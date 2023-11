Sergio Massa: “En 2024 tendremos una inflación que caerá muy por debajo de la mitad”

Sergio Massa visitó nuevamente la provincia en contexto puramente electoral y con recursos por parte de Nación para Mendoza, direccionadas para mitigar los daños producidos por el viento Zonda y los incendios.

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, acompañado del intendente maipucino Matías Stevanato, que ofició de anfitrión, conversó algunos minutos con Los Andes sobre las elecciones del 19 de noviembre y pidió el acompañamiento de los mendocinos, quienes votaron en los comicios pasados mayoritariamente a sectores de la oposición.

Además, se defendió de la situación actual del país y sostuvo que, si gana la presidencia, comenzará un proceso de recuperación macroeconómica y una inflación en 2024 que será “menor a la mitad de este 2023″ (ndr: según el Indec, la inflación acumulada a septiembre es del 103%; pero el REM sostiene que alcanzará en todo este año el 180,7%). También señaló que avanzará en una suerte de “pacto federal” para mejorar los niveles de coparticipación de provincias que hoy se ven desfavorecidas, como es el caso de Mendoza.

-¿Cuáles serán sus primeras medidas a tomar sobre la inflación si gana las elecciones?

-Por un lado, el envío de las normas para déficit cero en el presupuesto nacional. También el programa de incremento exportador, que nos va a permitir aumentar más de U$S 40.000 millones las reservas el año que viene que tiene la eliminación de impuestos internos a todo el incremental exportador, muy importante sobre todo para la industria mendocina. El sistema de incentivos de cuencas maduras en el sector hidrocarburo que nos va a aumentar las exportaciones energéticas. Aceleraremos todo el programa de incremento exportador con el agro y en paralelo garantizar que sobre el orden fiscal con equilibrio fiscal y con el superávit comercial tengamos además un reevalúo de nuestra moneda que no solo baje la inflación, sino que nos permita poner en marcha un programa que hoy ya tenemos diseñado con los bancos y las financieras de un millón de créditos hipotecarios para reactivar el sector privado de la industria de construcción.

-¿No se podrían haber aplicado antes esas medidas? Argentina tiene una inflación que superará el 100% este año...

-El problema de este año es que hubo una sequía que le costó a la Argentina U$S 21.000 millones. Eran medidas para tomar este año, pero en febrero apareció la sequía y el programa de exportaciones de Argentina bajó de 100.000 a 79.000. Al día de hoy, el año pasado ya habíamos exportado casi U$S 39.000 millones del complejo agroleaginoso. Este año llevamos 18.190. Esos dólares que nos faltan con el agravante, además, de que este año tuvimos U$S 12.600 millones de vencimiento del acuerdo con el FMI que dejó Macri. El año que viene, que es el primer año de vencimiento renegociado por mí, tenemos solo 5.000. Esa diferencia es sustancial.

-¿Cuánto estima de inflación para el año que viene?

-Si tenemos la posibilidad de ir a déficit cero y si tenemos la capacidad de avanzar con el programa de incremento exportador, vamos a estar muy por debajo de la mitad de la inflación de este año.

-¿Qué hará con la coparticipación? ¿Usted tiene previsto modificarla?

-¿Lo pregunta porque Milei dijo que quiere eliminar la coparticipación?

-No. Porque Mendoza está desfavorecida en la recepción de recursos per cápita...

-Nosotros planteamos la construcción de un pacto federal con aumento de la coparticipación y Milei la eliminación de la coparticipación. Los mendocinos tienen que saber que pierden el 40% de sus ingresos fiscales con lo que plantea Milei.

-Vuelvo al tema del pacto.

-Vamos a un nuevo pacto federal, vamos a coparticipar algunos impuestos que no son coparticipables y eso le va a dar crecimiento a las provincias.

-¿Recuperarán las provincias más desfavorecidas?

-Es una discusión de compensaciones entre las provincias que tiene que tener sí una condición. La supresión de la diversidad de impuestos. No puede ser que entre la nación, la provincia y los municipios un comerciante pague 150 impuestos distintos. Es absurdo.

-¿Cómo será la relación con la provincia, teniendo en cuenta que estará gobernada por un opositor?

-Yo gobierno para todos. Uno puede tener diferencias en el proceso electoral, pero después a la hora de gobernar gobierna para todos. El domingo a la madrugada me comuniqué con el Gobernador por el viento Zonda e incendios y le pedí que el lunes me cuantificara cuánto eran las pérdidas. Hoy trajimos un aporte de $3.500 millones para ayudar a Mendoza a superar las pérdidas. Lo hice también en enero cuando estábamos con las heladas tardía y el granizo.

Por más que desde una provincia marquen diferencias, yo como presidente, si los argentinos y Dios me dan la responsabilidad, desde el 10 de diciembre voy a tener que trabajar para todos los argentinos sin importarme las diferencias políticas. Por eso además estoy llamando a un gobierno de unidad nacional.

¿Qué opina de Cornejo y su posición respecto al balotaje?

-Yo no opino de la opinión de los otros dirigentes. Yo le cuento a la gente lo que quiero hacer. Después cada dirigente fija su posición. Hay que salir de la política chiquitita de opinar sobre el otro en términos de las declaraciones. Yo puedo opinar sobre las ideas del otro y decir estas ideas me gustan, estas no. Después cada uno es libre de opinar lo que quiera. Eso es la democracia.

-Pero particularmente sobre no pronunciarse a favor de ninguno...

-Es que los dirigentes no son los dueños de los votos. El dueño del voto es el ciudadano de a pie que va y elige y vota en cada elección de acuerdo a lo que le gusta.

-En las elecciones recuperó terreno perdido en Mendoza. Sin embargo tuvo 24%, con una de las peores performances ¿Cómo plantea recuperar terreno?

-Contándole a los mendocinos cuáles son los dos países que están en juego el 19 de noviembre y preguntándoles a quién le dejarían su hijo los próximos cuatro años. Hay dos candidatos y los mendocinos y los argentinos lo que tienen que pensar es que cuando uno elige presidente elige quién le cuida la casa, quién le cuida la provincia, quién le cuida los hijos. ¿A quién de los dos le dejaría su hijo los próximos cuatro años?

-¿Por qué cree que en las elecciones ha tenido por ejemplo acá en Mendoza más de 40 puntos?

-Porque entiendo que hay gente enojada, porque entiendo que los mendocinos pueden sentir que todo el esfuerzo que hacen productivo y de desarrollo económico por la Argentina no es bien compensado por los gobiernos centrales y será mi responsabilidad como presidente que los mendocinos sientan que reconozco, valoro y pondero el esfuerzo de Mendoza.

-¿A quién considera como sus referentes acá en la provincia?

-Este es un momento particular porque se ha dado una situación que es que dirigentes que forman parte de Unión por la Patria, dirigentes independientes, dirigentes que formaron parte o forman parte de La Unión Mendocina de manera indistinta decidieron acompañarme. Eso de alguna manera a mí me genera más responsabilidad y más obligación de abrirme y de abrazar a todos.

-¿Y en nombres?

-No, los nombres les sirven a ustedes para generar títulos y comidilla pero no sirven para construir seriamente.

-¿Tiene prevista alguna obra en particular para la provincia?

-Deben ser un paquete de obras. Tenemos que definir el paso a Chile en el sur porque de alguna manera le puede generar además a Mendoza la oportunidad de mejorar su flujo de intercambio vía Pacífico. Es importante resolver los pendientes que tenemos en materia de obras hídricas pero también en la particularidad de saber que tenemos que cuidar el agua como lo han cuidado los miles de mendocinos que salieron a defender la 7722. Y ahí, un llamado a atención. porque mientras yo planteo prisión de 3 a 8 años para el que contamina ríos, el otro candidato dice que contaminar ríos no es un problema porque en realidad el cambio climático es un verso. Y si los mendocinos de verdad defienden el agua tienen que mirar muy bien qué va a pasar con el cuidado del agua en los próximos años.

-¿Acá en Mendoza usted está de acuerdo con la 7722?

-Yo defiendo la autonomía de cada provincia a definir su legislación y su licencia social respecto de las actividades económicas que quiere llevar adelante. No soy quién desde Buenos Aires para venir a decirle a los mendocinos cuál producción sí y cuál producción no. Pero creo que Mendoza ha tenido desde su origen en la supervivencia puesta en la constitución una defensa de un recurso que es vital porque los mendocinos, los pioneros tuvieron la capacidad de transformar un desierto en un vergel productivo. Y eso fue porque supieron construir cuidado alrededor del agua.

-¿Qué piensa de las demandas que Mendoza planteará por el costo fiscal de Ganancias y devolución del IVA?

-El Congreso es soberano a la hora de sacar y a la hora de poner impuestos. En algún momento la famosa tablita de Machinea destruyó el salario de trabajadores. Hoy tenemos la satisfacción de ver a casi 70.000 mendocinos, que dejaron de vivir un robo. El impuesto a las ganancias es un robo en los salarios porque el salario no es ganancia, es remuneración. Y entonces tengo el orgullo, a pesar de que otro presidente lo prometió y no lo cumplió, tengo el orgullo de poder, de alguna manera, reparar una injusticia que viene de hace muchos años. Con respecto a la devolución del IVA, lo que me extraña es que ya se hizo en el 2019 y en ese momento no hubo una demanda.

-¿Por qué cree?

-Dígamelo usted que es el que sabe. Yo apenas estoy aprendiendo.

-¿Qué mensaje le da a los mendocinos?

-El mensaje más importante es, puedo tener errores y aciertos, pero tienen que tener la seguridad de que si Dios y el voto de los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar la Argentina, van a tener un presidente que esté en todos los temas, que pelee por el trabajo, que defienda la educación como valor de igualdad de oportunidades y que se ponga al frente de la lucha contra la inseguridad. No va a ser un tema de un ministro de una provincia, va a ser un tema personal del presidente, la lucha contra la inseguridad.