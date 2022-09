Se oficializó una licitación desierta para la compra de patrulleros en Mendoza

Este viernes se conoció en el Boletín Oficial la declaración desierta de una licitación para la compra de camionetas equipadas para la función policial, lo que complica la dotación de materiales para el ministerio de Seguridad.

La norma salió publicada bajo el decreto 1694, en el cual se confirma que la licitación pública que se inició el 2 de agosto en el que solicitó la adquisición de camionetas doble cabina 4x2 “totalmente equipadas para la función policial” fue declarada desierta.

Entre las causas, se indicó que al 26 de agosto, “no se presentó ninguna oferta confirmada”, por lo que la Comisión de Preadjudicación “sugirió declarar desierta la licitación, desafectar el volante de imputación preventiva y archivar las mismas”.

En tanto, según el artículo 2 del decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, se iba a destinar un monto de $338 millones para este proceso de compra de camionetas equipadas.

De esta manera, la oficialización de la norma desierta se dio el 23 de septiembre, aunque este viernes salió publicada en el Boletín Oficial.

La situación sobre la falta de equipamiento por parte de la Policía, y los problemas a nivel macroeconómico en todo el país, generó disputas y enfrentamientos políticos entre el radicalismo y el peronismo.

A fines de agosto, de hecho, el ministro Levrino salió a responder críticas que había hecho el intendente de San Rafael, Emir Félix, quien solicitó mayores pedidos de equipamiento, policías y recursos que solicitó el jefe comunal el lunes al Gobierno por episodios de vandalismo y violencia en el distrito Real Del Padre.

Levrino acusó a Félix de formar parte de un gobierno nacional “que no ha podido resolver la situación compleja en términos macroeconómicos”, y que ha repercutido precisamente en la imposibilidad de poder dotar de mayor equipamiento policial a la Policía, con varias licitaciones que han quedado desiertas por parte de los empresarios.

“Estamos en una situación en la que manifiesta el intendente de San Rafael que solicita más móviles, más policía para su departamento, cuando en realidad, él es el responsable de que no haya más móviles porque es parte de este Gobierno kirchnerista, que genera esta situación. No solo esto afecta al ciudadano común, sino en este caso particular a la capitalización de la fuerza de seguridad”, comentó.