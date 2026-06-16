Tu teléfono Android tiene una fecha de vencimiento: cuál es la señal que indica que ya no es seguro usarlo

Mientras marcas líderes ofrecen 7 años de soporte, una nueva ley europea impone un mínimo de 5 años para evitar que tu teléfono sea vulnerable a robos de datos bancarios.

Tu teléfono tiene fecha de vencimiento: descubrí cuándo es y qué hacer si ya pasó.

Comprar un teléfono nuevo se siente como una inversión a largo plazo, pero la realidad técnica es diferente. Tu dispositivo Android tiene una fecha de vencimiento predeterminada por el fabricante. No se trata de un fallo físico, sino del momento exacto en que dejará de recibir parches de seguridad críticos. A partir de ese día, empresas como Samsung, Xiaomi o Google deciden dejar de proteger tu equipo ante ataques externos.

Este vencimiento no apaga el aparato, pero lo deja expuesto a vulnerabilidades que los hackers aprovechan para acceder a tus cuentas. Si bien los modelos premium lanzados recientemente prometen hasta siete años de protección, los dispositivos más antiguos o de gama media suelen quedar desprotegidos mucho antes, convirtiéndose en un peligro para tu privacidad.

image Cómo saber si tu teléfono ya está en la lista negra de actualizaciones Para descubrir si tu dispositivo entró en la zona de riesgo, no necesitás un experto. Podés ingresar a los ajustes de tu celular, buscar el apartado "Acerca del teléfono" y verificar la fecha del último parche de seguridad. Si el sistema no recibe novedades hace más de seis meses, es una señal clara de que el fabricante ha retirado el soporte oficial para ese modelo.

La situación es tan crítica para la seguridad del usuario que la Unión Europea estableció requisitos mínimos desde junio de 2025, obligando a las compañías a mantener el software actualizado por al menos cinco años después de retirar el producto del mercado. Esta medida busca proteger especialmente a quienes utilizan el móvil para compras online o trámites bancarios.

image Qué hacer ya pasó la fecha de vencimiento de tu teléfono Si tu celular ya alcanzó su fecha límite, no es necesario descartarlo de inmediato, pero sí cambiar su uso. Los expertos recomiendan desconectarlo de cuentas sensibles y reconvertirlo en un reproductor de música, un dispositivo para videos o un GPS para el auto. En estas funciones, el equipo puede seguir siendo útil sin poner en riesgo tus contraseñas y ahorros bancarios.