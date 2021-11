Suárez reclama más vuelos para Mendoza: “Vamos a tener un perjuicio económico muy grande”

El gobernador Rodolfo Suárez manifestó este martes su preocupación por la merma de vuelos de cabotaje a Mendoza y el incremento en los costos de los pasajes. Afirmó que esta situación está perjudicando económicamente a la provincia y advirtió que reclamará ante Aerolíneas Argentinas.

El cepo dispuesto por el Gobierno nacional a la venta de pasajes en cuotas para viajar al exterior por la crisis de la falta de dólares, repercutió en el aumento del costo de los vuelos nacionales.

“Está perjudicando a la provincia de Mendoza y afectando a la situación económica de la provincia esta falta de vuelos que hay y el costo de los vuelos. Nosotros vamos a dirigirnos al Gobierno nacional y concretamente a Aerolíneas Argentinas porque necesitamos muchos más vuelos”, afirmó este mediodía Suárez, tras participar del acto de entrega de 10 nuevas ambulancias para el Sistema Coordinado de Emergencias.

El gobernador Rodolfo Suárez y Ana María Nadal entregaron 10 ambulancias al Servicio de Emergencias Coordinado.

El gobernador mendocino sostuvo que hay muchas quejas de personas que no pueden viajar ni siquiera de Buenos Aires a Mendoza o viceversa. “Es un problema que no afecta solamente al turismo sino al desarrollo de las empresas y a la gente que tiene que viajar y no puede hacerlo”, advirtió.

Explicó que todavía faltan recuperar muchas conexiones aéreas que tenía Mendoza con muchas líneas que ya no están. Pero aparte, resaltó que la aerolínea de bandera no alcanza a satisfacer la demanda que hay.

“Vamos a tener un perjuicio económico muy grande en la provincia si esto no se soluciona”, aseguró el mandatario. En tanto, dijo que arbitrarán todos los medios para hacer los reclamos necesarios para aumentar los vuelos a la provincia.

Sin contactos de Nación

Este martes el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, José Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, recibieron en la Casa Rosada a legisladores nacionales e intendentes del Frente de Todos de Mendoza. Los dirigentes peronistas también vieron al presidente Alberto Fernández durante su visita.

Sin embargo, el acceso a las autoridades nacionales es diferente para el Gobierno de Mendoza, según dejó trascender el gobernador Rodolfo Suárez. “No he recibido ninguna comunicación ni un tiempo antes de las elecciones ni después de las elecciones con el Gobierno nacional”, afirmó el mandatario. Asegruó que de todas maneras, los funcionarios provinciales tienen la instrucción de estar activos y trabajar en todos los temas pendientes y vinculados con la Nación.

Por otra parte, habló de la demanda de $18.000 millones que la provincia está preparando contra la Nación por una supuesta discriminación en el reparto de fondos discrecionales durante la pandemia. Hizo referencia a que la provincia también quedó relegada en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el último tiempo.

“Entre las PASO y la elección general hubo mucho reparto de ATN a otras provincias y nosotros no recibimos absolutamente nada en Mendoza. Es otro acto de discriminación que nos perjudica y todo eso se va sumando como antecedente a ese reclamo que estamos estudiando a ver si es factible hacerlo”, subrayó.

Falta de sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo por las pistolas Taser

La Legislatura de Mendoza se encuentra discutiendo la regulación del uso de armas electrónicas no letales para que sean adquiridas por la Policía de Mendoza. No obstante, si bien la iniciativa se trató en comisiones, el gobernador Rodolfo Suárez afirmó que no tiene sentido la discusión porque no se pueden conseguir estas pistolas.

“No hay pistolas Taser para conseguir. No podemos discutir algo que no existe en el mercado en este momento. Es una discusión que no tiene sentido darla ahora “, manifestó este mediodía el mandatario mendocino al ser consultado sobre el proyecto.

Remarcó que estas armas “son caras, no hay y tiene que ver con lo que pasa en Argentina que estamos aislados y con poca vinculación con el mundo”.

Sin embargo, dijo que está bien que llegado el momento se apruebe una Ley para su uso, pero que esa es otra discusión, ya que “hoy en el mercado no hay”.

Precisamente este martes se había reunido la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados y dio despacho a una iniciativa del legislador Álvaro Martínez (PRO) que propone la incorporación, uso y regulación de armas electrónicas no letales con el fin de adquirirse para la Policía de Mendoza.

La iniciativa resalta que “la incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando a la Policía de Mendoza una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego”.

La eventual norma plantea la obligación de realizar un entrenamiento especial para los y las miembros de la fuerza de seguridad que sean designados para usarlas. Destaca que existirá un protocolo de actuación para evitar posibles excesos que pudiesen originarse y, a su vez, subraya que estos dispositivos electrónicos disponen de una “memoria interna” que graba y contabiliza las veces que ha sido utilizada.