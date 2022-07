Batalla legislativa por los dos tercios de votos que necesita el Gobierno

El martes la Legislatura provincial retoma las actividades después del receso. En la lista de pendientes figuran la reforma constitucional y se abrirá el debate por el roll over para afrontar vencimientos. Es necesario que el Frente de Todos aporte votos, algo difícil porque no se vislumbran posibles acuerdos.

Otras iniciativas como la Ley para el Pedemonte y el probable ingreso de una normativa para fortalecer la fluidez lectora, marcarán la agenda. Para la Justicia también hay proyectos en materia penal y no se descartan cambios en las leyes vigentes.

Hasta acá. las mayorías de Cambia Mendoza en la Cámara de Diputados y en el Senado no han complicado el engranaje legislativo. Incluso, la relación con el Frente de Todos que es bastante tensa, tampoco ha sido un impedimento porque en casi todos los casos, han acompañado, salvo en temas puntuales.

La reforma que acumula dos años de espera

El proyecto para avanzar en la necesidad de reformar constitucional fue enviada en agosto del 2020 y requiere de los dos tercios de los votos de las bancas (32 diputados y 26 senadores) para avanzar en la necesidad de modificar la Carta Magna. Luego, será la ciudadanía la que decida en las urnas por el sí o el no. La implementación de la unicameralidad, entre otros, es una de las novedades que resisten varios, incluso dentro del oficialismo.

Para habilitar el debate, se estipularon los días jueves como el día para exposiciones y el desgrane de la letra. Lo cierto es que el peronismo, que ya manifestó su rechazo a la propuesta criticando al Gobierno provincial por no haber tendidos puentes de diálogo, hoy mantienen la misma postura. No asistieron a las reuniones, con aviso previo.

Hay un mandato partidario sobre esto, y quien lo desobedezca, estará sometido a sanciones. Nada indica que se revea la posición, sino todo lo contrario. “La idea es votarlo este semestre, aunque no hay fecha aún”, indicó Natacha Eisenchlas, Presidenta Provisional del Senado y una de las legisladoras de máxima confianza de Suárez.

“Queremos que lo discutan. Todo está abierto a discusión. Unicameralidad, si ellos no la quieren y piden modificarlo, se puede hacer, que traigan una propuesta. No han participado en las reuniones”, agregó.

Desde la oposición el mensaje pareciera estar claro. “Esperemos que en el segundo semestre nos deje trabajar y no entorpezca la tarea encaprichándose con temas que son sólo de su interés y nos deje poner en agenda los problemas de la gente y de Mendoza: seguridad, salud, educación, trabajo”, dijo el senador Lucas Ilardo sobre Suárez. En el Gobierno, hay mucho enojo con el legislador kirchnerista y por ahora no se limarían las asperezas.

El roll over, otro frente de conflicto

El presupuesto provincial ingresa en setiembre, como es habitual y la discusión por el pedido de roll over siempre ha sido un punto en el que ha sido difícil lograr el acuerdo. De hecho, el vigente no tiene esta herramienta para el año en curso.

El propio mandatario provincial adelantó este debate cuando sostuvo que implorará por el roll over. La inflación, las paritarias y los vencimientos 2023 son los argumentos para tratar de seducir a una oposición reacia que debe aportar votos para su aprobación. En este caso, y a diferencia de la reforma constitucional, los dos tercios son sobre los presentes y no sobre el total de las bancas.

Lo cierto es que con la gestión de Suárez tomó impulso legislar de forma permanente el roll over, algo que había promovido Alfredo Cornejo en su gestión. Para lograr este cometido, se debe modificar el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera, permitiendo afrontar el pago de las amortizaciones a través de operaciones que, al cambiar deuda vieja por deuda nueva, no generarán un aumento en el stock de los compromisos.

De esta manera, se dejarían de depender de las coyunturas políticas pero son necesarios los dos tercios de votos y eso es convencer al peronismo. Difícil. Lo cierto es que podría desempolvarse esta posibilidad, como sucedió en el primer presupuesto de Suárez, pero que no prosperó luego de la Vendimia 2020.

Hoy el diálogo con es el mejor para proyectos de gran envergadura. “Por supuesto que se puede mejorar el diálogo en la Legislatura. Pero no implorándolo, ejercitándolo. Que obligue a sus ministros involucrados en casos de corrupción que den explicaciones, que sincere los números de Mendoza en lugar de mentir con que están ordenados y que se traten leyes que mejoren la educación, la salud y la seguridad. Así se mejora el diálogo, la Legislatura y a Mendoza”, arremetió Ilardo.

“Esperamos que la oposición colabore con la crisis económica que estamos viviendo y que le permita al Gobierno provincial tener herramientas para gestionar los recursos de la provincia”, aportó Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.

Los cambios en la Justicia

Para el Poder Judicial también hay novedades. Ya se anunció la unificación en un texto ordenado y único de la gran cantidad de leyes que reformaron el Código Procesal Penal, incorporando oralidad y celeridad al proceso penal. No se descartan ajustes en lo ya vigente.

“Tendremos todas esas leyes (que son exitosísimas pero que han quedado diseminadas), ordenadas y unificadas en un nuevo Código Procesal Penal sin perjuicio de realizar los ajustes que sean necesarios para seguir consolidando el sistema acusatorio adversarial. Esto será una gran herramienta para abogados, magistrados e incluso estudiantes de derecho de nuestra provincia”, explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino. Esta semana será la primera reunión de la comisión que avanzará en este estudio.

Por otra parte, el fiscal Santiago Garay presentó un proyecto (firmado en ese momento por Juan Carlos Jaliff por ser Presidente Provisional del Senado) sobre evidencias digitales. De hecho el funcionario judicial expuso en la Legislatura, acompañado por D’Agostino. Ahora, se buscará avanzar este tema.

“Hay un proyecto del Dr. Santiago Garay en el que nos interesa tener mucha presencia en su análisis que es el relacionado con la incorporación normativa de la evidencia digital y su manipulación en la legislación procesal penal de la provincia. Esto entendiendo que una correcta ley puede ser una herramienta fundamental para la investigación de ciberdelitos y que nos puede poner a la vanguardia a nivel nacional en la persecución de delitos informáticos”, completó D’Agostino.

Las otras iniciativas

Uno de los proyectos que tendrá formato de ley será el marco normativo actualizado a la zona del Piedemonte de la provincia, con pautas específicas y regulaciones en términos de su preservación y la posibilidad o no de avanzar en construcciones. Lleva dos años en la Legislatura pero está entre las prioridades de la agenda legislativa aunque saldría con los votos oficialistas.

El peronismo ya avisó que no acompañará el proyecto si no se amplía la “Unidad Interjurisdiccional Piedemonte”, una comisión clave que controlará el desarrollo de la zona con representantes de los departamentos que contiene el Piedemonte (Las Heras, Luján, Godoy Cruz y Capital), más la agencia de Ordenamiento Territorial, la secretaría de Ambiente, la dirección de Hidráulica y el Departamento General de Irrigación.

La Dirección General de Escuelas presentó la propuesta para una Ley Provincial de Alfabetización, ante el Consejo Provincial de Educación. La iniciativa apunta a garantizar la formación inicial y continua, docentes especialistas en alfabetización, y demás procesos además del desarrollo sostenido y sistemático de prácticas de alfabetización inicial.

En materia de educación, la adición de horas para mejorar la fluidez lectora y comprensión de texto ya es una confirmación hecha por Dirección General de Escuelas. No obstante, se le dará marco legal y se espera que el texto ingrese a la Legislatura aunque no hay fecha. No se ha vuelto a hablar de la Ley de Educación que el Gobierno quiso enviar a la Legislatura, pero que nunca llegó. No sería, al menos por ahora, uno de los textos que vea la luz legislativa.

Tampoco está fuera de la agenda el hecho de avanzar con el Banco de Huellas Digitales, para ampliarlo a más ciudadanos teniendo en cuenta que fue una herramienta clave para resolver los femicidios de Agostina Trigo y de María Pía Persia. “Hay que estudiarlo y ver cómo avanzar, pero seguramente va a mejorar mucho el trabajo judicial y acelerará los procesos de investigación”, indicaron desde Cambia Mendoza.