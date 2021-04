Más escuelas y “burbujas” cerradas por el aumento de casos en Mendoza

La situación en las escuelas mendocinas es dispar respecto a la presencialidad pero crece el número de establecimientos cerrados total o parcialmente a causa de contactos estrechos de Covid-19 . Ayer, por caso, una serie de positivos en once escuelas del Este, derivó en la necesidad de retornar a la virtualidad. Además, en la provincia hay una cantidad no definida -dado lo dinámico del panorama- que tiene burbujas aisladas o cursos que no se están presentando.

De todas maneras, desde la DGE indicaron que, si bien se hace foco en las suspensiones de clases presenciales, el gran universo de establecimientos funciona con estudiantes en sus aulas. “Estamos plenamente tranquilos porque las escuelas están cumpliendo estrictamente el protocolo”, dijeron desde el gobierno escolar.

Ayer, en la escuela Normal Tomás Godoy Cruz, de Ciudad, se suspendió la presencialidad en el nivel Secundario hasta el 25 de abril por casos de coronavirus. La institución emitió un comunicado para informar que continúan las clases presenciales en los niveles Inicial y Primario.

Una situación similar ocurre en la escuela María Elena Champeau, de Godoy Cruz y en el colegio San Luis Gonzaga, de Ciudad. En la primera, un cartel en el ingreso avisa a quienes no se enteraron por otros medios que las actividades presenciales estarán suspendidas hasta el 22 de abril. En tanto, para el segundo caso, la institución estará cerrada hasta el 19.

En la escuela de Comercio, de Maipú, el turno vespertino está con aislamiento preventivo y la Serú, una primaria de Gutiérrez, está cerrada hasta el 15 de abril. En esta última, según contaron, se llegó a aislar más de 40 familias. En este departamento, también está cerrada la escuela Urquiza, cabecera de Maipú.

La ministra de Salud, Ana María Nadal, el jueves pasado indicaba que se habían detectado 1.009 positivos desde el inicio del ciclo lectivo: 261 son estudiantes y 748, trabajadores de la educación. Informó también que había 188 agrupamientos o “burbujas” aisladas por casos sospechosos y que 326 habían sido recuperadas.

Otras escuelas en cierre total o parcial, según informó el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) son la Joaquín Lavado y Compañía de María, de Ciudad; Hojitas de Malbec, de Luján de Cuyo; Cremaschi de Cavagnaro, de Maipú; y Pablo Neruda, de Malargüe por citar algunas. Según el sindicato: “70% de los casos se concentra en el Gran Mendoza sobre un relevamiento de 200 escuelas”.

Cerró, abrió y volvieron a aislar

Un profesor de la escuela Manuel Civit contó que un colega se contagió a fines de marzo y la escuela estuvo cerrada hasta el 9 de abril. Pero este lunes se produjeron nuevos casos sospechosos y aislaron una burbuja.

“Es una escuela chica pero está colapsada. Tienen cursos de 50 chicos divididos en 4 burbujas de más de 10 estudiantes y hacemos semipresencialidad. Los docentes tenemos que venir mas allá de que tengamos o no presencialidad”, dijo el docente agregando que a los estudiantes los ven cada dos meses porque la escuela no tiene suficientes celadores para higienizar las aulas necesarias para permitir una mayor asistencia.

Ni rebrotes ni contagios

El jefe de Gabinete de la DGE, Patricio Cabral, aseguró que si bien se focaliza en las suspensiones de presencialidad, el gran universo de establecimientos funciona con alumnos en las aulas.

Cabral, aseguró que el porcentaje de escuelas que suspendió la presencialidad por razones de aislamiento o casos de Covid en la provincia resulta ínfimo en relación al universo de las que sí se encuentran funcionando con la normalidad del caso.

Las declaraciones del funcionario educativo tienen relación con los casos que salieron a la luz en las últimas horas relacionados con establecimientos que han debido volver a la virtualidad debido a situaciones de alumnos, docentes o no docentes relacionadas con la pandemia.

“Estamos plenamente tranquilos porque las escuelas están cumpliendo estrictamente el protocolo, por lo tanto cuando se registran en ese ámbito tres casos sospechosos o confirmados se decide suspender la presencialidad”, aclaró Cabral.

En la misma línea detalló que la franja más afectada es la de estudiantes del ciclo secundario “porque si bien están protegidos en las escuelas, siguen relajados en cuanto a juntadas, clubes y cumpleaños de 15. No se han disparado casos a partir de la concurrencia a las escuelas. Insisto, si los casos se producen son a raíz de entrenamientos, juntadas o contacto en la calle, con amigos, pero no en el contexto del aula”. se encargó de remarcar el funcionario.

Cabral aseguró no manejar cifras exactas de escuelas cerradas ya que esos porcentajes, dijo, van cambiando en forma permanente. De todos modos aclaró: “El rol del periodismo es fundamental porque, obviamente, predispone mal informar que 15, 20 o 100 escuelas debieron suspender la presencialidad y no se aclara que existen 2.660 que, en su gran mayoría, funcionan”.

“Algunas instituciones abren y otras cierran pero, insisto, no se han disparado los casos por contacto en nuestro ámbito”, dijo, para agregar que existe mayor difusión y conocimiento sobre la situación de las escuelas y que por eso las noticias circulan con mayor celeridad.

Admitió también la psicosis que se da en los grupos internos de whatsap y que algunos mensajes están distorsionados, hecho que contribuye a alterar e inquieta a los padres.

Finalmente, dijo que a partir de las últimas declaraciones de referentes de Salud, quedó demostrado que no es legítimo el porcentaje difundido de docentes contagiados (de alrededor del 30%). “El gremio manifestó en su momento preocupación pero llegaron a un extremo que ni siquiera fue necesario aclarar. Hay mucha psicosis”, sostuvo.

Las escuelas del Este afectadas por contagios

Si bien las cifras van variando, ya que las medidas se van tomando sobre el correr de las horas de los casos detectados, hasta ayer a la tarde el detalle por departamento en el Este provincial era el siguiente.

En San Martín, la secundaria N° 4-084 “Libertador Simón Bolívar” suspendió las clases presenciales durante toda la semana debido a casos positivos. En tanto, la escuela primaria N° 1-008 “General San Martín” suspendió las clases presenciales los días lunes 12 y martes 13 de abril por desinfección. Y el Instituto San Vicente de Paul cerró sus puertas a la presencialidad momentáneamente.

En Junín, la escuela primaria Nº 1-427 “Tomas Prisco”, también está cerrada por casos de coronavirus. Cabe aclarar que el jardín ayer abrió nuevamente sus puertas. En la escuela Emma Nilda Molina Lacourt se cerró por casos sospechosos en turno tarde. Hay una celadora y dos maestros aislados. En el Colegio Nuestra Señora Del Santísimo Rosario, ubicado en Ingeniero Giagnoni se encuentra cerrado durante toda la semana. Además la escuela Docentes Jubilados del Este, ubicada en La Colonia, tiene dos burbujas aisladas.

En Santa Rosa, la escuela primaria Antonio Ruiz Falucho permanece cerrada, la Nº 8-366 Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, ubicada en Ñacuñán suspendió la presencialidad y la institución secundaria N° 4-237 José Gabriel Brochero, del distrito 12 de Octubre también está cerrada.

En Rivadavia, el Jardín de Infantes María Juana Ciancia de Juliani está cerrado esperando el resultado del hisopado de una celadora. Cabe mencionar además que la escuela Santa María de Oro, en Rivadavia, está cerrada pero por hechos de vandalismo que se sufrieron estos últimos días.