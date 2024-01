Ulpiano Suárez advierte que el área de seguridad de Ciudad “no puede recortarse” y pide respaldo provincial

Mientras el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, aspira a tender puentes con los municipios para trabajar en conjunto, comienzan a surgir condicionantes vinculados a la crisis económica que atraviesa el país. Lo dejó en claro el intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, el más interesado en llevar adelante una estrategia de seguridad con sus pares y la Provincia.

El primer punto de desencuentro se dio entre los intendentes de municipios que no cuentan con cuerpos de preventores y descartaron que vayan a incorporarlos, como pidió la ministra. Así lo dejó de manifiesto el jefe comunal de Godoy Cruz, Diego Costarelli días atrás. “Estoy dispuesto a colaborar y trabajar en forma conjunta pero no para agrandar el gasto municipal”, sostuvo en diálogo con Los Andes. Desde Luján contestaron de la misma manera: “Se necesita recurso humano y hoy el Estado tiende a reducirse”, dijo un funcionario de Esteban Allasino.

En ese marco, Suárez salió a respaldar a la ministra Rus, pero este jueves en diálogo con Los Andes blanqueó que existe un serio condicionamiento para el funcionamiento de la seguridad. Es que el 16% del presupuesto municipal ($6.200 millones) destinado a ese área, corre riesgo de afectarse por la recaudación en baja (hubo una caída del 10% en diciembre) y la coparticipación, disminuida por la pérdida por el Impuesto a las Ganancias.

Según el presupuesto municipal 2024, basado en el cálculo de una inflación anual del 69%, la caída propiciada por Ganancias será de unos $800 millones. Pero con las estimaciones actuales, desde el municipio anticipan una pérdida de $2.400 millones al año, informaron a este medio.

“En cuanto a la recaudación propia tenemos una caída del 10% en diciembre y estimamos que esa tendencia va a continuar en baja, debido al comportamiento de los contribuyentes del último trimestre del 2023″, afirmó el intendente. A esto se le agrega que cerraron el ejercicio 2023 con una diferencia de -101,2% entre el incremento de la Unidad Tributaria Municipal (UTM), que fue del 110,18% contra la inflación registrada del 211,40%. “Esto demuestra también una empatía con el contribuyente”, consideró.

Si bien la Municipalidad de Ciudad ha mantenido contacto y ya ha coordinado trabajos con el ministerio, aún no tiene una reunión formal para presentar sus inquietudes. El intendente Suárez espera la convocatoria de la ministra y adelantó los temas que planteará. En principio se muestra a favor de que la seguridad sea “abordada de forma metropolitana” debido a que “no es una cuestión que se delimite de un departamento a otro, hay una dinámica que es necesario abordar en conjunto”.

“A mí esto me interesa porque la Capital tiene la particular situación de una fuerte población pendular. La seguridad no solo es de los 120 mil vecinos, sino también de los 400 mil mendocinos que ingresan a trabajar, estudiar, hacer trámites o pasear. Nosotros nos involucramos en la seguridad de toda esa población: la residente, la estable y la pendular”, explicó.

En ese tono, manifestó que es importante la articulación con el resto de los intendentes y el Ministerio de Seguridad y Justicia. Por lo tanto, también se compromete a plantearle a sus pares que la seguridad sea tema clave en la agenda de Unicipio.

Ahora, Suárez le dará su apoyo a la ministra Rus pero también le expondrá la preocupación por la caída de recursos propios y la importancia de un respaldo provincial, para evitar que se recorte su plan en seguridad. “Un 16% de nuestro presupuesto, que son hoy 6 mil millones de pesos, van a la estrategia de Seguridad”, sostuvo y detalló que consiste en sostener los salarios de 320 preventores, 165 agentes de tránsito y la solvencia de 38 móviles, 25 motos, y dos grúas de Tránsito.

Además se incluye el mantenimiento de 300 cámaras de videovigilancia y los programas Ojos en Alerta y alarmas comunitarias. “Es el gasto que tengo hoy para el funcionamiento el área. Si yo quiero adquirir cámaras o móviles, sería por encima de ese presupuesto”, aclaró.

“Eso lo vamos a plantear a nivel provincial, porque sabemos que la crisis va a impactar en las finanzas del municipio como las de la Provincia. Y la suma que va a seguridad de ninguna manera son gastos que nosotros podamos recortar. Entonces, ante la eventualidad de que caiga la recaudación propia y la coparticipación, vamos a plantear una articulación para poder sostener esta inversión en seguridad”, advirtió.

El intendente sostiene que la seguridad en la Ciudad es una “gran contribución a toda Mendoza”, ya que “no es un tema menor que sea segura para invertir y pasear; todo esto hace a la calidad de vida, clima de negocios y al turismo”.

“El gobierno provincial tiene que entenderlo, como también saber que nosotros estamos destinando recursos a seguridad, que en otros municipios los dirigen a mejoramientos de calle o espacios públicos”, sostuvo.

Y completó: “Vamos a plantear eso, porque en caso de que haya una caída en recursos del municipio, como se está empezando a registrar, vamos a solicitar articulación de la Provincia para sostener esta agenda”.

Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia le respondieron a Los Andes que “se está en contacto permanente con la Municipalidad de Ciudad” y remarcaron que se llevan adelante “proyectos en conjunto”. Si bien no quisieron anticipar un posicionamiento, se mostraron receptivos a evaluar los requerimientos del intendente, una vez que se concrete la reunión. Vale recordar que se trata de la única comuna que destacó la ministra Rus por su trabajo en el área.

Hasta el momento no hay fecha definida para el cónclave con los jefes municipales, pero estiman que se dará en las próximas semanas.

Agenda de Unicipio

El intendente capitalino comentó que el compromiso que pide Rus da pie para una “modernización de Unicipio”, que estaba enfocado inicialmente en el ordenamiento territorial y ambiente.

“Creo que la seguridad metropolitana y el ordenamiento del tránsito, exceden lo que inicialmente se pensó para el Unicipio. Si abordamos las cuestiones de esta manera vamos a tener una estrategia en común”, sostuvo.

“Porque las situaciones delictivas, los mapas de calor y los datos del Observatorio de Seguridad Pública nos permiten definir una estrategia que es dinámica, porque el delito va cambiando. Hay que estar atento a trabajar con estos datos y la evidencia, con una visión metropolitana”, consideró.