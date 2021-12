Tras la caída del Presupuesto 2022, Mendoza solicitó a la Nación conocer cuál será el plan de obras

El rechazo de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de Presupuesto 2022 ha generado mucha incertidumbre acerca de cómo el gobierno de Alberto Fernández sorteará la ausencia de una pauta de gastos para el año que viene. Uno de los aspectos que más dudas despierta es qué sucederá con las obras públicas que figuraban en el programa económico que no obtuvo aprobación legislativa.

En este sentido, desde el Gobierno de Mendoza advirtieron que todavía es muy prematuro para asegurar si algunos proyectos se verían afectados y resaltaron que para eso necesitan que la Nación defina cuál será el plan de obras para la provincia y se los dé a conocer. Asimismo, desde Vialidad Nacional -organismo que acumula la mayor cantidad de obras nacionales en la provincia- aseguraron que ninguna de las obras que estaban previstas para el año próximo se verá afectada.

El fracaso de las negociaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Congreso concluyó el pasado viernes 17 de diciembre con el rechazo del Presupuesto 2022. Esto obligó al Presidente a tener que elaborar un decreto para prorrogar el presupuesto vigente y reconducir las distintas partidas.

Posteriormente, desde el oficialismo salieron a marcar todos los posibles perjuicios económicos que tendrán las provincias ante esta circunstancia. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió directamente a los gobernadores respecto de las consecuencias negativas y afirmó que el Presidente de la Nación deberá convocar a cada uno para “rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública de cada provincia”. Eso quiere decir que la Jefatura de Gabinete tendría la última palabra para que se concreten los proyectos. Adjuntó también el detalle del plan plurianual de obras a ejecutar desde 2022 en adelante por $902.685 millones y en el informe figuraba Mendoza con $ 14.365 millones.

En la misma línea de las advertencias de Massa se habían expresado los diputados nacionales mendocinos del Frente de Todos, Marisa Uceda y Adolfo Bermejo. Luego de la maratónica sesión que culminó con la caída del presupuesto, ambos señalaron que a las provincias no llegarían obras, recursos coparticipables o el subsidio del transporte.

En la vereda de enfrente, la diputada nacional de la UCR, Jimena Latorre, defendió el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto oficialista y desmintió que por esa acción no vayan a llegar obras a Mendoza.

En primer lugar, la legisladora opositora consideró que “son pocas las obras para Mendoza, sobre todo si las comparás con las asignaciones para el resto de las jurisdicciones. Son muchas obras menores y cuando traducís los fondos en ingresos per cápita para los mendocinos, seguimos entre los últimos de la tabla”.

Resaltó que los proyectos que se incluyen en el presupuesto son de ejecución plurianual y eso no implica que se vaya a ejecutar todo el monto destinado en ese año. “El presupuesto es una guía y partimos mal cuando esa guía está dibujada sobre bases irreales y no tiene un diagnóstico realista sobre el cual poder construir una planificación económica”, manifestó.

En tanto, aseguró que es mentira que no llegarán obras a Mendoza por el rechazo del presupuesto e indicó que “si hay voluntad política de enviar fondos a Mendoza, lo pueden hacer perfectamente”. No obstante, advirtió que el Gobierno nacional va a tener más discrecionalidad y “seguramente van a perjudicar a Mendoza”.

Impacto en Mendoza

El último martes el presidente Alberto Fernández tuvo un almuerzo con 13 gobernadores peronistas y según dejaron trascender los participantes se comprometió a darle continuidad a los planes de obra pública en las provincias.

Lo concreto es que sin un presupuesto aprobado no existe una constancia legal que garantice los recursos para las eventuales obras proyectadas por los diferentes organismos nacionales, aunque las que ya figuraban en el Presupuesto 2021 tienen asignadas las partidas, pero desvalorizadas por una inflación interanual del 50%. Distinto es el caso de los nuevos proyectos que se inician que dependerán de un DNU presidencial.

De esta manera, el Gobierno nacional tendrá la última palabra para que los trabajos de infraestructura se concreten. Ante este escenario, la oposición vislumbra que esto puede desembocar en un reparto discrecional de fondos.

Mientras tanto, desde el gabinete de Rodolfo Suárez se sigue con prudencia el desarrollo de la situación. El ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, expresó a Los Andes que esperan que Nación comparta con la provincia el plan de obras previsto. “Lo solicitamos en la reunión de ministros nacionales de todas las provincias. Necesitamos saber cuál es el plan de obras que Nación tiene para la provincia, sea cual sea el presupuesto”, remarcó.

En ese sentido, señaló que “no tenemos un dato cuantitativo con obras nomencladas que puedan ser afectadas o en dinero que podría no venir”. Agregó que también se espera desde la provincia contar con la aprobación de financiamiento con organismos multilaterales, como por ejemplo el BID.

Las obras que cuentan con financiamiento externo requieren un respaldo del Estado nacional que es autorizado por el Congreso y se actualiza con cada presupuesto. No obstante, aseguran que este tipo de proyectos en la provincia no se verán afectados ya que los fondos están garantizados.

Asimismo, Isgró destacó que el gobierno mendocino continúa trabajando en la presentación de proyectos ante la Nación para que puedan ser ejecutados. “Calculo que en unos días más vamos a saber si tienen viabilidad económica o no”, concluyó.

Obras garantizadas

La gran mayoría de las obras previstas en el proyecto de Presupuesto 2022 para Mendoza corresponden a inversión en infraestructura en rutas y están bajo la órbita de Vialidad Nacional. En diálogo con este diario, el jefe del 4° Distrito del organismo, Guillermo Amstutz, afirmó que “ninguna obra se va a ver afectada”.

“Con posterioridad a este conflicto por el presupuesto, yo estuve con las autoridades de Vialidad Nacional y el plan de obras y de inversión que tenemos programado para el año próximo me garantizaron que se mantenía”, explicó el funcionario.

Destacó que hay tres grandes obras en ejecución en la provincia Mendoza que son financiadas por el BID y por ello “tienen financiamiento propio”. Estas son la Variante Palmira, que conecta la Ruta 7 desde esa localidad con Agrelo; la ampliación de trocha de la Ruta 7 entre Aguas del Pizarro y Potrerillos; y la refuncionalización del Túnel Caracoles camino a Chile.

Agregó que la construcción del primer tramo de la doble vía en la Ruta 40 a San Juan y la reparación de los puentes camino a Tunuyán tienen financiamiento del Tesoro Nacional continuarán con el ritmo de ejecución previsto. Señaló también que tienen asignados $1.200 millones para obras menores en convenio con los municipios.

Amstutz consideró que el mayor problema que ocasiona la no aprobación del presupuesto son la complicaciones que puede traer a las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Apuntó que si no se logra un acuerdo y el Gobierno está obligado a afrontar el pago de las cuotas eso no solo va a afectar a las obras sino que va a traer muchas más complicaciones. No obstante, se mostró optimista con el que el equipo de Fernández pueda llegar a un entendimiento con la organización financiera.

Proyectos destacados

Además de los proyectos en ejecución resaltados por Amstutz, en el expediente del Presupuesto 2022 figuraban también la reparación de la malla de la Ruta 143 entre Tunuyán y San Rafael y la pavimentación de la Ruta 40 hacia el límite con Neuquén.

Otras obras que aparecían eran la ampliación del sistema de recolección de efluentes cloacales El Paramillo y la construcción de plantas de tratamiento de residuos en Alvear, Tupungato y Lavalle.

Detalle y montos: