El Consejo Económico y Social cierra el año sin votar un solo proyecto

El Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas) es una iniciativa del Gobierno provincial, no vinculante, para generar alternativas de acuerdo a las problemáticas de Mendoza. Siete comisiones pulen una propuesta determinada para someterla a votación de los miembros.

A un año de la primera reunión del plenario, las definiciones en torno a los resultados iban a llegar este mes, pero se postergaron para 2022. En contraste, el Consejo Económico y Social (Ces) que promovió el Gobierno Nacional y Acuerdo San Juan, el órgano que impulsó Sergio Uñac para la pospandemia, sí avanzaron en concreciones.

El Gobierno provincial de todos modos defiende su metodología y advierte que estos órganos no con comparables porque cada uno tiene sus particularidades.

El Ceas fue una de las promesas de campaña de Rodolfo Suárez y una ley concreta el año pasado. Luego de tiempos de reglamentaciones y puesta en marcha, el órgano consultivo que piensa en la provincia hacia el futuro empezó en junio a estudiar propuestas distribuidas en siete equipos de trabajo con un eje temático claro.

Pobreza y hambre cero; Calidad de educación; Agua y saneamiento; Crecimiento económico; Infraestructura; Ciudades sostenibles e Igualdad de género son los grandes temas del CEAS. Cada comisión determinó la frecuencia de reuniones y el funcionamiento interno, en el cual lo primero que se hizo fue pasar el tamiz a enunciados y/o proyectos con mayor solidez.

Así, con uno solo a profundizar por turno, este mes se iban a poner a votación y si resultara por unanimidad sería una moción, si era en mayoría una recomendación y si era en minoría, una sugerencia. Sin embargo, por cuestiones de agenda de las autoridades, la votación se suspendió y aún no hay fecha de nueva reunión, aunque prometen será el año próximo.

LAS PROPUESTAS

Una de las principales preocupaciones radica en los escalofriantes índices de pobreza. Con “Transparencia que alimenta” se busca afrontar esa problemática. Graciela Baccarelli es la coordinadora de la comisión pero ante la consulta de Los Andes, se excusó de explicar el proyecto por estar de vacaciones al igual que Pablo Scherovsky quien coordinaba anteriormente. Desde el CEAS indicaron que es una iniciativa que ya funciona pero que “se reformuló para poder unificar y darle tratamiento a las áreas distintas del Estado donde se trabaja esta temática”.

Todos los proyectos deberían estar en la página del consejo (ceasmendoza.org) pero la página web no está disponible cuando se quiere ingresar. Por lo tanto, Los Andes contactó a las comisiones para obtener las impresiones y los proyectos en carpeta.

En educación, un foro sobre la temática por oasis Pproductivo es la propuesta. “El diagnóstico ya es conocido por todos, lo que queremos es un congreso para conocer cuál es la educación que esperamos de Mendoza para los próximos 20 años, que lo organice la DGE y participen los distintos actores y que cuenten lo que vienen haciendo”, explicó Emilce Vega, coordinadora de la comisión.

Crecimiento Económico aportará un circuito de Senderos de Gran Recorrido de Los Andes y un sistema de Simplificación de Trámites relacionados a negocios, dejando de lado por ahora la rediscusión de la minería dentro del Ceas.

A nivel infraestructura hay un déficit habitacional a cubrir y hay algunas alternativas sobre el tema, pero por la madurez del texto, avanzó un Sistema de Evaluación social, económica y ambiental de las inversiones públicas de Mendoza.

La comisión sobre Ciudades Sostenibles, coordinada por el intendente de la Capital Ulpiano Suárez, trabajó sobre 8 propuestas y priorizaron el “Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI)” para que cada comuna los realice además de acompañarlo por la correspondiente elaboración de un Plan Local de Acción Climático (PLAC).

En tanto, desde la comisión de Igualdad y Género se trabaja en un proyecto que apunta a capacitar a mujeres rurales y promocionar sus emprendimientos, entre otros aspectos.

Otra de las grandes preocupaciones es el recurso hídrico en Mendoza. El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, coordina la comisión de Agua y Saneamiento. Después de estudiar el volumen de iniciativas concluyeron en proponer que se diseñe un masterplan para los próximos 10 años en donde se incluyeran 11 obras expuestas desde el Departamento General de Irrigación (DGI) junto a Agua y Saneamiento (Aysam).

BALANCE POSITIVO, A PESAR DE LAS DEMORAS

El ministro de Gobierno Víctor Ibáñez es el presidente del Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas) y en su balance, teniendo en cuenta la pandemia, la diversidad de los 86 actores, rescata varias cuestiones. “Es positivo, realmente pensé que se iba a demorar mucho más este proceso. Todas las comisiones trabajaron y están en condiciones de presentar al menos un proyecto”, sostuvo.

Aclaró que cada comisión tiene libertad para el funcionamiento y el análisis de propuestas. “El hecho de que expongan uno es una decisión de cada una de ellas. La distribución de las temáticas fue acertada porque hay al menos una iniciativa en cada comisión”, indicó.

COMPARACIONES ODIOSAS

Acuerdo San Juan (ASJ) y el Consejo Económico y Social (CES) surgieron también desde los poderes ejecutivos. Hay que aclarar en este punto que el órgano colegiado de la vecina provincia emergió, según explica su sitio oficial, como usina de ideas para la pospandemia. Y para Ibáñez ahí radica la principal razón por la que no hay que hacer comparaciones.

“Todos los órganos tienen sus particularidades, no son comparables. No tienen como naturaleza tratar temas coyunturales, podemos utilizarlos como consulta, pero en general funcionan con políticas de largo plazo. No están pensados para solucionar la coyuntura porque no son para gobernar. No es vinculante porque estaría supliendo funciones de los otros poderes”, agregó el funcionario provincial.

En San Juan se convocaron a 70 sectores y se armaron 10 mesas intersectoriales. Como resultado a un año de la convocatoria se exhiben 20 acciones. Entre ellas están el nuevo sistema de transporte, una reducción considerable en los ítems de la boleta de energía eléctrica y la unificación de políticas para generación de empleo, de acceso al crédito y reactivación de la economía. El tema impositivo se trabajó fuertemente en ASJ y se avanzó hacia algunas disminuciones. Se convocó en marzo del año pasado, en julio se empezó a trabajar con las mesas y en octubre estaban las primeras concreciones.

“Acuerdo San Juan fue y es una decisión política, se convoca cada dos años y lo cierto es que la cúpula trabajó con mucha intensidad. Hubo mucho compromiso por parte de quienes integran las comisiones, sino no hubiera sido posible obtener resultados en plena pandemia”, sostuvieron desde el Gobierno de Uñac a Los Andes.

En el caso del Gobierno Nacional se avanzó hacia el Consejo Económico y Social (Ces) que hace pocos días expuso resultados de los 10 pilares definidos en el teatro Cervantes, destacando una decena de mesas de trabajo. Uno de los aportes que se resaltaron en materia de transición energética es la propuesta para sancionar una ley de “Promoción de la Movilidad Sustentable”, que busca atraer inversiones por más de 8 mil millones de dólares y crear 21 mil puestos de trabajo.

Mendoza iba a tener la votación a fin de año, pero por cuestiones de agenda del ministro Ibáñez y de Enrique Vaquié, titular de Economía y vicepresidente del Ceas se postergó para el año siguiente. “Espero que en febrero, de esos proyectos tengamos mociones porque apunto a que sean votados por unanimidad”, indicó Ibáñez.

En ese sentido y pensando en el 2022, aspira a mejorar procesos, a que algunos plazos se acorten y a que se sigan trabajando en proyectos. Hay coincidencias con algunos integrantes que si bien destacaron la herramienta y la voz en una mesa consultiva, esperan que se aceiten mecanismos y haya mayor dinamismo en las resoluciones.