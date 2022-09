“Uno alquilaba y el otro pagaba”: el abogado de CFK defendió los negocios entre los Kirchner y Lázaro Baez

Continúan los alegatos de la defensa en el juicio por Obra Pública contra Cristina Kirchner. En la jornada de hoy, el abogado de la vicepresidente defendió los acuerdos comerciales entre Néstor y Cristina Kirchner con el ex bancario Lázaro Báez.

“Uno alquilaba y el otro pagaba”, dijo Carlos Beraldi. La empresa de Baez ganó 51 licitaciones viales y que tuvo como único cliente al Estado nacional entre 2003 y 2015. En ese periodo Austral Construcciones, sólo en concepto de alquileres $ 40 millones a los ex presidentes.

Según informó diario Clarín también permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la Vicepresidenta y compró diez propiedades por U$S 2 millones. “No fueron retornos, fueron negocios privados”, justificó el abogado.

Beraldi dijo es que esos acuerdos comerciales “no eran retornos, eran contratos de alquiler” y para reafirmar su análisis señaló: “Esas operaciones que son parte de otras causas (Hotesur y Los Sauces) cuentan con un sobreseimiento”, en relación al fallo de dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que sobreseyó a Cristina y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, sin realización del juicio oral.

Foto Federico López Claro

Dicho sobreseimiento fue apelado por el fiscal Diego Velasco ante el TOF 5. El fiscal sostuvo en su dictamen que en su sentencia los jueces “no valoraron la existencia de sociedades pantallas para ocultar la procedencia del dinero, ni siquiera han analizado que dichas sociedades compartan accionistas y directores”.

Sin embargo, el abogado de Cristina Kirchner sostuvo este martes que los alegatos expuestos por los fiscales del caso parecían un relato de ciencia ficción. “Acá hablan de retornos cuando son sólo operaciones comerciales, con prestaciones recíprocas, uno alquila y el otro paga un alquiler, uno pide un préstamo y el otro paga los intereses, cómo pueden hablar de retorno”, indicó Beraldi.

La defensa de la vicepresidente habló de “acuerdos en el ámbito privado” que no habían representado ningún hecho delictivo. Se trató, se indicó en etapa de instrucción, de negocios celebrados con la empresa contratista del Estado de forma simultánea con las licitaciones que iba ganando el grupo económico.

Durante doce años Austral Construcciones tuvo como único cliente al Estado nacional, fueron los contratos viales su principal fuente de ingreso. De esa misma caja, Lázaro Báez pagaba mes a mes diversos acuerdos comerciales de locación de propiedades como de complejos hoteleros a la familia Kirchner.

“Efectivamente empresas de Báez alquilaron dos complejos, no fue gerenciamiento ni explotación, fue sólo un alquiler y se pagaba un canon y todo está en los contratos”, dijo Beraldi al respecto. “Está el local, está el hotel y se alquiló y todo se pagó de forma bancarizada, todo fue a valor de mercado”, agregó.

Es decir, “uno alquilaba y otro pagaba”. En este contexto también se firmaron alquileres con la inmobiliaria de Los Sauces. Primero el Grupo construyó unidades de departamentos y después, Lázaro Báez se convirtió en inquilino garantizando ingresos por 12,3 millones de pesos a favor de la familia Kirchner.

Así fue que sólo en concepto de contratos de locación tanto a favor de Los Sauces como de Hotesur, Lázaro Báez pagó con fondos de Austral Construcciones $ 39.892.110 a los ex presidentes, según publicó Clarín.

“No son retornos, sólo operaciones comerciales”, dijo Beraldi y añadió que “todos los pagos fueron bancarizados” y también dijo que en algunas transacciones los Kirchner recibieron “menos dinero” a lo que calificó como un “retorno al revés”.

“Esto es todo, las relaciones comerciales, fueron legítimas y fueron sobreseídas y no dieron ganancias a la familia Kirchner, lo que pasa es que los actos de corrupción es la mácula con la que se combate a los líderes populares. No me voy a meter en temas políticos, pero es siempre lo mismo aquí y en la región”, cerró.