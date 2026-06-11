Es oficial: los conductores mayores de 65 años deberán cumplir este requisito si quieren renovar su licencia

El certificado de aptitud física tiene un vencimiento de apenas 180 días; si no se registra el trámite a tiempo, los exámenes pierden validez y deben repetirse.

Las normativas de tránsito han endurecido los requisitos para los conductores que superan los 65 años, eliminando las renovaciones automáticas. Ahora, la continuidad frente al volante depende exclusivamente de demostrar capacidades físicas y mentales vigentes. Ignorar los plazos de presentación del examen médico puede resultar en la cancelación definitiva del permiso de conducción actual.

La vigencia de las licencias para personas mayores se ha vuelto un tema de seguridad vial prioritario. El proceso de renovación requiere ahora una validación técnica que verifique la visión, audición y coordinación motriz en centros especializados. Este cambio busca garantizar que todos los conductores mantengan los reflejos necesarios para operar un vehículo sin poner en riesgo a terceros.

image ¿Cómo funciona el proceso de validación y qué plazos establece el RUNT? En el sistema colombiano, el registro de la información es estrictamente digital. Los conductores deben asegurarse de que su examen sea cargado correctamente por el Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) a través del sistema SICOV. Sin este paso, cualquier intento de renovación será rechazado por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), independientemente de la experiencia previa que tenga el titular.

Un detalle operativo que suele pasarse por alto es el vencimiento del certificado médico. Este documento tiene una utilidad de apenas seis meses. Si el interesado realiza las pruebas pero posterga el trámite final ante las oficinas de movilidad o la Ventanilla Única de Servicios en Bogotá, los resultados caducan. Esto obliga al usuario a realizar nuevamente los exámenes, lo que implica una carga administrativa adicional.

image ¿Cada cuánto deben renovar la licencia los conductores según su edad? La ley también establece diferencias claras según el tipo de transporte. Para vehículos particulares, los conductores de entre 60 y 80 años deben renovar su carnet cada cinco años. Al superar los 80 años, la revisión se vuelve obligatoria cada doce meses. Por otro lado, quienes operan en el servicio público enfrentan una exigencia mayor: a partir de los 60 años, deben validar su aptitud de manera anual sin excepciones.

Es fundamental recalcar que no existe una edad límite biológica para dejar de conducir. La legislación permite que los ciudadanos sigan circulando mientras acrediten su salud y no posean multas pendientes. Sin embargo, la falta de comparendos es un requisito innegociable, ya que el sistema verifica en tiempo real que el solicitante esté a paz y salvo antes de emitir cualquier renovación del documento oficial.