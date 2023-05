Cristina Kirchner no será candidata: cómo reaccionó el peronismo mendocino

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó este martes en una extensa carta que no estará en las boletas de las elecciones nacionales que se avecinan en el país. La decisión ya la había comunicado en varias oportunidades, pero existía un “operativo clamor” en el kirchnerismo y también parte del peronismo para que revea esta medida.

“Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, sostuvo la Vicepresidenta.

En el kirchnerismo mendocino algunos dirigentes lamentaron la decisión de la expresidenta, pero también le enviaron su apoyo en base a las fundamentaciones por las que tomó esa medida. No obstante, hubo otros referentes del peronismo que decidieron ignorar, al menos en redes sociales, el documento presentado por Cristina Fernández.

Una de las que se pronunció al respecto fue Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional y referente del kirchnerismo local. “A tu lado siempre compañera El peronismo es amor, convicción, compromiso, lealtad y LUCHA”, comentó en redes sociales.

A tu lado siempre compañera✌🏻♥️

El peronismo es amor, convicción, compromiso, lealtad y LUCHA. https://t.co/5L1vxEudkG — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 16, 2023

Por su parte, el senador provincial y precandidato a la vicegobernación, Lucas Ilardo, sostuvo que “si la mitad de los dirigentes de la Argentina, tuviera el 10 por ciento de la responsabilidad, el compromiso y la convicción de Cristina, seríamos potencia”.

“Siempre con vos”, decidió publicar Marisa Uceda, diputada nacional, en alusión a la carta de la Vicepresidenta.

El renunciamiento de Cristina

La Vicepresidenta remarcó que “no se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada”. “Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral”, apuntó.

“Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren: la violencia y la intolerancia. Nos tratan como enemigos y utilizan frases como ‘eliminarnos’ o ‘terminar con el Kirchnerismo’. Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la Democracia hay adversarios, no enemigos”, denunció.

“Cristina, Presidenta”, el grito en la cumbre del PJ nacional

“Cristina, Presidenta”, fue el grito que resonó antes de conocerse la carta de Cristina Fernández, en el microestadio de Ferro Carril Oeste donde este martes se realizó la cumbre del Partido Justicialista (PJ) nacional con el objetivo de definir la estrategia de cara a las próximas elecciones.

El renovado clamor por la ex presidenta se produjo en medio de las tensiones que transita el oficialismo y que dividen las aguas entre los sectores que piden definir candidaturas en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), liderados por el presidente Alberto Fernández, y otros que proponen un candidato por consenso.

Cristina Kirchner decidió no sumarse a la contienda electoral al asegurar que se encuentra “proscripta” por el Poder Judicial, a partir de la condena que recibió en el marco de la causa Vialidad.