Sólo tres municipios promueven debates de candidatos a intendentes

Debatir será obligatorio para candidatos a gobernador con espacio para que los aspirantes a vicegobernador también opinen. Más allá de la reglamentación de la modificación a la Ley Electoral Provincial, se ha invitado a los municipios para que adhieran en la categoría a Intendentes. Los Andes consultó a todos los municipios si trabajan en ordenanzas municipales para acoplarse, pero hay pocas certezas.

Malargüe y General Alvear confirmaron que promoverán el debate de sus candidatos a intendente porque ya tienen normativas municipales previas. San Rafael tendrá el suyo a mediados de agosto, aunque no está claro si adherirán a los cambios propuestos por el peronismo.

Oficialismo y oposición lograron un acuerdo para modificar, por iniciativa del senador Lucas Ilardo (Frente de Todos) la legislación Nº 2551 que regula a las elecciones provinciales. La incorporación del Título III bis del Debate Preelectoral deja en claro la obligatoriedad de al menos una instancia previa a los comicios provinciales que tendrán lugar este año el 24 de setiembre en Mendoza.

Aplica para quienes han sido proclamados candidatos luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 11 de junio. Y luego de la promulgación de la ley será la Junta Electoral la que deba reglamentar cómo se implementará. El debate preelectoral tendrá lugar dentro de los veinte (20) y hasta los siete (7) días anteriores a la fecha de la elección general.

El trabajo del organismo que preside Dalmiro Garay, titular de la Suprema Corte de Justicia y que integran el resto de los ministros del máximo tribunal además del Vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados será definir, como mínimo el lugar, la fecha y la hora del debate. Además, deberán determinar la forma de selección de los moderadores del debate, los temas a debatir y el tiempo destinado a expresarse sobre los distintos temas y se deberá garantizar un espacio dentro del debate para la participación de los candidatos y candidatas a la Vicegobernación.

El texto que se sancionó en la Legislatura provincial incluía el primer artículo que introduce el Título III mencionado, y un segundo artículo (por fuera de la modificación a la normativa electoral) invitando a los municipios a “adherirse en la categoría de candidatos/as a las Intendencias Municipales”. Un detalle: esta categoría no está incluida en la modificación de la ley, por lo que es dudoso a qué adherirían los municipios en caso de hacerlo.

Igualmente, si la intención de las comunas es propiciar un debate entre candidatos y candidatas a las intendencias, no es necesario que haya una ley provincial. Sólo es necesaria la voluntad de hacerlo y hay dos municipios que ya cuentan con herramientas para llevarlos adelante: Malargüe y General Alvear. Desde ambas administraciones indicaron a Los Andes que, tal como especifica su normativa, harán su debate.

Debut malargüino

La Municipalidad de Malargüe que conduce el radical Juan Manuel Ojeda, y quien va por la reelección aunque los resultados de las elecciones primarias no fueron buenos para él (el Frente Elegí superó el 50% de los votos), ya cuenta con disposiciones para debatir.

La ordenanza municipal N° 2.034/2.020, sancionada en julio del 2020, cuyo proyecto fue promovido por el bloque de ediles de Cambia Mendoza. En la normativa, que está disponible en el sitio oficial del Honorable Concejo Deliberante sureño, se establece “la obligatoriedad de realizar en el ámbito del Departamento de Malargüe, debates preelectorales, en los que participen todos los candidatos que se presenten a elecciones para los cargos públicos de Intendente y hasta el tercer candidato a Concejal de cada partido político”.

Los debates deberán realizarse en instituciones públicas durante el período comprendido entre los 20 días posteriores a las elecciones primarias y hasta 7 días antes de las elecciones generales. El reglamento quedó a cargo de instituciones Secundarias, Terciarias y Universitarias, las cuales a través de sus Centros de Estudiantes designarán moderadores y la confección del reglamento del debate.

Ojeda (Cambia Mendoza), Celso Jaque (Frente Elegí), Jorge Tieppo (La Unión Mendocina) y Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe) pasaron el filtro de las primarias y competirán el 24 de setiembre por el sillón municipal.

El intercambio de opiniones se basará en un mínimo de tres propuestas las cuales serán evaluadas por el cuerpo deliberativo y será el responsable de la aprobación. En los considerandos, se establece que los asuntos a debatir girarán en torno a: salud, medio ambiente, género, educación, seguridad, justicia, transporte, deportes, servicios públicos, desarrollo económico, economía, infraestructura, y fortalecimientos institucionales.

Alvear va por el segundo

General Alvear ya tiene experiencia en debates de candidatos a intendentes. El actual intendente Walther Marcolini que no puede reelegirse fue uno de los que protagonizó la deliberación por Cambia Mendoza frente a Cristian González, el candidato del Frente Elegí.

La dirigencia política alvearense recuerda al 19 de setiembre del 2019 como un día histórico luego de poder llevar adelante la iniciativa en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante. Durante más de una hora, los candidatos en ese entonces expresaron sus propuestas sobre desarrollo económico, desarrollo humano, obra pública, ambiente, hacienda y seguridad.

“Desde el 2019, el Concejo Deliberante sacó una resolución sobre el debate de candidatos. Lo organiza, se transmite por redes sociales, tiene acceso al público, periodistas y canales que lo quieran transmitir. A nosotros la ley no nos afecta por el hecho que ya se vienen organizando”, expresaron desde el municipio a Los Andes.

En esta ocasión, los que debatirán son Alejandro Molero (Cambia Mendoza), Oscar Bonardel (Frente Elegí) y Javier López (La Unión Mendocina) aunque aun no hay detalles de cuando ocurrirá.

San Rafael debate en agosto

Los diputados sanrafelinos fueron los artífices de haber sumado a los municipios en el proyecto de ley. Si bien como se contó habrá que esperar las adhesiones dado que el nuevo articulado sólo habla de candidatos a gobernador y espacio para aspirantes a la vicegobernación, desde el municipio que comanda Emir Félix aseguraron a este medio que el debate será en agosto, aunque no hay fecha confirmada. San Rafael elige intendente el 3 de setiembre porque es uno de los departamentos que se desmarcó del esquema provincial.

Tampoco hay detalles si se establecerá por ordenanza municipal, si este mismo instrumento se utilizará para adherir a la legislación provincial cuando sea promulgada y reglamentada, o bien apoyarán alguno de los debates que organice el ámbito universitario o empresario.

El resto, sin certezas y con críticas

Los primeros municipios en ir a las urnas serán los que desdoblaron las elecciones y elegirán intendente el 3 de setiembre, por lo que restan dos meses. En Lavalle no tienen aun precisiones de la legislación. En San Carlos lo analizarán cuando se formalice la legislación. “No me parece mala la idea que en un ámbito formal se pueda debatir. Es una buena manera que la gente conozca las propuestas”, expresó el intendente Rolando Scanio a este medio.

Santa Rosa, Maipú y Tunuyán no aportaron certezas. Fernando Ubieta, intendente de La Paz, no lo tiene en agenda porque “no lo tengo en agenda, tengo muchísimos problemas que resolver la verdad. No lo he analizado”.

El resto de los municipios eligen intendentes el 24 de setiembre, uno de ellos es Ciudad de Mendoza desde donde expresaron que “siempre es bueno debatir y seguramente una vez que esto se promulgue y reglamente, será en el ámbito del Concejo Deliberante donde se analizará la situación y si se avanza en el sentido propuesto por la ley recientemente aprobada o con algún procedimiento específico para la Ciudad”. Esto en virtud de “la autonomía municipal y de que no existieron instancias de consulta a los municipios en el trámite legislativo”.

Guaymallén no lo ha evaluado y en Godoy Cruz no es tenido en cuenta por ahora aunque “seguramente como es de Lucas (Ilardo), La Cámpora pedirá adhesión en algún momento”. En Rivadavia arrancaron las vacaciones el viernes, como las del intendente Miguel Ronco, por lo que no confirmaron qué harán con el tema.

Desde Junín no hay novedades aun, como tampoco desde San Martín, Tupungato, Luján de Cuyo y Las Heras.