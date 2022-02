Semana clave para definir la fecha de la visita de la cúpula de Seguridad a la Legislatura

En los últimos días el Gobierno de Mendoza decidió que el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el flamante Jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, concurrirán a la Legislatura para explicar las circunstancias que desencadenaron el despido de Roberto Munives de la jefatura policial. El oficialismo provincial accedió luego de que la oposición solicitara la presencia de los funcionarios del área.

Este lunes podría dilucidarse la fecha en la que toda la cúpula del Ministerio de Seguridad comparecerá ante los legisladores provinciales. En la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria de hoy se avanzaría en la discusión del día en que se concretaría la visita y también en la elaboración del temario.

Así se determinó en la última audiencia de la Comisión Bicameral de Seguridad, luego de que en la sesión del Senado del martes previo se acordara entre el radicalismo y el peronismo “invitar” al sucesor de Munives.

El justicialismo reclamó en la Bicameral que también asistiera el ministro Levrino, pero en un primer momento el oficialismo hizo pesar su mayoría en la comisión y frenó ese planteo. No obstante, horas después desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que además del ministro y el jefe de la Policía también concurrirá todo el gabinete y la cúpula policial.

La que comienza es una semana clave para determinar el día en que se concretará la visita y la lista de temas a tratar durante la audiencia. Desde el oficialismo provincial resaltan que todavía no hay una confirmación al respecto y abordan el tema con cautela y sin apuros.

En diálogo con Los Andes, el vicegobernador Mario Abed manifestó que por tratarse de una “invitación” será necesario coordinar con el Ministerio de Seguridad la disponibilidad para que concurran todos los funcionarios y uniformados que serían parte de la comitiva.

En este sentido, desde las filas de Cambia Mendoza deslizan que la visita podría no realizarse en breve y patearse para más adelante, aunque eso se terminaría de definir en estos días. Argumentan que en lo que respecta a la actividad legislativa, la prioridad esta semana será la discusión del proyecto de Boleta Única de Sufragio.

Este jueves se realizará una reunión conjunta de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado y Diputados en donde el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, explicará la iniciativa impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez.

En el oficialismo sostienen que respecto al caso Munives “no hay nada que esconder” y resaltan que el gobernador actuó rápidamente pidiéndole la renuncia a quien era su Jefe de Policía. Remarcan que no tienen problemas en que no tienen inconvenientes en que Levrino y Calipo concurran una vez que se pongan de acuerdo con los presidentes de bloque en Labor Parlamentaria.

No obstante, advierten que quieren evitar que desde la oposición se mediatice la visita de los funcionarios de seguridad. “No queremos show”, indican y destacan que pretenden que se “hagan preguntas serias que tengan que ver con la invitación”.

El PJ apura los tiempos

Desde el bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista (PJ) manifestaron que presionarán desde este lunes para que la visita de la cúpula del Ministerio de Seguridad se concrete esta semana.

El senador peronista Rafael Moyano, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, expresó que “nosotros vamos a tratar de que sea esta semana para darle claridad al ejercicio de las funciones del nuevo Jefe de Policía”. “Vamos a insistir para que se apure el tema de fecha”, remarcó.

En este sentido, se quejó de que el oficialismo haya decidido en el ámbito de la Bicameral que sea directamente Labor Parlamentaria quien coordine la definición de la fecha y el temario, ya que consideró que deberían ser facultades de la comisión específica de temas de seguridad. “Nos parecía inapropiado, pero ya era un avance que el jefe vaya después de nuestra insistencia”, consideró.

Por otro lado, se espera que también se produzca una puja entre oficialismo y oposición por el temario de la audiencia con Levrino y Calipo. Moyano hizo hincapié en que el mismo “tiene que ser abierto, no puede ser cerrado porque eso genera dudas”.

“El tema que nos convoca es la renuncia del Jefe de Policía que no es menor. A lo mejor el oficialismo lo quiere sacar de la agenda política pero a nosotros nos parece que es muy grave lo que ha pasado y estamos convencidos de que ha habido un uso de recursos del Estado por parte del Jefe de Policía y no nos deja tranquilo lo que dijo su sucesor”, afirmó el senador.

Indicó que durante la expedición de Munives y su pareja, Mónica Delsouc, al Aconcagua, Calipo se desempeñaba como Jefe de Operaciones y era el reemplazante del Director General cuando éste se encontraba de vacaciones o licencia. “Es muy raro que no le hayan informado que está el Jefe de la Policía haciendo una travesía en la montaña por más que esté de licencia”, sostuvo.

Subrayó que también es “sospechoso” el uso que se hizo del helicóptero que contrata el Gobierno de la provincia para utilizar durante la temporada de ascensos al cerro y que la pareja habría usado para ir desde Plaza de Mulas hasta Horcones.

“Después también queremos saber sobre el plan de seguridad 2022 y por qué el presupuesto en los últimos años no deja de bajar. Pedimos que nos informen cuánto es el recurso humano con el que hoy cuenta la fuerza, cuántas son las cámaras que tiene el sistema de monitoreo, cómo está la situación de infraestructura”, concluyó el senador justicialista.

El caso Munives

El pasado 15 de enero Munives, Delsouc y otros dos miembros de la patrulla de rescate realizaron cumbre en el cerro Aconcagua, luego de varios días de expedición en la montaña más alta América.

Días después se conoció que la mujer no contaba con el pase sanitario, requisito obligatoria para ingresar al Parque Nacional en esta temporada. Ella sostuvo que presentó un PCR negativo antes de ingresar al Parque Provincial Aconcagua.

El jefe de la Policía de Mendoza quedó envuelto en una polémica por el ascenso al cerro Aconcagua con su pareja y se iniciaron investigaciones sobre lo sucedido en la Justicia, la Inspección General de Seguridad y la Oficina de Ética Pública.

Finalmente, el 25 de enero el gobernador Rodolfo Suárez tomó la decisión de echar a Munives y en su lugar asumió Marcelo Calipo. “Los funcionarios públicos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo de conducta y de respeto de las normas, es así de simple. El que no las cumple, se va”, manifestó sobre el hecho el mandatario provincial días después.