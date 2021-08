Suárez precandidato: un frente opositor volvió a impugnar la postulación y prometen llegar a la Corte nacional

Un nuevo capítulo se abrió en el laberinto de impugnaciones entre el frente Cambia Mendoza y Vamos Mendocinos sobre la precandidatura del gobernador Rodolfo Suárez como senador nacional suplente. El fallo del juez federal con competencia electoral, Walter Bento, quien se pronunció el viernes a favor de la legalidad de esta postulación, dio lugar a una tercera apelación del espacio opositor ante la Cámara Nacional Electoral (CNE). A contrarreloj se espera el fallo de fondo que saldrá antes del fin de semana, teniendo en cuenta que estamos a solo 25 días de las primarias del 12 de septiembre. Vamos Mendocinos adelantó de igual manera que irán a la Corte Suprema si sale un nuevo fallo en contra, ante un optimismo oficialista de que se replique una resolución similar a la de Bento.

Seguramente en el radicalismo no esperaban que se levantara tanta polémica a la precandidatura de Suárez, más allá de las críticas que se han cosechado por varios dirigentes políticos que serán precandidatos respecto a si es ético o no estar en la boleta de forma simbólica, como lo sugirió Rodolfo Vargas Arizu (Cambia Ya); o Carlos Iannizzotto (Partido Federal), quien aseguró que se trata de una “maña electoral”. Además, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) opinó que se trata de una acción “engañosa” y “sucia” pero decidieron en el peronismo igualmente no impugnar.

Vamos Mendocinos, el frente que agrupa al Partido Demócrata, la Coalición Cívica y al MendoExit, entre otros, insiste en que Suárez viola el artículo 115 de la Constitución Provincial y aguardan con expectativa la resolución de la CNE (conformada por Alberto Ricardo Dalla Via, Daniel Bejas y Santiago Hernán Corcuera) tras el fallo adverso que tuvieron de Bento.

No obstante, adelantaron que si vuelve a haber un fallo a favor de Suárez irán a la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario federal, la última bala que les quedaría a cualquiera de los frentes que se vea perjudicado en el fallo de la CNE.

La Cámara recibió oficialmente ayer en su oficina el planteo de Vamos Mendocinos y ya dio vista al fiscal de Cámara Ramiro González para emitir un dictamen (no vinculante) que se recibirá en 24 horas.

La CNE tiene 72 horas para resolver, pero se espera igualmente que no se llegue al viernes para conocer el fallo, sobre todo porque hay celeridad y prioridad en fallar sobre la precandidatura del Gobernador, ya que cuando ordenó a Bento resolver la cuestión sustancial suspendió al frente Cambia Mendoza de avanzar en “los actos posteriores a la instancia de oficialización de las precandidaturas, como la presentación, impresión y distribución de las boletas de votación” hasta que la propia CNE resuelva con su fallo de fondo.

Impacto político

Desde el frente Cambia Mendoza hay optimismo en que la Cámara Nacional Electoral siga en la línea de la interpretación que hizo Bento de la ley, y aseguran que la idea de Vamos Mendocinos de ir “hasta las últimas consecuencias” es un camino legal que tienen a su disposición, pero también hay quienes sostienen que se trata literalmente de una jugada de campaña electoral, ya que entienden que “hay animosidad porque se fueron de Cambia Mendoza”, en referencia al PD y la Coalición Cívica, y también destacaron que “si el peronismo no impugnó, por algo fue”.

En tanto, Aldo Vinci, apoderado de Vamos Mendocinos aseguró a Los Andes que hicieron reserva en su apelación del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia y declaró que estas presentaciones judiciales “no son cuestiones antojadizas”, sino que responden a una “defensa de la institucionalidad”.

Principalmente se pone en estudio si Cambia Mendoza violó el artículo 115 de la Constitución Provincial, que marca –entre otras cosas- que “el gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato”.

“El artículo 115 está vigente. Lo demuestra que ni antes ni después de la reforma de 1994 nunca se presentó un gobernador a senador hasta luego de un año de su mandato” es el argumento con el que Vinci espera que se rija la CNE.

En el radicalismo los argumentos son similares a las conclusiones a las que llegó Bento, quien dijo en primer lugar que el artículo 115 de la CP no resulta “aplicable” ya que antes de la reforma del ‘94 la elección de los senadores nacionales era de manera indirecta y surgían luego de una decisión de la Legislatura provincial. En ese sentido señaló que con la reforma “el cuerpo electoral de los senadores deja de ser una institución local y pasan a ser los ciudadanos y ciudadanas quienes eligen a los postulantes a dicho cargo”.

También aseguró que Suárez cumple los requisitos que establece el artículo 55 de la CN para ser elegido senador nacional; y también consideró que “en cuanto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo los requisitos son de interpretación estricta, por lo que las provincias no pueden aplicar más condiciones (materiales o temporales) que correspondan a la elección de los Diputados de la Nación y a los Senadores Nacionales, pues ninguno de ellos son funcionarios ‘locales’ y, por lo tanto, no pueden estar afectados por restricciones o postergaciones fundadas en el previo ejercicio de magistraturas locales”.

En tanto, de acuerdo a la visión de Vamos Mendocinos, se condicen a la que tiene el constitucionalista Alejandro Pérez Hualde, quien expresa que el artículo 115 “se refiere al Gobernador y no al Senador. No se trata de requisitos para ser Senador sino de condiciones y requerimientos para quien quiere ser gobernador”.