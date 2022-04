Tras varias demoras, el Consejo Económico impulsará el “plan B” de Portezuelo

El Consejo Económico Ambiental y Social (Ceas) postergó en diciembre el plenario para votar los proyectos trabajados en comisiones. Luego, en marzo, se votaron seis de las ocho iniciativas, porque la falta de quórum dejó afuera del tratamiento a las dos restantes, entre los cuales había uno muy relevante.

El proyecto que todavía no se trató es aquel que propone ni más ni menos que un amplio plan en materia hídrica que incluye una lista de obras del Departamento General Irrigación por unos U$S230 millones. Esta propuesta suena como alternativa para usar parte de los fondos en dólares que recibe la Provincia para Portezuelo del Viento, en caso de un laudo en contra. Todo indica que el 11 de este se tratará al final y será impulsado, porque tiene amplio consenso.

El órgano consultivo no vinculante que impulsó el gobernador Rodolfo Suárez dio forma a varias iniciativas después de meses de evaluación. La intención era realizar la votación de los mismos el 17 de diciembre del año pasado, pero se postergó 3 meses hasta el 18 de marzo de este 2022.

El Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2022-2023) promueve las bases de la gestión del agua de Mendoza para los próximos 10 años, basado en criterios de eficiencia económica, equidad y sostenibilidad ambiental. Una de las patas de la iniciativa es el mencionado plan de obras de Irrigación.

A diferencia de los chispazos con otras iniciativas, en este caso hay consenso, no sólo dentro del equipo que lidera Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz, si no también en el resto. El proyecto fue enviado al resto de los consejeros y no ha recibido aportes ni objeciones. Salvo que no haya quórum como en el último plenario, está cerca de avanzar por unanimidad.

Algunos integrantes rezongaron por lo bajo, por la dilación de los tiempos. Y un conjunto de situaciones dieron lugar a algunas especulaciones. Uno de los proyectos que se iba a votar y que había sido motivo de debate era el que apuntaba a obras hídricas.

Era diciembre y el Ejecutivo craneaba la estrategia para apurar el laudo presidencial por Portezuelo del Viento. Medios patagónicos reprodujeron unas declaraciones de Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior (a fines de noviembre), en las que aseguraba que se realizará un nuevo estudio de impacto ambiental.

En medio de ese trajín se postergó el plenario previsto para el 17. La ausencia de los ministros Víctor Ibáñez (Gobierno) y de Enrique Vaquié (Economía), ambos autoridades del Ceas, condujo a una reprogramación.

La funcionaria del gabinete de Eduardo De Pedro desmintió esos dichos, pero en Mendoza avanzaron con un pronto despacho que Suárez presentó el 21 de diciembre en la Casa Rosada dándole 30 días al presidente Alberto Fernández para que laude.

Según las fuentes del Gobierno, las versiones se bifurcan: algunos aseguran que Suárez no vio con malos ojos esa postergación, para evitar que ya se hablara del “plan B” cuando se quería avanzar con el laudo. Otros lo niegan tajantemente, aducen que para la fecha del plenario las autoridades no iban a estar en la provincia, enterrando las conjeturas.

En concreto: el proyecto llegó al plenario de marzo y la falta de quórum (menos de 43 consejeros) lo dejó en stand by en una sesión semi presencial con base en el Polo TIC de Godoy Cruz.

Ahora se tratará el 11 de de este mes junto al de la comisión de Infraestructura, que propone la creación de un sistema que permita evaluar desde el punto de vista económico y social las principales inversiones públicas. El objetivo es seleccionar las obras convenientes para la sociedad, según los beneficios sociales y ambientales.

Luego de esta fecha comenzará la segunda etapa con nuevos proyectos a discutir que podrían tener su primer análisis (borradores) a fines de mayo.

Las críticas que emergen

El plenario de marzo estaba previsto para las 17, arrancó un poco más tarde y pasadas las dos horas se quedó sin quórum. El primer proyecto en someterse a votación provino de la comisión de Pobreza y Hambre Cero, que fue aprobado por la unanimidad de 51 personas, según consta en el borrador del acta que ya se entregó a los representantes, y al que tuvo acceso Los Andes.

Es decir que de los más de 80 consejeros, se ausentaron una veintena. “Nos avisaron que era de 17 a 19, me conecté a horario y arrancó más tarde, después me tuve que ir porque me había organizado. Si no se respeta ni la puntualidad...”, se atajó una de las voces con voto en el órgano. Otros indican que mientras algunos entraban al Zoom otros se iban, pero reconocen que en ningún momento se estuvo cerca del total de votantes.

Entonces los cuestionamientos recayeron sobre el poder de convocatoria. “Si para vos es importante, no te limitás a una invitación por mail, llamás, insitís”, dijo una de las personas que participa del Ceas. Y alguien advirtió también que “el único ex gobernador presente era (Arturo) Lafalla, ni los radicales estaban y eso que era virtual”. Sólo un ex mandatario provincial avisó de su ausencia y fue Alfredo Cornejo.

“En los cuerpos así es habitual, podría sorprenderme que no haya quórum. Se hizo largo sí, son muchos, no empezó 5 en punto y además varios opinaron. Me parece que está bien”, defendió Ibáñez, que además es el presidente del Ceas.

Sobre el proyecto del plan hídrico, y teniendo en cuenta la importancia, más de uno se preguntó por qué en el orden de prioridades quedó último, arriesgándose a lo que terminó sucediendo con el quórum. “El orden está establecido de acuerdo a los números de las comisiones”, argumentó el funcionario provincial.

El resultado final arrojó mociones (unanimidad) para el mencionado proyecto de Pobreza y Hambre Cero, y la gestión de compras y contrataciones por parte del Gobierno Provincial, principalmente de alimentos.

También para crear un registro de mujeres rurales de Mendoza para llevar a cabo capacitaciones y para la realización de inventarios de Gases de Efecto Invernadero (Ciudades Sostenibles). Lo mismo ocurrió con uno para diseñar mecanismos que agilicen los trámites relacionados con negocios a nivel provincial y municipal.

Otros tuvieron votos negativos y abstenciones, por lo que se elevan como sugerencias. Fue el caso de la propuesta surgida desde la comisión de Calidad de Educación para la realización de un congreso provincial de educación a ser llevado adelante por la DGE con apoyo del Ceas (42 votos a favor, 7 votos negativos y 2 abstenciones).

Uno de los aportes provino de Soledad García, representante del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, quien indicó que el proyecto, entre los actores que involucra “hay una gran ausencia de trabajadores y trabajadoras de la educación, representación de gremios, colegios profesionales que trabajamos fuerte en los ámbitos educativos dentro de los servicios de orientación”. En ese sentido, indicó que “estaba muy dirigido hacia la educación formal”.

La misma suerte corrió para la propuesta de un circuito turístico de sendero de montaña a cargo del Ministerio de Turismo y Cultura con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente (48 votos a favor, un voto negativo y dos abstenciones).

Sobre esta iniciativa se realizaron varios comentarios en relación a las necesidades reales, versus las que se trataron en las comisiones. “Con los números de pobreza que hay, no corresponde que se trate un circuito de senderos”, dijo molesto uno de los participantes.

Para Ibáñez, el tema “se debe plantear en las comisiones, ellos establecen cuáles son los proyectos prioritarios”. Y remarcó que las críticas sobre los tiempos dilatados y estos pormenores no le han llegado. “Sí se pidieron modificaciones en el reglamento que se tratarán el 11 de abril, porque ya no había quórum en el último plenario”, sostuvo.

Se retoma la agenda y la minería es uno de los temas pendientes

La comisión de Crecimiento Económico, coordinada por Juan Antonio Zapata, vuelve a las reuniones la próxima semana para una segunda etapa de evaluación de proyectos en el Ceas. Dentro de la comisión se habían tamizado algunos temas y uno de ellos es la minería.

Puntualmente se pide reabrir el debate minero “con consideración de las dimensiones económica, ambiental y social, incluyendo las miradas y experiencias internacionales en el marco de los acuerdos globales y teniendo en cuenta el cuidado del agua, las características sociales de cada departamento y la generación de empleo”.

“Se invitará a la reapertura del debate a todos los actores relacionados e interesados en la temática, buscándose la activa participación de un organismo con capacidad científica comprobada que propicie el diálogo claro”, se desprende del documento entregado a la cúpula del Ceas meses atrás.

Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) y miembro de la comisión, es uno de los interesados en que se avance. “Cada comisión elevó, desde el seno, algunos temas. Esperamos que en esta segunda etapa esa propuesta se transforme en proyecto y alguno de los poderes lo tome”, indicó a Los Andes.

Malargüe adhiere a esta propuesta y a través de su representante, José Luis López, mostrará el apoyo. El departamento sureño viene insistiendo desde hace tiempo con poder realizar la actividad.

Miran de reojo lo que sucede en Salta con su Consejo Económico y Social, que tiene una comisión de Minería que está estudiando el tema. Hay especialistas que exponen y enriquecen el debate. Acá, los actores interesados piden que al menos se hable del tema y de alguna forma, hacerle honor al nombre de la comisión: “Crecimiento Económico”.