Concesión por 50 años de Penitentes: la oposición pone reparos en la licitación y votó en contra

El llamado a licitación pública para la presentación de proyectos de puesta en valor y explotación del inmueble fiscal en el que funcionara el Centro de Esquí Los Penitentes tuvo media luz verde hoy en la Cámara de Diputados. Con los votos oficialistas fue suficiente para darle media sanción.

El peronismo votó en contra con argumentos duros: “Llegaron a decirnos desde el oficialismo que era importante sacar primero el despacho y que ‘después vendrían a explicar el plan de obra’. Apuro sospechoso”, expresó el jefe de bloque peronista, Germán Gómez.

De acuerdo al articulado del proyecto, la concesión será por el término de hasta 50 años, para el “uso y explotación en el marco del desarrollo de un proyecto turístico, comercial y recreativo que respete las buenas prácticas patrimoniales y ambientales requeridas”. Justamente ese punto generó conflicto con la oposición.

La fundamentación del texto se refiere a una fracción cuya concesión no se renovó en virtud del Decreto 217/18 y otra cuya expropiación fuera modificación conforme lo dispuesto por la Ley 9175 y perfeccionada mediante el Decreto 879/2020. “Es interés del Estado Provincial llevar a cabo una política de activación de los inmuebles que detenta, con la finalidad de lograr un mejor y más adecuado aprovechamiento de los mismos”, se desprende del texto.

La pieza legislativa esgrime como argumentación que “dada su importancia turística y cultural y las amplias posibilidades de desarrollar un atractivo polo turístico, comercial y deportivo con las características propias de la alta montaña, se estima especialmente beneficioso incluir a dicho inmueble dentro de una política programática que persiga conseguir un mejor aprovechamiento del recurso natural mediante una adecuada inversión en infraestructura, que involucre al sector privado en la recuperación de los bienes patrimoniales de la Provincia y que ponga sus bienes al servicio y al disfrute del público en general”.

Objeto de la concesión

El objeto de la concesión debe comprender el uso y la explotación del predio, las mejoras de infraestructura y puesta en valor de los espacios, debiendo priorizarse la calidad del proyecto turístico, comercial y deportivo a desarrollarse en el lugar y el impacto que el mismo tenga en la generación de puestos de empleo, en particular para su zona de influencia.

Para ello, “resulta necesario que para la contratación aludida se prevean pautas de concesión eficientes, a efectos de no perder el equilibrio de prestaciones entre las partes. Una de ellas, es el tiempo de duración de la concesión, como factor determinante para la recuperación de la inversión que resultará necesaria a cargo del futuro concesionario”, destaca el mensaje de elevación.

El diputado Germán Gómez (PJ) puso en duda la licitación de Penitentes.

Al respecto sostiene que eI Artículo 3° de la Ley 5507 – de concesión o gestión indirecta de Obras y Servicios Públicos mediante el cobro de tarifas, peajes u otras formas de retribución - , “prevé que la rentabilidad del concesionario debe guardar relación con las inversiones que realice y asegure el menor costo para el usuario”. En tal caso, se estima que el plazo previsto de hasta 50 años “resulta proporcionado al nivel de las inversiones requeridas y al más adecuado cumplimiento del objeto de la concesión”.

Las críticas de la oposición

Durante el tratamiento en el recinto, Daniela García (UCR), afirmó que el objeto es autorizar al Poder Ejecutivo a llamar a licitación para concesionar por hasta 50 años, “debido a que se encuentra en un plan de alta montaña, entre Polvaredas y Las Cuevas, a 4 kilómetros del Parque Aconcagua”.

“Este centro es estratégico, un proyecto funcional y multipropósito”, ya que se busca que funcione no solamente en época invernal, sino que se prevé ampliar sus actividades turísticas y recreativas, “respetando - tal cual está en el proyecto y como consta en el pliego del concurso público, disponible en la página web del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública -, la sustentabilidad ambiental”.

El Frente de Todos-PJ se opuso a la iniciativa argumentando que es necesario contar con más información. Germán Gómez, jefe de la bancada peronista indicó que “esperaban que algún funcionario del gobierno explicara cuál es la idea, las inversiones, el impacto que tendrá ese proyecto, contar con información”.

“Estamos a favor del trabajo, la inversión, pero debemos velar por el cumplimiento de la ley”, aseguró.

A su turno, Mercedes Llano (PD), que opinó que el proyecto “no fue acompañado por un plan de inversión, ni la definición de la tasa de retorno para poder evaluar si hay razonabilidad entre esos aspectos y el plazo de concesión”.

Emanuel Fugazzotto (P.V.), que repasó licitaciones similares que se han llevado en la provincia y dijo que “nosotros nos oponemos a la ampliación de la concesión. No existe un master plan, no sabemos para qué y de cuánto deben ser las inversiones y no sabemos qué se quiere realizar”.