Portezuelo: los mendocinos culpan a Alberto Fernández por las demoras, pero bajó a la mitad el apoyo a la obra

La obra Portezuelo del Viento atraviesa días importantes que pueden marcar su destino a fuego. Mientras se espera que el presidente Alberto Fernández laude sobre el reclamo de La Pampa para que se haga un nuevo estudio ambiental, una encuesta aporta tendencias sobre lo que piensan los mendocinos. Más de la mitad destinaría los fondos para otro plan de obras hídricas.

Hay que decir que el estudio realizado por la consultora Reale Dalla Torre, muy cercana al oficialismo, es un recorte de un relevamiento mucho más amplio del que no se conocen detalles. La muestra (1.213 casos) se tomó presencialmente entre el 25 y 29 de enero, en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján, San Martín y San Rafael.

Se difundieron dos preguntas relacionadas a Portezuelo del Viento. Una que apunta a quién es el “principal responsable” de que no haya podido empezar a construirse aún la obra. El 64,3% respondió que es el presidente Alberto Fernández y el 22,7% que es Rodolfo Suárez. Un 13% no sabe o no contestó.

Sin embargo, la otra pregunta arroja resultados interesantes sobre qué hacer con los fondos si el encuestado o encuestada estuviese en el sillón de San Martín. El 54,3% contestó que lo destinaría al Plan B para realizar otras obras hídricas, mientras que el 41,4% lo destinaría a Portezuelo del Viento.

“Es mucho más interesante ver el aval de Portezuelo. En julio del 2020, en una encuesta que hicimos por el Mendoexit, tenía más del 80% de adhesión y hoy tiene el 41%. Ha ido perdiendo preferencia”, explicó Martha Reale a Los Andes.

La ejecutiva de la consultora indicó que “no es que la gente no quiera la obra, sino que en una mirada práctica, está visualizando que está trabada y que esto puede seguir por más tiempo. Entonces, la posibilidad de usar ese dinero para el desarrollo económico de la provincia empieza a ser bien visto”.

El estudio no compara esta respuesta con las obtenidas en julio del 2020 porque “no era la misma, aunque el espíritu se mantiene”, agregó. Para Reale, ese procentaje “abrumador que tenía apego por Portezuelo” se dio porque se identificaba a la obra como “el emblema del resarcimiento” a la provincia por los perjuicios que sufrió Mendoza en los tiempos de la promoción industrial. Hoy, varios meses después, empiezan a cambiar las prioridades de la ciudadanía, al menos por lo que refleja el muestreo.