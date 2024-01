Rus prepara reuniones con los intendentes para pedirles “trabajo en equipo” contra el delito

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, arrancó su gestión con la decisión firme de comprometer a los intendentes en la lucha contra la inseguridad. En este tren, inició una rueda de reuniones con jefes policiales para tener un diagnóstico de cada departamento.

Acto seguido, Rus convocará a los jefes comunales y a sus responsables del área de seguridad ciudadana para acordar una estrategia común y “trabajar en equipo” con ellos. Lo más probable es que los convoque “de a uno” para abrir este diálogo, aunque todavía no hay un cronograma definido para esto.

En efecto, uno de los planes que ha develado la ministra Rus consiste en mejorar las estrategias de seguridad en los departamentos. Por esto les pidió más compromiso a los intendentes, con la crítica incluida de que faltan cuerpos de preventores en varias zonas del Gran Mendoza. A decir verdad, solo tres municipios de los seis del área metropolitana los tienen: Ciudad, Las Heras y Maipú.

En ese marco, la funcionaria mantuvo un encuentro este martes con los jefes policiales de las distritales II y III en las instalaciones del ministerio. Lo hizo acompañada por el subdirector de Policías, Roberto Favaro, y en presencia de los jefes departamentales del Este y el Sur provinciales.

La reunión se centró en abordar las diversas realidades que enfrentan las distritales. Según se comunicó desde el ministerio, delinearon un enfoque por zonas para trabajar las problemáticas y evaluar el estado de situación particular de cada localidad.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo con los distintos actores involucrados, con el objetivo de fomentar la construcción de entornos más seguros para la comunidad, informaron.

Por su parte, los jefes policiales departamentales dieron algunos detalles sobre cómo vienen trabajando con las comunas de las distritales citadas. La impronta de gestión es coordinar con los municipios para asegurar una respuesta efectiva a las necesidades específicas de cada localidad, se insistió oficialmente.

“TRABAJO EN EQUIPO”

La ministra Rus se está nutriendo de la información de los jefes policiales de la provincia y prepara un informe que servirá de base para las reuniones con los intendentes, en las que buscará infundir un mensaje: es necesario “trabajar en equipo” para mejorar la seguridad.

Algunos de ellos no reaccionaron muy bien a la arremetida inicial de Rus, quien sostuvo en una entrevista de Los Andes que la mayoría de los intendentes “no están comprometidos” con la seguridad y “miran para otro lado”.

Las frases de la ministra no cayeron simpáticas entre varios jefes comunales. Rus dijo que, en Gran Mendoza, el único departamento que tiene preventores que se desempeñen bien en el área de seguridad es Capital.

La reacción más fuerte fue la de Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz. Costarelli es, como la ministra, radical y cornejista, pero consultado al respecto del pedido de Rus, descartó rotundamente a Los Andes que vaya a crear un cuerpo de preventores en su municipio.

“Yo no puedo ni estoy pensando en hacer un área nueva que sea de preventores porque además no sé en qué ganaría. Agrandar el Estado en eso sería ponerme por encima de una función que es del gobierno provincial. Estoy dispuesto a colaborar y trabajar en forma conjunta pero no para agrandar el gasto municipal”, se plantó Costarelli.

En este contexto tenso, Rus reúne información sobre elementos y necesidades de los jefes policiales de cada departamento. Ayer recibió por separado a los de la Distrital Este y de la Distrital Sur.

Habrá dos encuentros más con los jefes policiales de la Distrital 5 (Luján, Maipú y Corredor Internacional) y la Distrital 6 (Guaymallén, Las Heras y Lavalle).

“Todas estas reuniones son previas a reunirse con los intendentes”, recalcaron desde su entorno.