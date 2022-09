Sigue la polémica por el reparto de recursos a las comunas: para Maipú, el Gobierno “falta a la verdad”

El Partido Justicialista y el oficialismo han protagonizado una serie de discusiones esta semana por el reparto de los recursos por parte del Poder Ejecutivo para obras, tema que aún genera chispazos políticos. Todo comenzó con una denuncia que realizó el senador Alejandro Bermejo en el Senado, al cual acompañó con un pedido de informes, el Gobierno ha “discriminado” a municipios peronistas en los proyectos que lleva adelante el ministerio de Infraestructura, bajo el Programa de Infraestructura Municipal (PIM).

La respuesta llegó bajo las declaraciones del propio titular de la cartera, Mario Isgró, quien no sólo negó discriminaciones (expresó que se destinan alrededor de $40 millones por comuna para este tipo de obras) sino que sostuvoque Bermejo “ha estado mal asesorado” en sus acciones.

Isgró expresó que sino que apuntó contra departamentos que no han hecho, al parecer, los deberes para recibir el dinero: “Hay municipios de todos los colores políticos que no han certificado rápido y no han podido recibir los $40 millones. Otros aparecen después, mientras vos dejás ese dinero imputado y después no pueden ejecutarlo. Esa plata queda en un limbo sin que pueda usarse. Queremos hablar con varios y pedirles que liberen el fondo para que otros municipios con posibilidades de ejecutar”, dijo a Los Andes.

No obstante, desde el departamento de Maipú salieron al cruce de Isgró, luego de declaraciones del Ministro, quien además había sostenido sobre la comuna gobernada por Matías Stevanato que ellos “presentaron un requerimiento para obra urbana” y que el PIM se firmó “hace bastante, con el intendente. En esa erogación el plan según la ejecución de obra quedaban $5 millones para este año y los $35 millones para el 2023, que eso también pasa con las obras”.

Al respecto habló Eduardo Mezzabotta, secretario de Obras de Maipú, quien defendió por un lado el pedido de informes de Bermejo; y también apuntó contra el Ministro: “No es cierto lo que dicen. Maipú ha cumplido con todos los plazos de entrega de documentación en tiempo y forma”, y marcó que hace “tan solo 6 días” llegó la notificación de la provincia para avanzar con la licitación.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato.

“El 10 de junio se realizó la firma de convenios con el Intendente, pero de ese convenio recién hace 6 días se nos ha notificado con la resolución aprobatoria, que contiene la autorización y notificación”, marcó el funcionario.

“Decir que no se ha presentado documentación o que hemos tardado tiempo en hacerlo no es cierto. No hemos presentado el llamado a licitaciones porque nos presentaron el documento hace menos de una semana”, aclaró.

La obra en cuestión es un plan de pavimentación de los barrios Tropero Sosa y Peñaflor por un monto estimado en $47 millones, de los cuales la Provincia pondrá $40 millones ($5 en 2022 y los $35 millones restantes en 2023).

“Nosotros lamentamos los entredichos y cruces porque no hacen bien a nadie, pero no se cuenta la situación tal como es. El dinero nosotros lo podríamos haber tenido hace tiempo, pero no fue así, mientras que otras comunas sí lo hicieron. No queremos pensar mal. El tema es que la inflación hace que se licúe el dinero, y es seguro que desde la comuna tendremos que poner bastante más dinero para terminar la obra si sigue la dilación”, agregó Mezzabotta.

El secretario de Obras deslizó que esa supuesta discriminación ocurre con Maipú, y nombró la ruta 14 en Barrancas, de la cual “dijeron que la iban a concretar, pero están haciendo a paso lento sólo 6 de los 16 kilómetros que se debería”. También añadió que “lo mismo” ha ocurrido con la ruta 31 de Fray Luis Beltrán, en la que “se terminaron 7,5 kilómetros con recursos propios de Maipú y aportes de empresarios de la zona”.