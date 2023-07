Encuestas: quiénes pican en punta en Mendoza para las PASO del 13 de agosto

Las PASO del 13 de agosto tendrán 27 fórmulas presidenciales (Presidente y Vice) y en competencia. El bombardeo de spots en medios audivisuales arranca precisamente este domingo y muchas caras desconocidas serán vistas por los electores mendocinos por primera vez.

Pero también este fin de semana se pondrán en marcha, de nuevo, los operativos de los encuestadores en busca de conocer cómo se posicionarán las distintas figuras frente al electorado local. Y qué suerte correrán los candidatos a diputados nacionales por Mendoza que aparecerán ligados a ellos en el retorno de la lista sábana.

No será, de todos modos, la primera oportunidad en que salen a sondear la intención de voto de los presidenciables. Estas encuestas previas marcan el estado de las cosas en Mendoza frente a la línea de largada, aunque las consultas hayan sido realizadas cuando todavía no se confirmaban las candidaturas.

Los Andes habló con tres consultores referenciales en Mendoza, quienes indicaron, con algunas diferencias, que el escenario previo al comienzo de la campaña posiciona a los precandidatos de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta) y al líder de “La Libertad Avanza”, Javier Milei, como los dirigentes que podrían ser los más votados en la primaria.

Detrás de estos tres dirigentes aparece el PJ, con mayor o menor distancia respecto de los dos primeros. Hay que tener en cuenta que Sergio Massa, si bien estuvo siempre en las mediciones, quedó confirmado como precandidato presidencial apenas un día antes del cierre de listas. Por eso en las mediciones aparecía en “competencia” con figuras como Cristina Kirchner y Wado de Pedro, quienes al final no estarán en la oferta.

El volumen de los indecisos y de gente que no contesta alcanzaba semanas atrás entre el 15% y 25%, según los distintos estudios. Hoy los encuestadores encaran una nueva etapa de mediciones con cautela, por la baja participación ciudadana en comicios anteriores y particularmente por la irrupción de un fenómeno electoral puntual que nadie alcanzó a vislumbrar antes de las PASO provinciales: la alta cifra que consiguió en las urnas el radical Luis Petri como precandidato a gobernador.

De cara a las próximas mediciones, algunos abren el paraguas. “Hay volatilidad en el voto a Presidente porque hay mucha incertidumbre en la gente”, señala la consultora Martha Reale, en referencia a la crisis económica del país.

Dónde está parado Milei

Milei aparece desde hace tiempo como un presidenciable encumbrado en Mendoza. De hecho, el encuestador Tomás Stahringer, en su última medición nacional, que fue muy representativa por la cantidad de casos (1.600), lo ubicó casi en un empate con los precandidatos de Juntos por el Cambio. JxC sumaba 33 puntos de intención de voto y Milei 32, aunque los primeros llegaban a esa cifra sumando a Bullrich (18%) y Rodríguez Larreta (15%).

Incluso, para Elbio Rodríguez, hasta hace un tiempo, Milei superaba a todos y quedaba primero, con 28% y 7 puntos arriba de los dos precandidatos de JxC y Cambia Mendoza.

Sin embargo, para los encuestadores, los números de Milei han sido oscilantes en Mendoza y en las últimas encuestas ha tenido un declive. Así opinan tanto Rodríguez como Reale.

Entre cinco y seis puntos dicen ambos que había perdido semanas atrás en Mendoza el precandidato que busca romper la polarización electoral. Esa caída verificada por supuesto que no contempla la percepción del electorado frente a la polémica por la presunta venta de candidaturas.

La periodista Marcela Pagano será candidata a Diputada en el partido de Milei. Foto: Twitter

“Vemos un declive en el último mes o mes y medio que no sé si es tendencia o si se consolida”, indicó al respecto Martha Reale, quien aclaró que el año pasado el libertario decayó pero se repuso.

La consultora señala que Milei “pescaba” en el electorado joven de Juntos por el Cambio, pero particularmente encontraba buena recepción entre los desencantados del peronismo, también llamado electorado “blando” del PJ. Es decir, quienes no suscriben al kirchnerismo.

Que se haya producido una merma en los últimos estudios provoca no solamente dudas sobre la performance final de Milei, sino sobre el propio destino de los votos que pierda en un marco de votos volátiles. “Pueden irse a ningún lugar, al voto en blanco o el anulado”, advierte Reale. “Milei era capitalizador del hartazgo, lo que no está claro es si va a convertirse en conquistador del voto útil”, agrega.

El enigma Massa

El precandidato de Unión por la Patria tiene una PASO que podría ser meramente simbólica con Juan Grabois. Tanto que, en Mendoza, los especialistas casi no lo tienen en cuenta para sus estudios: no superan los seis los dirigentes que van a ser medidos y en esa lista abreviada no figura Grabois.

La figura protagónica es el ministro de Economía de la Nación, quien ha acaparado una intención de voto de entre los 8 y 12 puntos en estudios anteriores realizados en Mendoza. Sin embargo, hay quienes advierten que los números más altos los tenía como presunto rival del kirchnerismo.

Wado de Pedro y Sergio Massa

Según Elbio Rodríguez, hasta hace algunas semanas, los precandidatos del PJ reunían 21 puntos en Mendoza. Y el funcionario nacional casi empataba con Cristina Kirchner la imaginaria puja electoral. Para Stahringer, incluso había más puntos para los peronistas (26) aunque con la Vicepresidenta y De Pedro en el menú.

Dos interrogantes tiene Rodríguez. El primero, si Massa aglutinará todos los votos del PJ. El segundo, si su performance mejorará o empeorará en Mendoza con su nuevo atavío: ahora no es “opositor” y lidera a un peronismo que incluye al kirchnerismo.

Pero para Reale, más allá de estos dilemas políticos, Massa enfrenta un problema mayor de cara a la ciudadanía. “El peor lastre que tiene es ser ministro de Economía de un país con una crisis profunda”, sentencia.

El arranque de Cambia Mendoza

Dos encuestadores dicen que, en la línea de largada, los presidenciables de Cambia Mendoza están primeros: Stahringer y Reale. Rodríguez, en cambio, los ubica detrás de Milei.

Este último, de todos modos, aclara que con las campañas en marcha, los de CM y JxC deberían tomar ventaja. Indica además que Bullrich y Larreta protagonizaban hasta hace poco un duelo muy parejo, con poco más de un punto de diferencia. Stahringer estira a 3 puntos la distancia a favor de Bullrich.

La precandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich desafió hoy a la actual vicepresidenta. Gentileza: Letra P.

Reale evita dar números y en particular no se mete con la batalla hacia adentro de JxC. Solamente indica que en sus sondeos esta coalición “lidera como espacio”, relegando al segundo puesto a Milei. Tercero queda Massa, que a su juicio “no repunta”.

La intensa pelea entre Bullrich y Larreta es uno de los principales condimentos de la PASO del 13 de agosto. Mayoritariamente la UCR le está dando su apoyo a Bullrich y el electorado duro podría acompañarla. Rodríguez Larreta sin embargo podría ser una opción para los “votantes blandos” del peronismo, dice uno de los especialistas consultados, y quedará por verse si el jefe de gobierno porteño consigue romper la prevalencia de su rival en la UCR mendocina.

Todo está por verse en Mendoza y “va a llegar mejor a la elección el que menos se equivoque”, señalan los que siguen midiendo candidatos en este vertiginoso 2023.