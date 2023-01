Sigue la puja por el “heredero” de Daniel Orozco en Las Heras

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, mantiene aún el misterio sobre quién será su “elegido” para intentar sucederlo en la comuna norteña en estas elecciones del 2023. La decisión, que el año pasado se pensaba que estaría revelada hacia diciembre, todavía está en ciernes y sigue la puja interna al menos hasta fines de febrero. Por otro lado, el jefe comunal mantiene sus intenciones de ser precandidato a gobernador y puso fecha al lanzamiento de un “programa de gobierno” para los próximos 4 años.

En diálogo con Los Andes en la previa de la fiesta de la Vendimia departamental, Orozco, quien dejó en claro que no desdoblará las elecciones municipales (el plazo para hacerlo vence este 30 de enero), negó que tenga el nombre de su candidato, y manifestó que recién se conocerá a fines de febrero, antes de que arranque la serie de eventos que conforman la Fiesta Nacional de la Vendimia, que será el primer fin de semana de marzo.

Si bien Orozco prefirió no dar nombres, en el listado aparecen el secretario general de la Intendencia, Fabián Tello; el de Obras Públicas, Francisco Lo Presti; y la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz; aunque agregó que en danza “también hay un director”. Desde el cornejismo posicionan, por otro lado, al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; quien participó este viernes por la noche de la Fiesta en el Parque de la Niñez.

No obstante, todo indica que el elegido de Orozco será de su gestión, teniendo en cuenta que ratificó que “el candidato a intendente va a salir de este equipo”.

Francisco Lo Presti, Fabián Tello y Andrés Lombardi. Mariana Villa / Los Andes.

“Estamos trabajando para que sea un equipo de trabajo Las Heras. Acá no puede suceder lo que pasa en Nación y Provincia (ndr: en referencia a las internas de las coaliciones). Tenemos que ser conscientes que el candidato sea una persona que se adecúe para tener un proyecto mejor”, comentó.

Además, sostuvo que el radicalismo ha “trazado una senda en la cual los lasherinos nos han premiado con su voto. Por ende tenemos que estar conscientes en lo que necesita la gente y estamos trabajando en equipo”.

“Estamos evaluando los nombres porque tenemos buenas personas. Tenemos que ver qué condiciones se necesita para ser intendente, que sea territorial, social, que tenga corazón y mente, pero que esté preparado para esto. Son muy pocas las personas las que lo están”, comentó.

Carrera a la gobernación

Orozco también habló sobre sus aspiraciones personales, sobre el cual manifestó que está “trabajando fuertemente” para ser el precandidato a gobernador, y agregó que ya tiene “las propuestas para el gobierno que queremos para la provincia”.

La misma será el 7 de febrero, apenas algunos días antes de la fecha en la que se especula que se conocerá finalmente quién será el elegido para intentar suceder a Rodolfo Suárez.

En este sentido, sostuvo que tienen “un gran equipo de trabajo con Alfredo (Cornejo) y con la gente del frente. Para nosotros es fundamental eso independientemente de los nombres, pueden estar o no, es mi último año de intendente y sí, quiero ser precandidato. Pero estoy pensando en la gente y en su futuro y hay que dejar de lado los personalismos, algo que no pasó en el país”.

Daniel Orozco y Fabián Tello. Mariana Villa / Los Andes.

No obstante, hay quienes creen que Orozco, si finalmente el senador nacional Alfredo Cornejo se lanza a la gobernación, podría soñar con ser su compañero de fórmula, e incluso que lo estaría gestionando en estos días de debate interno.

Si bien él lo negó y aclaró que quiere “ser gobernador” ante esta pregunta puntual, también dijo que está trabajando con el exgobernador sobre este programa de gobierno que quiere para la provincia. “Él tiene el pulso de la parte política, de cada una de las comunas y se lo agradezco porque siempre ha estado presente”, había comentado.

“Si mi nombre sirve, bien, pero para mí no va eso. Lo que va es saber que tenemos que tener un equipo de trabajo. Si el candidato es Alfredo Cornejo, como en el 2015, lo ayudaré porque se necesita de todos”, zanjó.

“Antigrieta”

El jefe comunal lasherino también se tomó tiempo para cuestionar a quienes “avivan” la interna dentro del frente Cambia Mendoza entre el Pro y la UCR. Aunque sin dar nombres, dio varios tiros por elevación a Omar De Marchi, el diputado nacional del Pro que está trabajando para ser precandidato a gobernador.

“La gente no quiere esto, yo no lo quiero tampoco. Soy un tipo pragmático, no queremos grietas. El sentido común nos dice que tenemos que estar todos unidos, porque es la única forma de sacar adelante al país. Tenemos que esta a la altura de las circunstancias, y por ende, acá no tiene que haber personalismos”, consideró.

También agregó que es necesario que haya “un equipo” y que no prime “la voluntad de una sola persona”. “No tenemos que hacer coaliciones aventureras o electorales, sino de gestión”, disparó en alusión clara a De Marchi.

Y finalizó: “Un ejemplo de eso es la gestión de los últimos ocho años en Las Heras y nos estamos saliendo del carril de lo que quiere la gente si seguimos con la grieta. La gente piensa en viviendas, en salud, en educación, en la inflación, en su trabajo y en lo que necesita a futuro. El que no esté a la altura, la población lo verá”, culminó.