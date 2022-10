Tras licitaciones truncas, el Gobierno sale a la compra de motos para la Policía

El Gobierno Provincial lanzó una nueva licitación para adquirir mayor equipamiento para la Policía de Mendoza. En este caso, se busca comprar 40 motos de alta y baja cilindrada, con una inversión que rondará los $144 millones.

La medida salió publicada este viernes en el Boletín Oficial, bajo el decreto 1746 con fecha al 3 de octubre, y está firmada por el gobernador Rodolfo Suárez; y el ministro de Seguridad, Raúl Levrino.

“Autorícese a División Compras dependiente de la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad para que proceda al llamado a Licitación Pública para la adquisición de cuarenta motocicletas de alta y baja cilindradas, con destino a atender necesidades del Ministerio de Seguridad (...) por un monto total de $144 millones”, marca el artículo 1 del escueto decreto.

Licitaciones desiertas

Esta nueva apuesta del ministerio de Seguridad se da luego de dos licitaciones que quedaron desiertas en la cartera que conduce Levrino, también en lo que corresponde a movilidad. Fueron autos por un lado y camionetas por el otro.

De hecho, a fines de agosto el funcionario de Suárez dio detalles de las operaciones.

La primera fue en 2021, con una licitación pública por 75 automóviles, equipados para la función policial, la cual se declaró desierta. “Al quedar sin oferentes, la normativa legal autoriza a realizar una contratación directa en los mismos términos, pero también resultó desierta”, dijo Levrino en su momento.

La otra fue de este 26 de agosto, cuya licitación fue por 40 Camionetas, pero “nuevamente se declaró desierta: Licitación de 40 Camionetas Doble Cabina 4X2, equipadas para la función policial. Licitación sin oferentes”, comentó en la red social Twitter.

Sobre las licitaciones, no se concretaron ante la falta de oferentes, y el Gobierno local apuntó contra las condiciones macroeconómicas negativas del país. “El gobierno nacional debe asumir la responsabilidad de la pésima situación macroeconómica en la que se encuentra el país, y que repercute en que no se pueda equipar a la Policía. Ya van dos licitaciones consecutivas y una contratación directa de vehículos que quedan desiertas”, señaló Levrino.

Disputa con el peronismo

En ese contexto también sedio que Levrino respondió críticas que había hecho el intendente de San Rafael, Emir Félix, quien había solicitado mayores pedidos de equipamiento, policías y recursos que solicitó el jefe comunal el lunes al Gobierno por episodios de vandalismo y violencia en el distrito Real Del Padre.

Levrino acusó a Félix de formar parte de un gobierno nacional “que no ha podido resolver la situación compleja en términos macroeconómicos”. “Estamos en una situación en la que manifiesta el intendente de San Rafael que solicita más móviles, más policía para su departamento, cuando en realidad, él es el responsable de que no haya más móviles porque es parte de este Gobierno kirchnerista, que genera esta situación. No solo esto afecta al ciudadano común, sino en este caso particular a la capitalización de la fuerza de seguridad”, comentó.

Luego de esas críticas, el intendente Félix respondió contra el Ministro y también apuntó hacia Suárez, a quienes los acusó de no viajar seguido a San Rafael y “evadir el diálogo”.

“Que el Ministro no sepa lo que nosotros hacemos por la seguridad no es extraño, teniendo en cuenta que ni él ni el gobernador vienen a San Rafael. Evaden el diálogo con nuestros vecinos y este intendente”, manifestó Félix, también en redes sociales.

Félix aseguró que “nunca” cuestionó el accionar de la Policía, y de hecho afirmó que se “solidariza” porque “tienen que dar la cara ante una comunidad que padece la falta de recursos que tiene la institución”.

Y agregó: “Hacemos mucho por la seguridad, de hecho hemos iniciado una licitación para adquirir más cámaras de seguridad, como lo hicimos años antes en conjunto con el sector privado. Siempre vamos a dar la cara y contribuir para que en San Rafael se viva mejor”.