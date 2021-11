Mendoza recibió solo el 2% de los ATN repartidos por Nación en el 2021

El reparto de fondos nacionales a Mendoza viene siendo un tema polémico que ha enfrentado al gobierno de Rodolfo Suárez con la Casa Rosada. Un informe publicado días atrás por la consultora Aerarium señaló la provincia no recibió fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) luego de la derrota del Frente de Todos en las PASO. Pero además, si se observa el total de trasferencias a todas las jurisdicciones durante 2021, Mendoza ha recibido apenas el 2%.

El estudio denominado “Plan Platita - Resultados ATN vs Elecciones” apunta a demostrar cómo se intensificó la distribución de estos recursos discrecionales hacia provincias afines al oficialismo nacional entre las primarias y las generales.

En el relevamiento se muestra que hasta el 30 de agosto el Estado Nacional había transferido $12.151 millones a través de estos fondos que reparte el Ministerio del Interior. Luego de las primarias del 12 de septiembre, donde el Frente de Todos perdió en buena parte de las jurisdicciones, el Gobierno de Alberto Fernández distribuyó otros $14.867 millones mediante dicho programa.

Estas transferencias sumadas arrojan un total de $27.018 millones repartidos en concepto de ATN durante lo que va del 2021. Mendoza había recibido en los primeros ocho meses del año $647 millones pero en el segundo reparto no llegaron recursos. Es decir que la provincia percibió apenas un 2,3% del total.

Esta cifra representa casi la mitad del porcentaje de coparticipación federal que tiene asignado la provincia. Asimismo, la ubica entre las menos favorecidas, siendo la quinta jurisdicción del país con mayor cantidad de habitantes.

A esto se suma el hecho de que junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes fueron las únicas en no recibir fondos en concepto de ATN luego de las PASO.

Vale resaltar que en estos cuatro distritos se habían registrado las derrotas electorales más contundentes del oficialismo nacional, siendo Mendoza y Corrientes gobernadas por el radicalismo, CABA por el Pro y Córdoba por el peronismo no alineado con el kirchnerismo.

Haciendo hincapié en los números del reparto de fondo, se puede ver que la Provincia de Buenos Aires fue la más favorecida. Recibió $1.738 millones antes de las PASO y $4.600 previo a las generales, haciendo un total de $6.338 , es decir un 23,45% del total anual de ATN. Por su parte, Santa Fe obtuvo el 6,5%, Santiago del Estero recibió el 6,1%, Catamarca el 5,4%, Tucumán el 5,3%, Chaco el 5,3% y Formosa el 4,8%.

Transferencias ATN por provincia. Fuente Aerarium Management Económico y Político.

En tanto, CABA fue la única jurisdicción que no recibió fondos a través de este programa a lo largo del año.

Entre los últimos

La polémica por la distribución de fondos discrecionales a Mendoza no es algo nuevo y viene generando cortocircuitos entre la gestión de Suárez y la Casa Rosada. La situación escaló a tal nivel que el gobernador mendocino instruyó a sus funcionarios para que preparen una demanda contra el Estado nacional por discriminación en el envío de dinero.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza entienden que el hecho de ser una de las provincias menos beneficiadas en el reparto de ATN es una evidencia más de esta discriminación que denuncian.

En diálogo con Los Andes, el ministro Lisandro Nieri se refirió al informe de Aerarium y remarcó que está claro que la distribución de fondos discrecionales se hace según “el color político” del gobierno local. “Todos lo que no son del mismo partido han quedado relegados”, sostuvo.

“El tema ATN son números relativamente chicos. El problema es que estamos últimos en ATN y en absolutamente cualquiera de los recursos discrecionales que miremos. Por eso hemos determinado esa demanda y la hemos establecido en $18.000 millones”, sostuvo el funcionario.

Manifestó que “esos recursos son discrecionales pero tienen que responder a una lógica”. En este sentido, puso como ejemplo que el gobernador Suárez tomó la decisión de distribuir fondos para asistir la situación de pandemia entre los municipios y utilizó como criterio la coparticipación municipal.

“Absolutamente todos los meses y en absolutamente todos los recursos, siempre Mendoza es la última provincia, en el per cápita que analizamos. No lo decimos nosotros. Cualquier consultora que lo haga o con el criterio que pongas, vas a ver que Mendoza está último o en los últimos lugares de la tabla siempre, en cualquier tipo de análisis”, concluyó Nieri, quien en los próximos días asumirá una banca como diputado nacional, reemplazando a Alfredo Cornejo que saltará de la Cámara de Diputados al Senado.

Su reemplazante en el Ministerio de Hacienda será Víctor Fayad. En una reciente entrevista con Los Andes, el ascendido funcionario opinó sobre los fondos discrecionales de la Nación. “Una cosa es ser discrecional y otra cosa es ser infundado. Los fondos de los ATN se crearon para atender desequilibrios y no se están usando los criterios que la ley dice, o al menos no se está teniendo en cuenta para esa discrecionalidad. Que puedas asistir a una provincia no quita la responsabilidad de fundar la decisión”, expresó.

Reparos peronistas

Este diario intentó contactarse con funcionarios del Gobierno nacional para conocer qué análisis hacían respecto del informe y si planteaban objeciones sobre las números difundidos. Así como también consultando acerca del criterio de distribución de estos recursos específicos.

No obstante, desde la Casa Rosada solamente se limitaron a desacreditar el estudio y señalar que el nombre ya tiene un “sesgo”, al titularse “plan platita”. Y remarcaron también que la consultora tiene un “posicionamiento político claro” vinculado a sectores de la oposición.

Asimismo, quien sí se refirió a los datos del estudio fue el referente del equipo técnico económico del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, Nicolás Aroma. En primer término señaló que hay una contradicción desde lo político en el informe y también planteó reparos sobre la supuesta discriminación de la provincia en el reparto de fondos nacionales.

“El informe se contradice en el sentido en que las elecciones el oficialismo no las ganó, así que esa supuesta linealidad entre los fondos que se otorgan a las provincias y los votos, no existe. El populismo de fondos para ganar votos se contradice en el mismo informe porque lo muestra el resultado de las elecciones, tampoco movés la aguja electoral con la movilización de fondos”, planteó el contador.

Indicó que considera que es un estudio sesgado y realizó objeciones sobre los números que allí se plasman. “No lo puedo dar por bueno al número porque no sé cómo lo construyen. En la página de Hacienda figura que en la línea de Aportes No Reintegrables Mendoza ha recibido hasta agosto $3.858 millones”, advirtió.

Respecto a la denuncia por discriminación que viene sosteniendo desde hace meses el oficialismo provincial, Aroma expresó que “el planteo del radicalismo está mal enfocado realmente, porque están mirando algo de una manera muy parcial. Creo que todavía se siguen confundiendo los fondos discrecionales con los fondos coparticipables”.

En el peronismo mendocino sostienen que el problema real está en el esquema de distribución de la Ley de Coparticipación Federal, a través del cual Mendoza sí es una de las provincias perjudicadas, pero remarcó que es una discusión pendiente desde hace 25 años.

En tanto, el asesor técnico resaltó que en la dinámica de recursos autónomos de Mendoza, la Nación cada vez aporta más que la provincia. “El mismo ministro reconoce en la presentación del Presupuesto que la proporción de financiamiento ha cambiado. Ahora es de 55% fondos de Nación y 45% de la provincia, cuando históricamente fue 50% y 50%. Mendoza cada vez tiene un ratio de autonomía financiera menor”, agregó.

Aroma dijo “el concepto de discriminación es difícil plantearlo cuando también expresas que la Nación te financia cada vez más” y concluyó señalando que los recursos nacionales crecen y los provinciales caen.