Suárez anunció que incluirá los juicios por jurado a la “lucha contra la corrupción”

El gobernador Rodolfo Suárez participó este martes del acto de Apertura del Año Judicial 2023 en Tribunales Provinciales y anunció que su equipo trabaja en un proyecto de ley para ampliar los juicios por jurado al fuero civil, con el objetivo de “profundizar la lucha contra la corrupción”.

En su discurso, junto a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, mencionó como “logros” que trajeron “transparencia y celeridad” a Mendoza a la Ley de Extinción de Dominio, sancionada en 2019, y la implementación de los juicios por jurados (ley aprobada en 2018, después de un acuerdo entre Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti).

“Los mendocinos que han cumplido la función de jurados lo han hecho con compromiso y seriedad, demostrando que el pueblo tiene mucho para aportar a la justicia”, afirmó el mandatario provincial y dijo que por eso van a “avanzar en el diseño de un proyecto de ley que cree la instrumentación de los juicios por jurados en el fuero Civil, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana”.

“Vamos a comenzar con la Extinción de Dominio Civil para profundizar la lucha contra la corrupción”, aseguró Suárez en referencia a la unión de estas iniciativas. Cabe resaltar que, actualmente los juicios por jurados se aplican solo en causas del fuero penal que arriesgan penas de perpetua, como homicidios.

Acto de apertura del año Judicial 2023, en el Palacio de Justicia. El Gobernador Rodolfo Suarez junto a Dr Dalmiro Garay Cueli, Dr Pedro LLorente , Dr. José Valerio, Dra. María Teresa Day, dr. Julio Gomez, Dr. Mario Adaro y Dr. Omar Palermo Foto : Orlando Pelichotti

Después del acto, el subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino explicó cómo se aplicará el nuevo proyecto, que aún se encuentra en etapa de redacción y no tiene fecha definida de llegada a la Legislatura. “En vez de que sea un juez el que decida si se extingue o no el dominio porque el imputado no pudo justificar el origen de los fondos con el cual compró esos bienes, sea un jurado popular”, le comentó a Los Andes.

Y explicó que “va a ser un juicio, como se hace hoy, dónde la persona que está imputada por la Ley de Extinción de Dominio (generalmente vinculada a la corrupción) debe justificar en el proceso civil con qué fondos adquirió ciertos bienes”.

“Si no los puede justificar, como ocurrió en el caso Lobos, se le extingue el dominio y la propiedad de él. Eso pasa al Estado con un destino específico que es la construcción y remodelación de escuelas”, agregó.

Además, comentó que antes de la Ley de Extinción de Dominio se debía esperar que la sentencia esté firme para que la justicia decomise los bienes “y se tardaba decena de años”, ahora en cambio, ocurre ante la mera imputación.

“En el caso Lobos lo imputaron por enriquecimiento ilícito y mientras tanto se tramitaba el proceso penal, se le pidió que justifique cual es el origen de los fondos por cuales adquirió tales bienes”, sostuvo D’ Agostino.

Buscan acelerar las jubilaciones

Por otro lado, el gobernador anunció que por requerimiento de la Asociación de Magistrados de la Provincia firmará un convenio con la Suprema Corte de Justicia, en el marco del Artículo 11 de la Ley Nacional 24.018, para acelerar la jubilación de funcionarios y magistrados que “se encuentran en condiciones de acceder a los beneficios previsionales”.

“Eso permitirá que puedan percibir con certeza y durante un término de un plazo máximo de 12 meses un equivalente a 60% de sus haberes, mientras dure el trámite, hasta el otorgamiento del beneficio jubilatorio”, aseguró Suárez.

Y afirmó que “se trata de un acuerdo inédito, postergado durante muchos años. Este Gobierno pondrá fin al estado de incertidumbre que le daba el cumplimiento pendiente de esta ley”.

Nuevo Centro Cívico Judicial en Tunuyán

Suárez también señaló, que en el marco de un acuerdo con el máximo tribunal, le darán “continuidad al desarrollo de infraestructura” judicial.

“En los próximos días estaremos llamando a licitación para la construcción del nuevo Centro Cívico Judicial que se emplazará en Tunuyán y que brindará servicios a la Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia”, indicó y comentó que el 50% de esta obra será financiada por el Gobierno de Mendoza y el 50% restante por el Poder Judicial.