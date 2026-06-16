Nueva norma para conductores: los 16 elementos que deberá tener el botiquín del auto para evitar multas

Los conductores deberán revisar el contenido de sus vehículos antes de la entrada en vigor de una nueva normativa que modifica los requisitos del botiquín de primeros auxilios . La medida establece un listado preciso de elementos obligatorios y prevé sanciones económicas para quienes no cumplan con las nuevas exigencias.

Hasta ahora bastaba con contar con materiales básicos como gasas, vendas y desinfectantes. Sin embargo, la nueva regulación adopta estándares europeos más estrictos y transforma el botiquín en un equipo de asistencia mucho más completo para actuar ante accidentes o emergencias en la vía pública.

La lista mínima incluye 16 elementos específicos. Entre ellos figuran una manta térmica de rescate, cinta adhesiva médica, apósitos de distintos tamaños, vendas elásticas, compresas para heridas, un vendaje triangular para inmovilizaciones, tijeras de primeros auxilios, guantes descartables, toallitas de limpieza, mascarillas médicas e instrucciones de primeros auxilios.

La normativa también exige que todos los productos tengan certificación CE , se encuentren en buen estado y no hayan superado su fecha de vencimiento. Además, el material utilizado deberá reponerse inmediatamente después de cada uso.

Las autoridades no solo regulan el contenido. El botiquín deberá ubicarse en un lugar de fácil acceso dentro del vehículo para que pueda utilizarse sin demora en una situación de emergencia. También queda prohibido almacenar otros objetos en su interior.

La obligación alcanza a todos los vehículos motorizados, con excepción de las motocicletas. Los conductores que circulen sin un botiquín adecuado podrán recibir una multa de 30 euros.

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La medida que comenzará a aplicarse en Grecia

La actualización fue impulsada por el Ministerio de Transporte de Grecia y reemplaza requisitos que se mantenían prácticamente sin cambios desde finales de la década de 1970. El objetivo es adaptar los vehículos al estándar europeo DIN 13164:2022, utilizado como referencia para los kits de primeros auxilios en carretera.

Las autoridades recomiendan revisar el contenido del botiquín con anticipación, especialmente antes de los desplazamientos de verano, cuando aumentan los viajes por carretera y las inspecciones de tránsito.