Vargas Arizu: “La precandidatura de Suárez puede ser legal, pero no es ética”

El frente oficialista Cambia Mendoza se prepara para las internas en las elecciones primarias de este 12 de septiembre. Por un lado estará el poderío de la UCR y el PRO, con precandidatos de la talla de los ex mandatarios Alfredo Cornejo y Julio Cobos, más la del gobernador en funciones Rodolfo Suárez; y por otro lado la “pata liberal”, comandada por el espacio “Cambia Ya”, que agrupa a empresarios, así como también dirigentes demócratas “frentistas” y del PRO que están enfrentados con la actual conducción.

Una de las caras visibles es la de Rodolfo Vargas Arizu, productor vitivinícola y olivícola que recibió a Los Andes en la bodega Tierras Altas, ubicada en Luján de Cuyo. El hoy precandidato a senador nacional decidió participar activamente en política, y desde el año pasado es coordinador del Consejo Asesor de Recrear, el partido político que lidera Ricardo López Murphy. Sostiene que “está en juego la república” y asegura que se necesita un “gran frente opositor al kirchnerismo”. No obstante, si bien valora las gestiones radicales, asegura que son “la vieja política” y acusa a la precandidatura de Suárez como “poco ética”.

-¿Qué representa Cambia Ya y qué los diferencia del resto?

-Es la primera vez que un grupo de emprendedores y profesionales totalmente independientes hace esta conformación. Somos unos 15 empresarios o más, y gente de la parte privada que se ha reunido para ofrecer una propuesta diferente al electorado. No pedimos nada más que nos dejaran competir y siempre hemos tenido un trato cordial. Somos la pata liberal y republicana de Cambia Mendoza.

-¿Por qué decidieron participar?

-Vemos que Argentina tiene una grave problema, hemos perdido una batalla cultural y creemos que hace falta renovar la política con una idea distinta a la de la “política” en general, que es es regular, prohibir, intervenir. Nosotros proponemos otra cosa: Es estimular a la parte privada, con menos influencia desde el Estado. Es preguntar qué le falta al que le va bien para ser mucho mejor; y qué le falta al que no le va bien para que mejore. Estamos a punto de perder la república, sumado a la pandemia que ha sido muy mal manejada a nivel nacional. En Mendoza se manejó bien con las armas que tenía, pero se podría haber abierto la economía mucho antes. Nosotros somos gente que en nuestra mayoría no hemos actuado en política. Y eso le da un toque distinto a esto, sin poner en riesgo la república. El sector de la producción nunca ha influido en el gobierno. Ahora queremos hacerlo, debemos intervenir en el sector político.

“El sector de la producción nunca ha influido en el gobierno. Ahora queremos hacerlo, debemos intervenir en el sector político”, sostiene Rodolfo Vargas Arizu, precandidato a senador nacional. Ignacio Blanco / Los Andes Ignacio Blanco | Los Andes

-Habla de no poner en riesgo la república, ¿eso se garantiza dentro de Cambia Mendoza?

-Sí, porque no todos los políticos son iguales. Nosotros hubiésemos hecho las cosas distintas que este gobierno, pero es un lugar donde se puede hablar, hay diálogo y se puede influir. Y tenemos valores similares. Por fuera los valores son distintos. Creo que nos tenemos que unir todos para terminar o evitar el populismo que le ha hecho tanto mal a Argentina. Somos totalmente antikirchneristas. Si vamos por fuera tenemos más poder de daño que de construcción.

-¿Cuál es el problema de ir por afuera de Cambia Mendoza?

-Es ser servil al kirchnerismo. Porque si todo el antikirchnerismo, que puede rondar el 65%, fuese junto, tendríamos más representación. Creo que más allá de la disputa interna entre nosotros, hay un problema mayor. Deberíamos juntarnos todos para sacar “a lo malo” y luego discutir ideas más liberales o menos, pero con gente razonable con la que se pueda hablar.

-¿Qué los diferencia con el oficialismo?

-Ellos son los mismos, se han reciclado. Yo he escuchado siempre el “que se vayan todos”, pero no se va nadie ni entra nadie nuevo. Nuestras diferencias son la velocidad de ejecución de cambios. En campaña se dice una cosa, pero luego adentro los cambios no son tan rápidos. El pensamiento y velocidad del emprendedor es distinta a la del político. Lo que ellos han hecho se ha visto. Pero la actividad privada tiene mucho que hablar y proponer. Tenemos cuestiones conceptuales. Hay que crear la riqueza y luego distribuirla. La política solo habla de distribuirla pero no de crearla.

-¿Qué piensa de la precandidatura del Gobernador?

-En mi opinión es legal pero no es ética. Si sucediera lo que difícilmente suceda, estás en un problema. La defensa de la república es cuando la ley se une con la ética. Quizás no tenés que aplicar la ley porque la ética sale antes y prevalece. En este caso creo que es legal, no me parece ni bien ni mal, solo que me parece que no suma. Y es un signo más de esta vieja política que hay que erradicar. Hay que traer gente nueva y capacitada, y nuestras listas tienen eso. De igual manera yo no critico tanto a nuestra competencia interna, porque se ha hecho lo que se ha podido. Pero desde acá tiene que salir algo muy bueno para cambiar la realidad.

-¿Propondrá una baja de impuestos si llega al Congreso?

-La baja de impuestos debe ser abrupta, con impuestos que deben ser eliminados. Tenemos cerca de 170 y se han creado más de 15 impuestos en este último tiempo a nivel nacional y no son coparticipables. Eso hay que cambiarlo rotundamente. Deberíamos tener 6 impuestos como es en el mundo, e impuestos al flujo, no a la propiedad física. A la política le da lo mismo porque recauda, pero no a los empresarios. Que le vaya bien a la política debería ser que le vaya bien a las empresas. El criterio político es: necesito plata, aumento impuestos; en tanto el empresarial es: necesito plata, tengo que vender más. ¿Qué hacemos con eso?

-¿Cuál sería su primer proyecto?

-Sin dudas un proyecto con una baja del gasto de la política, de manera abrupta. Si llegamos al Congreso tenemos que ser austeros y bajar el número de asesores. Si cada legislador tiene 25, bueno no tendremos más de 5. Se trata de un símbolo para la ciudadanía. Hay 72 senadores y pareciera que son 72 pymes.

-¿Qué debe hacer Mendoza para generar más riqueza?

-Tenemos que ampliar la matriz productiva. Suárez hizo bien en su gobierno promover la reforma de la ley de minería (7722) pero luego no tuvo coraje de bancarla, y volvimos para atrás. Para eso hay que tener coraje y ver los resultados. Los productos molibles y secables son muy buenos en Mendoza y hay mucho que aportar. También la ganadería en zonas áridas. Acá las cosas no funcionan porque hay una retención a la exportación impresionante. Por eso trabajamos en proyectos que mejoren la situación de la metalmecánica, de la agricultura y para eso es necesario mejorar la infraestructura de caminos y redes. También el turismo, Mendoza es atractiva. En nuestra provincia se sabe recibir gente porque tenemos estirpe para eso. La gente que viene se va contenta. En eso las dos administraciones anteriores han sido razonables y han ido en este sentido.

-¿Qué piensa de la gestión de la pandemia y el equilibrio entre salud y economía?

-La verdad que no entiendo lo de los trabajadores esenciales ¿Por qué un locutor de radio es más importante que un cosechador? Creo que hubo confusiones en el comienzo de la pandemia. El trabajo da dignidad, y eso es número uno, junto con la libertad. Cuando no conocíamos cómo era la pandemia, quizás cerrar 15 días estaba bien, pero luego fue manejado pésimo a nivel nacional. En Mendoza se manejó bastante bien en esta sutil balanza entre economía y salud.

-¿Cree que se debe hacer Portezuelo?

-Yo no lo hubiera hecho, pero hoy se debe concretar porque hace más de 10 años que estamos hablando de esto. Está el dinero. Pero paralelamente hay que hacer obras para eficientizar el uso del agua. Se podría haber invertido en obras hídricas, en infraestructura como caminos y conectividad en comunicaciones. Pero hoy hay que hacerlo.

-¿Cuál es el principal activo de Cambia Ya?

-La gente que está en las listas, estamos con entusiasmo para hacer cosas nuevas. Tenemos a gente muy capacitada y con conocimiento de los temas. Estamos comprometidos por Mendoza. Hoy las pymes no están representadas. Los grandes arreglan con la política y los curros que hay. Se defienden privilegios desde el punto de vista de los grandes empresarios, políticos, gremialistas y judiciales. Hoy quienes están en la política defienden privilegios y nosotros pagamos con pobreza. Cuando llegue alguien nuevo al Congreso que no tiene experiencia en política, pero sí empresaria, va a empezar a cambiar las cosas. Los que están hoy en política están bancando sus privilegios, no a la gente.

Perfil

Edad: 61 años. Tiene 4 hijos: Santiago, María Agustina, Florencia y María Laura.

Profesión: Licenciado en Enología y Frutihorticultura, egresado de la Universidad Juan Agustín Maza.

Trayectoria: Productor Vitivinícola y olivícola (Familia Vargas Arizu-Bodega Tierras Altas). Es parte de la tercera generación de una estirpe familiar que nació con Leoncio Arizu.