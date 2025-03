Vialidad Mendoza: el Tribunal de Cuentas anuló multas por $5 millones contra su exjefe

Ulpiano Suárez sobre las PASO: "Debemos debatir pensando lo mejor para Mendoza y no aferrados a las encuestas"

A contramano, los ministros Llorente y Day consideraron el año pasado que el Tribunal de Cuentas, había sido “arbitrario” respecto de la responsabilidad de Sandes. Gómez, a diferencia de los dos anteriores, sostuvo que Sandes había cometido “incumplimiento de deberes” por no controlar las maniobras fraudulentas que se cometieron en el organismo.

La emisión de facturas adulteradas y la realización de gastos injustificados que se cargaron a la cuenta de Vialidad eran algunas de las maniobras que, en su primera intervención, el Tribunal de Cuentas le atribuyó al exfuncionario.

Vialidad Mendoza y su "caja chica"

Sandes fue el jefe de Vialidad durante todo el primer gobierno de Alfredo Cornejo y parte de la gestión de Rodolfo Suárez. Se fue luego de que estallara el escándalo de las facturas truchas, que involucraba principalmente a él y la gerente de Recursos Humanos, Corina Gallardo, por el mal uso de la caja chica del organismo entre 2018 y 2019.

El Tribunal de Cuentas había corroborado en una inspección “la existencia de un sinnúmero de facturas adulteradas, de firmas fraguadas, que simulaban ser suyas (de Sandes) en la documentación que habilita el pago de las mismas, un manejo indebido de fondos públicos y la absoluta falta de contralor por parte de los responsables del sector contable”.

La mecánica consistía en que desde la gerencia de RRHH, a cargo de Gallardo, se emitían notas de pedidos para gastos acompañados por “facturas cuyo monto se adulteraba o no estaban vigentes, se simulaba y falsificaba la firma del administrador, y se liberaban los fondos en efectivo y no en cheque como corresponde, conforme la normativa vigente y el uso y la práctica”.

También “se pagaban facturas y tickets que no estaban a nombre de la D.P.V., sino a nombre de nadie o de los propios agentes viales, lo que es a todas luces inviable y, además, estas facturas o tickets no respondían a situaciones de emergencia o gastos autorizados por resoluciones, etc. sino que respondían a almuerzos o comidas realizadas durante los fines de semana o feriados (25 de mayo) o a artículos personales adquiridos por los agentes involucrados”.

Además “se detectaron gastos de combustible durante fines de semana o lugares alejados del sitio de prestación de servicio de los agentes, y muchas veces dichos tickets tenían minutos de diferencia en la misma estación de combustible, lo que permite suponer que recogían los tickets tirados en el piso”, según consta en la sentencia.

Corina Gallardo, la responsable en Vialidad Mendoza

Ante lo ocurrido, Sandes había deslindado responsabilidades exclusivamente en los gerentes Gallardo y Elías Jurado (a cargo del área de Economía y Finanzas). “Eran los únicos que tenían conocimiento de la resolución cuestionada, el circuito o trazabilidad de las facturas y las irregularidades de dos jubilados trabajando en el sector y a cargo de la maniobra”, sostuvo el arquitecto que administraba Vialidad provincial.

Gallardo, de hecho, reconoció por medio de una declaración notarial que había falsificado la firma de Sandes sin su consentimiento en las facturas adulteradas que estaban bajo análisis.