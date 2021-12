Un funcionario K trato de “cobardes” y “berretas” a la oposición por rechazar el Presupuesto 2022

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, se refirió a la decisión de la oposición de rechazar el Presupuesto 2022 y expresó su descontento: “Me sorprende que sean tan cobardes, tan berretas”.

En diálogo con Radio El Destape, el también secretario general de La Cámpora y hombre cercano a Máximo Kirchner aseguró que le da “pudor” analizar lo que ocurrió en el Congreso porque “parece una cosa de jardín de infantes”. “Elabora mejor los argumentos mi hijo de tres años cuando le apago la tele y quiere seguir mirando dibujitos que esta gente”, afirmó.

Asimismo, habló de lo que ocurrió esta semana como “una operación bochornosa” y acusó a los diputados de JxC de ceder ante supuestas presiones externas: “Claramente fue algo que se define sobre el final porque se venía dialogando. Ellos son los campeones del diálogo y por un apriete, por una bravuconada o por un WhatsApp de algún factor del poder terminan cambiando su postura”.

Incluso, se refirió a una “megaoperación” para intentar debilitar a Máximo Kirchner, pero aseguró que el efecto fue el contrario. “Tiene las convicciones firmes y una clara concepción respecto a qué es la política y el peronismo”, manifestó Larroque en cuanto al jefe de La Cámpora. También comentó que, de momento, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner no piensa abandonar la jefatura de la bancada oficialista.

“Nosotros estamos curtidos”, afirmó Larroque, quien señaló que deberán aparecer “la creatividad, el coraje y la valentía” para afrontar esta etapa de gobierno sin presupuesto aprobado.

“El FMI es una institución desprestigiada, que amputa soberanía”

Al respecto de cómo se dará ese rumbo y qué impacto tendrá en la negociación por la deuda externa, el ministro del elenco de Axel Kicillof envió una advertencia solapada al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Aquellos sectores del poder económico internacional que tanto ayudaron al gobierno anterior, ahora imagino que van a tener una caracterización de lo que es esa fuerza política como oposición. Porque finalmente están obstruyendo, poniendo palos en la rueda, a un proceso que ellos quieren resolver. Tendremos miradas distintas de cómo, pero la oposición no ayuda al Gobierno, ni al pueblo argentino; pero tampoco es funcional a lo que debería pretender el FMI”.

En cuanto al organismo de crédito dijo que es una institución “desprestigiada, que amputa soberanía” y entonces lanzó: “Nadie mejor que los argentinos y argentinas sabemos cómo resolver nuestros problemas. Nadie mejor para construir nuestras soluciones. Es preferible que nos equivoquemos nosotros, que chocarla con las recetas que nos traen de afuera”.

Asimismo habló de un “gobierno responsable” y de un presidente [por Alberto Fernández] “que tiene criterio para administrativamente ir resolviendo lo que está presupuestado”. Bajo esa postura, agregó: “Tenemos la tranquilidad y la confianza en que hay un gobierno, un presidente, que va a gobernar y a asignar las partidas para que esto se atraviese con la menor complejidad posible”.

Hoy, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya alertó a los gobernadores de que perderán 180.000 millones de pesos por la falta de presupuesto y que se deberán reasignar partidas.

Mensaje puertas adentro de la coalición: “Nos tenemos que decir las cosas de frente”

Luego de que Fernández dijera esta mañana en Perfil que “es posible” presentarse a una reelección en 2023 “si las condiciones están dadas”, Larroque planteó -sin ser consultado directamente por las declaraciones del mandatario-: “A mí me preocupa 2022, tenemos que ser respetuosos del conjunto de la sociedad y pensar en mejorar la gestión hacia 2022. Eso nos pondrá en carrera hacia 2023, pero no estoy de acuerdo con hablar ahora de candidaturas, no creo que sea pertinente. Es muy pronto para hablar de 2023 de cara a la gente que está esperando de nosotros que resolvamos un conjunto de problemas″.

El funcionario que usualmente se expresa durante los momentos de fricción interna planteó que los debates deben darse “en on” y expresó, en un mensaje puertas adentro del oficialismo: “Haber asumido el gobierno en el marco de una coalición y de reencuentro de diversos sectores no es sencillo y no hay que tenerle miedo al debate. Nos tenemos que decir las cosas de frente, que construir esa síntesis aunque sea compleja y tener bien claro adónde están los problemas o aquellos sectores que no ponen en el centro a las mayorías populares. El problema está ahí, no adentro. A veces perdemos mucho tiempo en paranoias o discusiones internas y tenemos que encontrar mecanismos para saldarlas de manera rápida, porque la coyuntura así lo amerita”.