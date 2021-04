Thomas defendió la presencialidad en las escuelas y dijo que “son lugares controlados”

“La presencialidad genera salud mental, emocional y física, además de educación”, tuiteó José Thomas esta mañana. El Director General de Escuelas (DGE) bancó las clases presenciales y aseguró que “nuestros chicos y adolescentes necesitan sociabilizar, y la escuela es el lugar más cuidado para eso”.

Una serie de positivos en once escuelas del Este y Gran Mendoza , derivó en la necesidad de retornar a la virtualidad. Además, en la provincia hay una cantidad no definida -dado lo dinámico del panorama- que tiene burbujas aisladas o cursos que no se están presentando. En el medio, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) asegura que no están dadas las condiciones para las clases presenciales.

El jefe de Gabinete de la DGE, Patricio Cabral, había dicho a Los Andes que si bien se focaliza en las suspensiones de presencialidad, el gran universo de establecimientos funciona con alumnos en las aulas.

Cabral, remarcó que el porcentaje de escuelas que suspendió la presencialidad por razones de aislamiento o casos de Covid en la provincia resulta ínfimo en relación al universo de las que sí se encuentran funcionando con la normalidad del caso.

Ahora es el propio Thomas el que respalda estos conceptos. “Las escuelas son lugares controlados, de muy bajos contagios, donde se aplican buenos protocolos; es por ello que representan el mejor lugar para los chicos y adolescentes en este contexto, porque están cuidados. Entre todos podemos hacer que sigan abiertas”, pidió.