflación, aún bajándola de manera gradual, hace ‘correr’ todos los costos a un ritmo muy alto y los recursos van a seguir cayendo”.

El contador indicó que este proceso se llama “efecto Olivera Tanzi”, donde “en momentos de alta inflación, los gastos se ajustan rápidamente y para mantener el mismo nivel de prestaciones, necesitás pagar un precio mayor, mientras que los recursos se empiezan a caer, lo cual es negativo”.

Y cerró: “La actividad económica está en recesión, por lo que la inflación juega en contra. En el gobierno anterior, había una situación de inflación, pero el crecimiento económico hacía que los recursos siempre fueran mayores en términos reales”, finalizó.