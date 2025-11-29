Suprema Corte: el filoso descargo del juez Valerio contra la nueva reelección de Dalmiro Garay

La Suprema Corte de Justicia elige hoy a su nuevo presidente y estos son los candidatos

En el documento al que pudo acceder Los Andes, el juez coordinador del Fuero Penal lanzó fuertes críticas hacia la continuidad de Garay, señalando que la Constitución de Mendoza impone turnar el cargo de presidencia, a pesar de que la Ley 9.423 que rige el máximo tribunal, no impida puntualmente las reelecciones indefinidas.

Por esto, Valerio se inclinó por el juez Mario Adaro como nuevo presidente y junto a él aportaron lo s dos votos disidentes de la elección. Mientras que los jueces María Teresa Day, Norma Llatser, Omar Palermo, Julio Gómez y el propio Garay , fueron mayoría para abrochar la tercera reelección consecutiva (5-2 fue el resultado).

En tanto, los jueces Palermo y Gómez fueron electos como vicepresidentes primero y segundo de la Suprema Corte , respectivamente. Los dos completarán la Sala Administrativa presidida por Garay, hasta el 24 de noviembre del año 2027.

" No estoy de acuerdo con la reelección del Presidente de la SCJM , por diversas razones. Como todos saben, entiendo que según el art. 156 de la Constitución de Mendoza, corresponde turnar la Presidencia , por lo tanto, entiendo que debe ser rotativa ", lanzó el coordinador del Fuero Penal en el comienzo de su fundamento.

El artículo de la Constitución provincial al que se refiere Valerio dice expresamente que “la presidencia de la Suprema Corte y de las cámaras de apelaciones, se turnará entre sus miembros en la forma que la ley determine”.

En tanto, el Artículo Nº 5 de la Ley 9.423 que rige la Corte sostiene que “los/as Ministros/as designadas/os para ocupar la Presidencia y las Vicepresidencias durarán dos (2) años en la función y podrán ser reelegidas/os”. Allí se dio un contrapunto principal entre el juez disidente y sus pares que apoyaron a Garay.

Al magistrado lo reconocen en su entorno como "constitucionalista, antes que penalista" y por eso planteó su interpretación de la aplicación de ese artículo para argumentar su voto.

En su descargo continuó: "Ello, sin perjuicio de la metodología de elección que tiene previsto la ley 9.423, como la reelección que incluye, debe entenderse para cuando no queda ninguno de sus miembros sin ocupar el cargo o cuando a quien le corresponde no quiere asumir la responsabilidad, entonces se puede reelegir pasando períodos intermedios".

WhatsApp Image 2025-11-25 at 20.22.04 La reunión de la Suprema Corte de Justicia con seis de los siete jueces presentes. (Mario Adaro se conectó vía Zoom). Prensa Poder Judicial

Entonces hizo un repaso histórico de las elecciones de Garay, que datan desde el año 2020, cuando el juez Jorge Nanclares decidió jubilarse y debió votarse un sucesor para completar su presidencia.

"Aun así, como la mayoría de la Corte tenía la decisión de aceptar la reelección inmediata, en el año 2.023, y atento a que al actual Presidente lo elegimos para completar el mandato del Dr. Jorge NANCLARES en el año 2.020. Luego lo reelegimos en el 2.021 porque el anterior había sido un mandato incompleto.

Por tanto, en el año 2.023 aceptamos que habiendo sido sancionada la ley 9.423 y se llegó a un acuerdo completo procedimos a reelegirlo nuevamente, pero en el transcurso del tiempo no se cumplió las expectativas que motivaron el acuerdo de encauzar el funcionamiento institución de este Tribunal.

Por lo cual, una reelección inmediata es lo máximo que estoy dispuesto a acompañar, cuestión que ya se ha cumplido en el presente caso", sostuvo Valerio.

La relación de Dalmiro Garay con otros poderes

Después de atacar la reelección del presidente de la Corte, el juez Valerio apuntó contra la gestión de Garay y cuestionó su vinculación con el gobierno de Alfredo Cornejo (fue su ministro de Gobierno en su primer mandato), como también su rol como titular en el Jury de Enjuiciamiento, que hoy tiene la denuncia por mal desempeño contra el juez penal Sebastián Sarmiento como principal caso a resolver.

"Tampoco es desconocido que no comparto la forma que se ha dirigido la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, como, asimismo, discrepo de la forma de llevar adelante las relaciones con los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo) y los órganos extrapoderes (Consejo de la Magistratura, Jury de Enjuiciamiento y Junta Electoral), como he expresado en el seno del Pleno y en alguna oportunidad lo he dejado plasmado en Acordadas (31.429, 31.48, 31 664 y 32.162)", sostuvo Valerio.

Y completó su descargo: "Por lo que voy a votar por el Dr. Mario Adaro para la Presidencia de la Suprema Corte para producir una alternancia y renovación, y esperando cambiar el rumbo".

Dalmiro Garay Dalmiro Garay renovó su cargo como titular de la Corte mendocina. Ramiro Gómez / Los Andes

Qué dijo el presidente de la Suprema Corte

Luego de ser reelecto como presidente, el juez Dalmiro Garay analizó en conferencia de prensa las diferencias que se ventilaron en la Corte y dijo que "es normal que en un cuerpo elegiado haya distintas formas de ver la manera en que se conduce un poder como es el Poder Judicial".

"Yo lo acepto así, me parece que también es mi rol contener esas diferencias y tratar de que en la discusión lisa y llana de estos pareceres, podamos lograr el mejor consenso posible que es lo que se logró hoy", comentó.

También consideró que "es sano que se dé este debate y que los ministros discutan en pos de que se construyan los mejores acuerdos. Yo no comparto las unanimidades, a pesar de que varias veces me han elegido por unanimidad".

En cuánto a la alternancia de la presidencia, que le cuestionaron los jueces Adaro y Valerio, Garay respondió: "He escuchado a algunos ministros que lo han planteado, pero hablar de alternancia en cargos vitalicios es complejo. De todos modos, yo estoy a favor de la alternancia; así he votado en la causa Félix y en la reciente reelección de concejales".

"En la Corte, el presidente cumple un rol institucional, no político. No decide como un intendente o un gobernador. Las facultades están distribuidas entre el pleno y las salas. El presidente conduce las discusiones. El tribunal entendió que, dado que estoy conduciendo procesos que están en marcha, era conveniente mantener esa continuidad para finalizarlos", explicó el magistrado.

También, Garay aseguró una vuelta de página rápidamente: "Esto es una elección y termina acá. Nosotros somos 7 ministros de la Corte que vamos a tener que trabajar todos los días por un servicio de justicia de mejor calidad".