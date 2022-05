Lavalle se quedó con la vicepresidencia de Diputados y asumió Edgardo González

El Frente de Todos-PJ cristalizó esta semana su acuerdo interno en el reparto de cargos de poder, en los bloques y en ambas cámaras. Un histórico como Alejandro Bermejo asumió la Vicepresidencia de la Cámara de Senadores y el lavallino Edgardo González lo hizo en la Cámara Baja.

La designación de González responde al pedido de Roberto Righi de ubicar allí a un hombre de su confianza. Lucas Ilardo, espada de Anabel Fernández Sagasti siguió al frente del bloque en el Senado y Germán Gómez, hombre de confianza de los hermanos Omar y Emir Félix en San Rafael, hará lo mismo con diputados y diputadas de su mismo partido.

La duda radicaba entonces en qué hacer con las vicepresidencias de ambas cámaras, en donde había que renovar nombres. Adolfo Bermejo asumió como diputado nacional y liberó ese lugar en el Senado, momentáneamente lo ocupó el sanrafaelino Mauricio Sat. Pero Maipú pujó por esa banca que quedó para Alejandro Bermejo.

Al ex intendente de Maipú no lo ubican ni en el peronismo ortodoxo porque, según dicen, los intendentes ya no sienten a los Bermejo como propios, pero tampoco en las tropas kirchneristas. Por lo que más de uno tiene dudas sobre para quién jugará en caso de que las posiciones se dividan dentro del Frente de Todos. Más bien, aseguran que seguirá la línea de Matías Stevanato, el jefe comunal maipucino que llegó allí justamente cuando “el Ale” dejó la intendencia.

Entonces, la disputa radicaba en la vicepresidencia de la Cámara de Diputados tras el mandato vencido de la sanmartiniana Cristina Pérez y la intención era que fuera una mujer quien llegara a ese lugar. ¿Nombres? una coterránea de Pérez como Laura Soto sonaba, pero Roberto Righi ya tenía postulante y era Edgardo González.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, luego del discurso del gobernador Rodolfo Suárez puso en duda la designación porque esperaban que fuera una mujer. Y otros dirigentes aseguraban que las mujeres del partido iban a pedir explicaciones, por lo que se dilató la confirmación. Finalmente hoy juró el lavallino y puso fin a la discusión.

Una vez en la sesión, la votación fue una formalidad y González tuvo el acompañamiento del resto de los bloques. Incluso un lavallino radical lo elogió, como es Jorge López.

“Me toca hablar de un amigo, adversario en contiendas electorales en Lavalle pero la política tiene eso que nos encuentra en diferentes etapas, pero hay algo común que nos une y que nos abraza y es el trabajo por lo público, por lo social. Edgardo es un apasionado”, remarcó el ex jefe del Interbloque Cambia Mendoza.

Por ese motivo cree que “es una persona que representa lo que tiene que tener un vice primero, capacidad de diálogo, de lograr consensos, la convicción de que la institución tiene que estar por encima de cualquier ambición. Puede cumplir cabalmente la actividad de vicepresidente primero”.

Tras la jura, Edgardo González dijo que “me pone muy contento escuchar de boca de diferentes partidos que puedan tener esa percepción de mí. Cuando uno tiene diferente color político pero objetivos comunes, son gestos a destacar porque así deben funcionar las instituciones”.

“Pondré toda la dedicación y esfuerzo para que esta Legislatura siga siendo una de las mejores del país. Tendrá presidente (a Andrés Lombardi) un colaborador. Seré un amigo desde el corazón para que la gestión mejore de cara a la sociedad”.