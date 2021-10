Sergio Massa relanzó su partido y presentó caras nuevas en Mendoza

La influencia de Sergio Massa en la política mendocina es una historia llena de idas y vueltas y la última semana sumó un capítulo nuevo. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación impulsa la conformación del Partido Frente Renovador Mendoza para formalizar un nuevo armado en la provincia, tras la anterior experiencia vinculada a los dirigentes locales Jorge Difonso y Guillermo Pereyra.

Esta nueva avanzada del “massismo” en territorio mendocino tiene como referentes a algunas personalidades medianamente conocidas de la política local. Una de ellas es la productora vitivinícola del Este y directora del BICE Fideicomisos, Gabriela Lizana, y otros el senador provincial peronista Bartolomé “Barto” Robles y el ex legislador radical oriundo de Junín, Sandre Maza.

El último jueves por la noche se realizó un Zoom con dirigentes nacionales encolumnados bajo el liderazgo de Sergio Massa donde se anunció el lanzamiento formal del Partido Frente Renovador Mendoza.

Lizana es la presidenta de la mesa promotora partidaria que dio el puntapié para la conformación legal del partido, que nunca se había constituido formalmente en la provincia.

Vale recordar que tras la irrupción de Massa en la escena política nacional luego de las legislativas de 2013, en Mendoza se organizó para el 2015 el Frente Renovador a partir de la vinculación entre el Partido Renovador Federal, presidido por el gremialista y ex legislador peronista Guillermo Pereyra, y Unión Popular, del ex intendente sancarlino Jorge Difonso y del actual jefe comunal Rolando Scanio.

Este espacio se sumó a Cambia Mendoza promovido por el ex intendente de Tigre, pero cuando Massa se alió con el kirchnerismo en 2019 y se integró al Frente de Todos sus aliados mendocinos no lo acompañaron.

Luego del fallecimiento de Pereyra en un accidente automovilístico en 2020 el diputado provincial José María Videla Saenz quedó al frente de ese partido y hoy se encuentra más cercano a Miguel Ángel Pichetto. En tanto, desde el entorno de Difonso han manifestado que sigue manteniendo una “muy buena relación personal” con Massa, pero que pertenecen a coaliciones distintas y sostuvieron que el actual legislador sancarlino no ha participado del armado de este nuevo espacio.

Es así que ahora el titular de la Cámara de Diputados de la Nación quiere reconfigurar su influencia en la provincia e impulsó la conformación de su partido, apostando a una coordinación con el Frente de Todos local.

En diálogo con Los Andes, Gabriela Lizana, manifestó que “en su momento lo que Sergio tenía armado acá es parte de la historia de todo un proceso político. Con la movilidad que ha habido en los últimos 10 años a todos los partidos les ha pasado algo similar porque son todos gobiernos de coalición. Lo que hemos hecho ahora es firmar un acta compromiso para iniciar los trámites de inscripción del partido para colaborar con el Frente de Todos”.

Los dirigentes del Frente Renovador Mendoza, Gabriela Lizana, Bartolomé Robles y Sandre Maza participando del Zoom en el que se impulsó la conformación del partido.

Desde abril de este año Lizana integra el Directorio del BICE Fideicomisos y se ha convertido en la principal referente del “massismo” en la provincia. Previamente había sido titular de la Asociación de los Productores del Oasis Este Mendocino (APOEM) y fue candidata a intendenta de Rivadavia por el Frente de Todos en 2019.

Resaltó que estaban trabajando en varias actividades y convenios y necesitaban darle formalidad e institucionalidad al partido a nivel local, por lo que iniciaron los trámites ante la justicia electoral.

“Muchas veces se ha puesto en valor la confrontación o la grieta y creo que la sociedad lo que debe valorar es el espíritu de diálogo, de articulación de ideas a partir del disenso o el consenso, hace falta un ánimo conciliador. Y el Frente Renovador y Sergio Massa son así, ese es el perfil del espacio”, subrayó.

Entre los dirigentes locales que integrarán el flamante partido aparece el senador provincial oriundo de San Martín, “Barto” Robles. Consultado por este diario expresó que “yo tengo relación con Massa desde el 2019. A mí en lo personal es el único de los dirigentes nacionales con los que he tenido vínculo y relación y cada vez que he necesitado una gestión, siempre me ha respondido”.

“Yo soy peronista y Sergio está dentro del Frente de Todos. Lo que más me gusta de este espacio es que coincido con amigos en común y la metodología más dialoguista y de no caer en contraposiciones”, indicó el legislador que en las PASO impulsó una lista colectora en la interna del Frente de Todos en San Martín.

Asimismo, también forma parte el subsecretario de Gobierno de Maipú y candidato a diputado provincial, Juan Pablo Gulino, un signo de la cercanía al massismo del intendente peronista Matías Stevanato. Otros funcionarios municipales como Martín Ferreyra (San Carlos) y Carlos Acosta (Lavalle) integran las filas junto a referentes de distintos departamentos. Además el ex legislador de la UCR, Sandre Maza, participó del acto.

“Probablemente el Frente Renovador o el massismo de Mendoza vaya creciendo con el tiempo porque se vayan sumando gente de distintos ámbitos, nuestro espacio busca crecer mucho con nuevos dirigentes. Hay radicales, peronistas y demócratas, el partido es el Frente Renovador auténtico y es el espacio de Sergio Massa en la provincia”, concluyó Lizana.