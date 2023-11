Transporte: Mendoza ya tiene parte de subsidios de Nación pero sigue con la “reconstrucción” de información de la gestión Pérez

La Provincia de Mendoza comenzó a destrabar parte del conflicto con Nación por la recepción de los subsidios adeudados para el mantenimiento del sistema del Transporte Público.

De los $7.300 millones que el Gobierno Nacional no ha depositado en todo este año (sólo recibió Mendoza el dinero de enero y febrero), ya tiene garantizados $1.100 millones, según confirmó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, a Los Andes, luego de un diálogo que mantuvo con el ministro de Transporte nacional, Diego Giuliano.

“Entre el viernes y este lunes tenemos que tener impacto en nuestras cuentas de los $1.100 millones”, aclaró Mema, quien agregó también que esta semana van a terminar de complementar parte de información requerida por Nación, pero no está asegurado que sea esta semana cuando se cancele el monto restante”.

El insólito problema de Mendoza

El problema entre Nación y Mendoza ha sido prácticamente insólito, debido a que desde el Ministerio de Transporte no le liberaron los fondos de los subsidios a la provincia por “errores en las cargas de 20 recorridos” en los años “2010, 2011, 2012 y 2013″, es decir, durante las gestiones de los peronistas Celso Jaque y Francisco Pérez.

“Recién en febrero de este año vieron errores en cargas de recorridos de aquella época, que se habían cargado mal según el sistema nacional. Por eso dejamos de recibir el subsidio”, marcó Mema.

No obstante, temen que parte de la información que pide Nación se haya perdido o incluso haya sido “destruida” por exfuncionarios de Transporte. De hecho, sospechan de la investigación judicial que pesó sobre el exministro de Pérez, Pablo Rousseau, quien fue investigado -y posteriormente condenado- por destrucción de información en el Ministerio.

“El asunto es que hay resoluciones que son las que aprobaban esos recorridos, que nos han costado encontrar porque son de papel. Y también realizaron un incendio ahí con expedientes. Nos está costando encontrar la documentación de aquella época, porque todo lo demás está bien cargado”, añadió Mema.

No obstante, el secretario de Transporte evitó posicionarse sobre ese tema anterior, y cargó tintas contra la Nación, al sostener que se han tomado “medidas extremas” contra Mendoza que no se han hecho con el resto de las provincias. Si bien no lo dijo, en el Gobierno local aseguran que todo se da en el marco de la rivalidad política entre Cambia Mendoza y Unión por la Patria.

“Quieren ver cómo ha sido la evolución legal de esos recorridos y que han sido licitados en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Son resoluciones que en esa época se emitían sólo en papel y no hay soporte digital ni hemos encontrado publicaciones en el Boletín Oficial”, sostuvo.

Al margen de esta información que aún está en proceso de reconstrucción, Mema dijo que essencialmente no saben “qué quemaron en esa época, y si se pudieron reconstruir algunas actas de infracción que quemaron. De lo demás, no se sabe qué había”.

Quien había hablado de este tema la semana pasada fue el gobernador electo, Alfredo Cornejo, quien puso blanco sobre negro sobre el tema de los subsidios, al indicar que, más allá de toda la deuda, “es una milésima parte de los subsidios que paga en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) el Estado Nacional”.

Y lanzó: “Sobre que ponen muy poquito subsidio y tienen que ser el resto de los mendocinos los que deben subsidiar a los mendocinos que viajan en el transporte público, ni siquiera la pagan”.

Ante esto, acotó que son “excusas” las que ha puesto la Nación sobre los recorridos de la época del peronismo. “Es realmente un atropello institucional, es deleznable lo que hacen. El señor que está al frente de los subsidios (ndr: en referencia a Diego Giuliano) dice que no rindieron 20 recorridos del 2012, y que por eso no le pagan desde febrero a la provincia”.

Los subsidios a Mendoza

En total, la provincia sólo ha recibido $1.643 millones en concepto de los meses de enero y febrero (fueron $836 millones en enero y $807 millones en febrero).

En este sentido, desde marzo a junio debería haber recibido por mes unos $807 mensuales; mientras que desde julio, ese monto a recibir pasó a $1.037 millones mensuales, lo que da un rojo nacional de $7.377 millones (con corte en el mes de octubre).

Si se descuentan los $1.100 millones que están “garantizados” por Nación, la deuda llega a los $6.277 millones.

Más allá de la deuda, y tal como denunció Cornejo, el monto nacional tiene muy poco impacto en el costo del servicio de transporte mendocino.

Según se informó en la edición de este domingo, el subsidio nacional apenas cubre un 10% del total del costo total. El resto se compone de un 9%, que corresponde a la recaudación por el pago de los usuarios; mientras que el 81% restante lo cubre la Provincia.

Costos del sistema de transporte de Mendoza.

“La tarifa sería más o menos $850 si no hubiese ningún beneficio de ninguna índole”, aclaró Mema.

Según datos aportados por Mema en el Presupuesto 2024, el costo total del sistema de transporte público de pasajeros en 2024 será de $121.960 millones; de los cuales el 10% provendrá de de subsidios nacionales, que serán $12.402 millones; un 8% de recaudación, con $10.304 millones; y el 81% restante de subsidios provinciales, con $99.254 millones.