Un candidato de Milei comparó al colectivo homosexual con personas discapacitadas

Ricardo Bussi, el hijo del represor Antonio Bussi y candidato a legislador nacional por La Libertad Avanza, tuvo una poémica intervención durante un debate realizado en la provincia de Tucumán. Es que el aspirante al Congreso comparó a las personas con discapacidad con integrantes de la comunidad homosexual y afirmó que estos últimos “merecen respeto como los rengos, como los ciegos, como los sordos”.

La afirmación del político ocurrió el martes pasado, cuando en el debate se consultó a los candidatos sobre su posición en torno a los derechos individuales de las personas. En ese contexto Bussi aseguró que “Son personas, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto. Como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos”.

Las palabras controvertidas no quedaron allí, ya que siguió argumentando: “Ahora, no sé porque hay que darle un cargo público por ser travesti. Eso lo pagamos nosotros. El que decide ser travesti, que se la banque solo. El Estado no le puede dar una cuota a alguien que pertenece a un grupo minoritario, porque el Estado lo pagamos todo”.

“En estos tiempos de crisis tan importante, hay que entender a todos los seres humanos por igual. Sin distinciones de ninguna manera, ni ideológicas, ni religiosas, ni de condiciones físicas o de elecciones sexuales. Eso es independiente de esto. El Estado no tiene nada que ver con eso”, insistió.

Y completó: “Eso es la libertad individual de cada persona a elegir su inclinación sexual y nosotros lo respetamos. Lo que no queremos es que lo tengamos que bancar entre todos porque, el que decidió su camino sexual, es responsable de sus elecciones. No tenemos que hacer cargo de eso a toda la comunidad”.

Las réplicas desde el PJ y JxC

Luego de la intervención de Bussi llegó el turno de los otros candidatos, quienes no dudaron en contestar las afirmaciones del libertario. Pablo Yedlin, del Partido Justicialista (PJ), afirmó: “Yo disiento. A mi parece que el Estado tiene una responsabilidad sobre aquellos grupos más vulnerables. Definitivamente, la comunidad LGBTQ+ es grupo vulnerable”.

“Viven menos años, tienen problemas de acceso al trabajo, sufren discriminación. Falta que escuchemos ahora que los llama rengos y ciegos. El Estado Tiene que arreglar para que todos corramos una carrera más justa, no como vos crees que todos largamos del mismo lugar y que se salve el que pueda”, remarcó.

Por su parte, Mariano Campero, de Juntos por el Cambio, también se sumó a las críticas. El candidato aseguró que “Me parece clave en un tema tan sensible el respeto. Creo que cada uno puede percibirse, como bien se dijo, como le parezca. Pero lo principal es el respeto. Y lo digo dentro de una sociedad… En nuestro municipio nos ha costado pero tenemos trabajadores que pueden ser trans y entiendo, y me pareció siempre trabarlo desde el respeto”.

“Ahora, otras cosa distintas es que vayamos a la institución educativa y empecemos a trabajar en cuatro o cinco años desnaturalizando y generando discusiones que no son apropiadas. Y esa parte sí me parece que es clave que las familias puedan elegir qué tipo de educación y con qué valores”, se diferenció. Y concluyó: “Pero más que nada, prevalece el respeto. No hay que pensar que uno por ser o tener cuál o cual característica no va a ser respetado. Tenemos como sociedad todavía ese desafío”.

