Suárez volvió a insistir con la reforma institucional

La reforma de la Constitución provincial fue uno de los temas a los que se refirió el gobernador Rodolfo Suárez en su exposición en el panel “Provincias Argentinas y Desarrollo Productivo” del Consejo de las Américas. En el evento, que viene lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), compartió panel con sus colegas Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Suárez habló sobre la experiencia de Mendoza en un contexto de país “con fuertes vaivenes económicos y constantes crisis políticas”. En esa línea remarcó que “son pocos los instrumentos económicos que tenemos las provincias”.

“Nuestro accionar productivo no sólo tiene que ver con las decisiones que toman los gobiernos provinciales, sino también con las de la Nación porque la política exterior y monetaria la maneja el Gobierno Nacional. Nosotros hablamos del Modo Mendoza que tiene que ver con la forma en que se llevan adelante las políticas públicas”, destacó el titular del Ejecutivo.

El gobernador Rodolfo Suárez expuso en el Consejo de las Américas y volvió a referirse a la reforma institucional.

Se despegó de algunas políticas nacionales. “No hablamos de planes sociales, sino de programas de empleo como Enlace y Enlazados donde capacitamos a los mendocinos para acceder a un trabajo en blanco”, sostuvo.

Otro de los temas de su gestión que revalorizó fue el Mendoza Activa que ya lleva invertidos “más de $115 mil millones” que tienen como destino generar “empleos y nuevos emprendimientos”.

“Además, planteamos una reforma institucional que achique el costo de la política con una Legislatura unicameral. Creemos que la elección de medio término es costosa e innecesaria”, aseguró Suárez.

El proyecto ingresó en agosto del 2020 a la Legislatura provincial pero para aprobar la necesidad de la reforma, son necesarios los dos tercios de los votos del recinto. Para eso el Frente de Todos debe acompañar, algo que ya adelantó que no hará.

Desde el oficialismo han dicho una y otra vez que la intención es votar el proyecto, aún a sabiendas de que no salga aprobado en la Cámara de Senadores. No obstante, aun no hay fecha probable para que esto ocurra.