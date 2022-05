Un ex senador dirige el hospital de La Paz y el intendente Ubieta fue muy duro: “Lo tienen que clausurar”

El recambio legislativo producido el 1 de mayo dejó a varias personas sin cargo, pero algunos rápidamente asumieron en otro lado. Es el caso de Gustavo Pinto, ex intendente de La Paz y también ex senador provincial que esta mañana asumió como director del hospital Arturo Illia, en sus pagos.

Profesor de educación física, el “Taca”, como lo conocen todos, es un dirigente radical de vasta trayectoria. Fue intendente de La Paz durante 10 años, hace días terminó su mandato de senador provincial y la polémica se generó en torno a su aptitud para estar al frente de un hospital.

Hay que decir que su antecesora, Ángeles Ponce tampoco era médica y dejó el cargo para asumir como concejal en San Martín. Los Andes quiso saber su opinión sobre quiénes lo cuestionan y sus expectativas en el cargo, pero no respondió a la consulta.

Mendoza 23 de abril de 2021 Sociedad Departamento de La Paz La Paz es el único departamento que está en situación epidemiológica verde, tiene muy pocos caso de Covid-19, viven 11 mil habitantes, desde que comenzó la pandemia tuvo 556 contagiados y 13 fallecidos. Hospital de La Paz Arturo Illia, solo tiene dos pacientes en observación con covid positivo Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

¿Qué piensa el intendente de La Paz? “Yo no puedo decir si es apto o no, no me corresponde”, respondió Fernando Ubieta (PJ) a la consulta de Los Andes. “Es lo que le respondí a un médico, es algo que dirá el tiempo pero creo que es un pensamiento que debe tener la ministra (Ana María Nadal) o el Ministerio de Salud de la provincia para que a los paceños les vaya lo mejor posible”, agregó y bajando el tono de la polémica.

Nuevo director y jefe comunal hablaron el lunes, acordaron trabajar en conjunto y no hubo más. De hecho, Ubieta está en Buenos Aires participando de actividades municipales. “A mí lo que me preocupa es la salud de los paceños, después quien ocupa los cargos es aleatorio. Hoy está Gustavo y desde el municipio colaboraré como con todos los directores con los que me ha tocado estar desde que soy intendente”, aseguró.

Intendente de La Paz Fernando Ubieta.

Sobre cómo tomó el nombramiento, aseguró que ni lo sorprendió ni es lo que esperaba, aunque destacó que “Gustavo que tiene experiencia en la administración” aunque recordó que “es un cargo que no lo eligió la gente pero ojalá que le vaya muy bien”.

“El hospital tiene inconvenientes de todo tipo. Para ser honestos, si le hacen una inspección lo deberían clausurar porque no puede funcionar como funciona, ediliciamente. Por eso estoy pidiendo la construcción del hospital, es una obra que esta paralizada hace mucho tiempo y el Gobernador ha dicho varias veces que se va a retomar”, aseguró Ubieta.

Es consciente sobre la demora en las concreciones, por lo que tiene claro que “no va ser inmediato porque son dos tramos”. Y se ilusiona sobre todo con la segunda, que ni siquiera arranca y es la que contempla la internación. “En La Paz si tenés alguna complicación tenés que rezar que te alcance la hora y medio de tiempo para salvar una vida”, remarcó el jefe comunal.

La obra se licitó en la era de Paco Pérez y arrancó con la gestión de Alfredo Cornejo pero “a los dos años se paró y nunca mas se reanudó. Lo hemos pedido y se ha dicho que se va a continuar, la salud es una deu. Hay deficiencias de todos tipo como esperar una ambulancia. Osep funciona muy mal, demoran mucho en el servicio. Hay que trabajar entre todos para que a los paceños les vaya bien”.